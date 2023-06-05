ハイブリッドクラウドとは?

ハイブリッドクラウドでは、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス・インフラストラクチャを組み合わせて統合し、柔軟性が高く、コストを最適化した単一のITインフラストラクチャーを作成します。

 ハイブリッドクラウドのユースケース

ハイブリッドクラウドを使用する統合ITインフラストラクチャーは、次のようないくつかのユースケースに適しています。

  • セキュリティと規制コンプライアンス：機密性の高いデータや規制の厳しいワークロードにはファイアウォールの内側にあるプライベートクラウドリソースを予約し、機密性の低いワークロードやデータには経済的なパブリッククラウドリソースを使用します。

  • 拡張性とレジリエンス：パブリッククラウドのコンピュート・リソースとクラウド・ストレージ・リソースを使用して、プライベートクラウドのワークロードに影響を与えることなく、計画外のトラフィックの急増に対応して迅速、自動的に、かつ低コストでスケールアップします（クラウドバースト）。

  • 新しいテクノロジーの迅速な採用：新しいオンプレミス・インフラストラクチャーをプロビジョニングすることなく、最新のSaaS（Software-as-a-Service）ソリューションの採用や切り替え、さらにはそれらのソリューションを既存のアプリケーションに統合できます。

  • レガシー・アプリケーションの強化：パブリッククラウド・サービスを使用して既存アプリのユーザー・エクスペリエンスの改善や、既存アプリの新しいデバイスへの拡張を行えます。

  • VMwareによる移行：既存のオンプレミス・ワークロードを仮想化パブリッククラウド・インフラストラクチャーに「リフト・アンド・シフト」することで、オンプレミスのデータセンターのフットプリントを削減し、必要に応じて設備投資を追加することなくスケーリングできます。

  • リソースの最適化とコスト削減：容量が予測可能なワークロードをプライベートクラウドで実行し、容量の変動が大きいワークロードをパブリッククラウドに移行できます。パブリッククラウド・インフラストラクチャーを使用して、必要に応じて開発リソースやテスト・リソースを迅速に起動できます。
ハイブリッド クラウドはどのように機能しますか?

従来のハイブリッドクラウドアーキテクチャ

当初、ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーは、企業のオンプレミス・データセンターの一部をプライベートクラウド・インフラストラクチャーに変換する仕組みに焦点を当てたものでした。そののち、そのインフラストラクチャーをパブリッククラウド・プロバイダー（AWS、Google Cloud Services、IBM Cloud、Microsoft Azureなど）がオフプレミスでホストするパブリッククラウド環境に接続することになりました。これは、Red Hat OpenStack（ibm.com外部へのリンク）などのパッケージ化されたハイブリッドクラウド・ソリューションを使用するか、高度なエンタープライズ・ミドルウェアを使用して、環境全体のクラウド・リソースを統合して、中央コンソールまたは「single pane of glass（単一のペイン）」からそれらのリソースをモニタリング、割り当て、管理するための統合管理ツールによって実現されました。

最新のハイブリッドクラウドアーキテクチャ

現在、ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーは物理的な接続性より、あらゆるクラウド環境を対象としてワークロードのポータビリティを確保することや、特定のビジネス目的に合った最適なクラウド環境へ、そうしたワークロードを自動デプロイすることに重点を置いています。いくつかの傾向がこうした変化を後押ししています。

デジタル・トランスフォーメーションの次の重要なステップの一環として、組織は新しいアプリケーションを構築し、レガシー・アプリケーションをモダナイズしてクラウドネイティブ・テクノロジーを使用しています。クラウド環境やクラウド・ベンダーを問わず、一貫した信頼性の高い開発、デプロイ、管理、パフォーマンスを可能にする技術です。

具体的には、アプリケーションを特定のビジネス機能に特化した、より小さく、疎結合で再利用可能なコンポーネントに分割する、マイクロサービス・アーキテクチャを使用するアプリケーションを構築または変換しています。そして、これらのアプリケーションをコンテナ（アプリケーション・コードと、コードの実行するのに必要な仮想化されたオペレーティング・システムの依存関係のみを含む軽量な実行可能ユニット）にデプロイしています。

