ハイブリッドクラウドとは?

ハイブリッドクラウドでは、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス・インフラストラクチャを組み合わせて統合し、柔軟性が高く、コストを最適化した単一のITインフラストラクチャーを作成します。
ハイブリッドクラウドを使用する統合ITインフラストラクチャーは、次のようないくつかのユースケースに適しています。
従来のハイブリッドクラウドアーキテクチャ
当初、ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーは、企業のオンプレミス・データセンターの一部をプライベートクラウド・インフラストラクチャーに変換する仕組みに焦点を当てたものでした。そののち、そのインフラストラクチャーをパブリッククラウド・プロバイダー（AWS、Google Cloud Services、IBM Cloud、Microsoft Azureなど）がオフプレミスでホストするパブリッククラウド環境に接続することになりました。これは、Red Hat OpenStack（ibm.com外部へのリンク）などのパッケージ化されたハイブリッドクラウド・ソリューションを使用するか、高度なエンタープライズ・ミドルウェアを使用して、環境全体のクラウド・リソースを統合して、中央コンソールまたは「single pane of glass（単一のペイン）」からそれらのリソースをモニタリング、割り当て、管理するための統合管理ツールによって実現されました。
最新のハイブリッドクラウドアーキテクチャ
現在、ハイブリッドクラウド・アーキテクチャーは物理的な接続性より、あらゆるクラウド環境を対象としてワークロードのポータビリティを確保することや、特定のビジネス目的に合った最適なクラウド環境へ、そうしたワークロードを自動デプロイすることに重点を置いています。いくつかの傾向がこうした変化を後押ししています。
デジタル・トランスフォーメーションの次の重要なステップの一環として、組織は新しいアプリケーションを構築し、レガシー・アプリケーションをモダナイズしてクラウドネイティブ・テクノロジーを使用しています。クラウド環境やクラウド・ベンダーを問わず、一貫した信頼性の高い開発、デプロイ、管理、パフォーマンスを可能にする技術です。
具体的には、アプリケーションを特定のビジネス機能に特化した、より小さく、疎結合で再利用可能なコンポーネントに分割する、マイクロサービス・アーキテクチャを使用するアプリケーションを構築または変換しています。そして、これらのアプリケーションをコンテナ（アプリケーション・コードと、コードの実行するのに必要な仮想化されたオペレーティング・システムの依存関係のみを含む軽量な実行可能ユニット）にデプロイしています。
より高いレベルでは、パブリッククラウドとプライベートクラウドは、もはや接続するための物理的な「場所」ではありません。たとえば、多くのクラウド・ベンダーは現在、顧客のオンプレミス・データセンターで実行されるパブリッククラウド・サービスを提供しています。かつてはオンプレミスでのみ実行されていたプライベートクラウドは、現在ではオフプレミスのデータセンター、仮想プライベート・ネットワーク（VPN）、仮想プライベートクラウド（VPC）のいずれかでホストされることが多くなっています。または、サードパーティ・プロバイダー（パブリッククラウド・プロバイダーの場合もあり）からレンタルした専用インフラストラクチャ上でホストされることもあります。
さらに、インフラストラクチャの仮想化（Infrastructure as Code）により、ファイアウォールの内側または外側のコンピュート・リソースやクラウド・リソースを使用して、こうした環境をオンデマンドで作成できます。エッジコンピューティングの出現により、この重要性がさらに増しています。エッジコンピューティングはワークロードとデータを実際にコンピューティングが行われる場所に近づけることでグローバル・アプリケーションのパフォーマンス向上の機会を提供します。
これらおよびその他の要因の結果、最新のハイブリッド クラウド インフラストラクチャは、以下を含む統合ハイブリッド マルチクラウド プラットフォームを中心に融合し始めています。
クラウドネイティブ開発により、モノリシック・アプリケーションを、どこでも実行可能で、かつさまざまなアプリケーション内で再利用できるビジネス重視の機能ユニットに変換できます。一般的なオペレーティング・システムを使用して、あらゆるハードウェアの依存関係を任意のコンテナに組み込めます。また、Kubernetesのオーケストレーションと自動化機能により、開発者はコンテナの構成とデプロイメント（複数のクラウド環境のセキュリティ、ロード・バランシング、スケーラビリティなど）をきめ細かく制御できます。また、一度設定するだけで自動的に運用できます。
統合されたハイブリッド クラウド戦略はまだ「早期導入」段階にあります。 最近の調査 では、13% の組織がマルチクラウド管理プラットフォームを積極的に使用していると報告しました。しかし、これらの組織はすでに次のような大きなメリットを実現しています。
IBMは、ハイブリッド環境でのお客様の開発、セキュリティー、運用に、包括性と一貫性に特に優れたアプローチを提供します。当社のハイブリッドクラウド・アプローチは、パブリッククラウドのみのアプローチと比較して最大2.5倍の価値を提供します。
可用性の高いフルマネージドの Kubernetes クラスターをコンテナー化されたアプリケーションにワンクリックでデプロイします。
Turbonomic のハイブリッド クラウド コスト最適化機能により、クラウド支出の 33% 削減を実現します。
あらゆるベンダーのオンプレミス、エッジ コンピューティング、パブリック クラウド環境にわたって、コンテナ化されたアプリケーションを一貫して導入および管理します。
IBM Hybrid Cloud Meshは、シンプルでセキュア、かつ予測可能なアプリケーション重視の接続性を実現します。
IBM Turbonomicは、アプリケーションをシームレスかつ継続的に、コスト効率よく実行できるため、コストを削減しながら効率的なアプリケーションのパフォーマンスを実現できます。