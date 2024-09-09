DX（デジタル・トランスフォーメーション）とは

今日、顧客が期待しているのは最新技術を使用してビジネスを遂行し、働き、生活できることです。好きなデバイスを使用し、必要なすべてのサポート情報とパーソナライズされたコンテンツが手近に利用できる状態で、いつでもどこでもそうできることを期待しているのです。DXの最終目標は、これらの期待に応えることです。

組織ごとにDXの導入方法は異なります。単一の焦点を当てたテクノロジー・プロジェクトから始めることも、企業全体にわたる包括的な取り組みとして始めることもできます。その範囲は、既存のプロセスや製品へのデジタル・テクノロジー統合から、既存のプロセスや製品へのデジタル・ソリューションの組み込み、あるいはまだ新しいテクノロジーを使用したまったく新しい収益源の創出まで多岐にわたります。

しかし、DXは、アナログ・プロセスの置き換えや既存のITのモダナイズと同じくらい、ビジネス・トランスフォーメーションや変更管理に重要であるという点で専門家たちの意見は一致しています。多くの場合、企業の最高情報責任者（CIO）が主導しますが、顧客体験の向上や従業員の能力強化、ビジネス目標の達成に役立つ新しいテクノロジーとデータ駆動型の手法においては、経営幹部全員が連携する必要があります。

しかし最も重要なのは、企業がデジタル・トランスフォーメーションの枠組みを構築し、主要業績評価指標（KPI）を追跡して改善状況を監視し、取り組みの成果を確認することです。