より高いレベルでは、パブリッククラウドとプライベートクラウドは、もはや接続するための物理的な「場所」ではありません。たとえば、多くのクラウド・ベンダーは現在、顧客のオンプレミス・データセンターで実行されるパブリッククラウド・サービスを提供しています。かつてはオンプレミスでのみ実行されていたプライベートクラウドは、現在ではオフプレミスのデータセンター、仮想プライベート・ネットワーク（VPN）、仮想プライベートクラウド（VPC）のいずれかでホストされることが多くなっています。または、サードパーティ・プロバイダー（パブリッククラウド・プロバイダーの場合もあり）からレンタルした専用インフラストラクチャ上でホストされることもあります。

さらに、インフラストラクチャの仮想化（Infrastructure as Code）により、ファイアウォールの内側または外側のコンピュート・リソースやクラウド・リソースを使用して、こうした環境をオンデマンドで作成できます。エッジコンピューティングの出現により、この重要性がさらに増しています。エッジコンピューティングはワークロードとデータを実際にコンピューティングが行われる場所に近づけることでグローバル・アプリケーションのパフォーマンス向上の機会を提供します。

これらおよびその他の要因の結果、最新のハイブリッド クラウド インフラストラクチャは、以下を含む統合ハイブリッド マルチクラウド プラットフォームを中心に融合し始めています。

  • すべてのクラウド・タイプ（パブリックおよびプライベート）とクラウド・プロバイダーにわたるクラウドネイティブ・アプリケーションの開発とデプロイメントをサポートします。

  • すべての環境に単一のオペレーティング・システムを使用

  • コンテナ・オーケストレーション・プラットフォーム（Kubernetesが代表的）は、クラウド環境全体でアプリケーションのデプロイメントを自動化します。

クラウドネイティブ開発により、モノリシック・アプリケーションを、どこでも実行可能で、かつさまざまなアプリケーション内で再利用できるビジネス重視の機能ユニットに変換できます。一般的なオペレーティング・システムを使用して、あらゆるハードウェアの依存関係を任意のコンテナに組み込めます。また、Kubernetesのオーケストレーションと自動化機能により、開発者はコンテナの構成とデプロイメント（複数のクラウド環境のセキュリティ、ロード・バランシング、スケーラビリティなど）をきめ細かく制御できます。また、一度設定するだけで自動的に運用できます。

統合ハイブリッド・クラウド・プラットフォームのメリット

統合されたハイブリッド クラウド戦略はまだ「早期導入」段階にあります。 最近の調査 では、13% の組織がマルチクラウド管理プラットフォームを積極的に使用していると報告しました。しかし、これらの組織はすでに次のような大きなメリットを実現しています。

  • 開発者の生産性向上：統合されたハイブリッドクラウド・プラットフォームの活用により、アジャイルとDevOps手法の採用を拡大し、開発チームが一度開発すればすべてのクラウドにデプロイできるようにできます。

  • インフラストラクチャの効率向上：リソースをより細かく制御できるため、開発チームとIT運用チームは、パブリッククラウド・サービス、プライベートクラウド、クラウド・ベンダーへの支出を最適化できます。また、企業がアプリケーションをすばやくモダナイズし、クラウド・サービスをクラウドまたはオンプレミス・インフラストラクチャー上のデータと接続して、新しい価値を提供するためにもハイブリッドクラウドを活用できます。

  • 規制コンプライアンスとセキュリティの向上：統合プラットフォームにより、組織は各分野で最も優れたクラウド・セキュリティー機能と規制コンプライアンス・テクノロジーを活用し、一貫した方法ですべての環境にセキュリティとコンプライアンスを実装できます。

  • 全般的なビジネスの加速：製品開発サイクルの短縮、イノベーションと市場投入までの時間の短縮、顧客フィードバックへの対応の迅速化、顧客に近い場所でのアプリケーションの迅速な提供（エッジ E コマースなど）を実現できます。また、パートナーやサード・パーティーとの統合や組み合わせを迅速化して、新しい製品やサービスを提供できます。
