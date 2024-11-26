2024年には組織の83％がインサイダー攻撃を報告

多くのセキュリティー・チームは内部脅威のセキュリティー上の影響を理解していますが、財務的な影響の全範囲は常に認識されているわけではありません。Cybersecurity Insiderのレポートは、これらの要因をさらに深く掘り下げました。その結果は極めて明らかです。

昨年内部脅威に対処した組織の32%では、完全回復にかかる平均コストが10万米ドルから49万9千米ドルの間でした。これが最も一般的な回答でしたが、回答者の21%は、100万～200万米ドルというはるかに高額なコストを報告しています。

これらの統計は、内部脅威の修復に関連する定量化可能なコストのみを表しています。これらの攻撃が企業の評判にもたらす損害と、それに伴う顧客の信頼の喪失を考慮に入れた場合に企業が被る可能性のある追加の損失は考慮されていません。