オートメーションとは、テクノロジー、プログラム、ロボット工学、またはプロセスを適用して、最小限の人的入力で成果を達成することです。
現代社会ではオートメーションがますます普及しており、ビジネス・プロセス・オートメーション（BPA）、AIOps、エンタープライズ・オートメーションなどの企業向けアプリケーション、自動車製造で使用されるロボットなどの産業向けオートメーション・アプリケーション、住宅向けオートメーションなどの消費者向けアプリケーションなど、無数のアプリケーションがあります。
オートメーション・ソフトウェアとテクノロジーは、金融からヘルスケア、公共事業から防衛に至る、ほぼあらゆる業界において幅広く使用されています。オートメーションはビジネス機能のあらゆる側面で使用でき、オートメーションを最も効果的に活用する組織は大きな競争上の優位性を獲得できます。
組織はオートメーションを活用して、生産性と収益性の向上、顧客サービスと満足度の向上、コストと運用エラーの削減、コンプライアンス基準の遵守、運用効率の最適化などを実現します。オートメーションはデジタル・トランスフォーメーションの重要な一要素で、ビジネスの拡大を支援する上で欠かせません。
基本的なオートメーションまたはタスク・オートメーションでは、単純な日常的なタスクを自動化します。基本的なオートメーションは、新入社員へのオンボーディング資料の配布、承認のための文書の転送、顧客への請求書の自動送信などの手動タスクをデジタル化、合理化、一元化するために使用されます。
これらのタスクを完了するために手動ではなくオートメーションを使用すると、エラーがなくなり、作業ペースが加速し、従業員が時間のかかるタスクから解放されて、より価値が高く、より有意義な作業に集中できるようになります。
プロセス・オートメーションでは、より複雑で反復可能な複数ステップのプロセス（複数のシステムが関係する場合もあります）を自動化します。プロセス・オートメーションは、ビジネス・プロセスと IT プロセスの統一性と透明性を向上させます。
また、ビジネスの生産性と効率性も向上させ、ビジネスとITの課題に対する新たな洞察が得られることにより、ルールベースの意思決定により解決策が導かれます。プロセス・マイニング、ワークフロー・オートメーション、ビジネス・プロセス管理（BPM）、ロボティックプロセス・オートメーション（RPA）は、プロセス・オートメーションの一例です。
インテリジェント・オートメーションは、人工知能（AI）、ビジネス・プロセス管理、ロボッティック・プロセス・オートメーション機能を組み合わせた、より高度な形式のオートメーションで、組織全体の意思決定を合理化および拡張します。
例えば、自然言語処理、インテリジェント検索、RPA などのテクノロジーを活用したバーチャル・エージェントは、コストを削減し、従業員と外部顧客の両方に力を与えることができます。このようなオートメーションは、生産性の向上と最適な顧客エクスペリエンスに貢献します。AIOpsとAIアシスタントは、インテリジェント・オートメーションの実践例です。
一連のプロセスを繰り返し使用することで、生産性と効率性が向上し、人為的エラーが削減されます。オートメーションは、以下を含むさまざまな分野でビジネス価値を高めることができます。
ビジネス・オートメーションとは、反復的なタスクやプロセスを自動化して、ビジネス・ワークフローや情報技術（IT）システムを効率化するために使用されるテクノロジーを意味します。これらのソリューションは、組織のニーズに合わせてカスタマイズできます。
コンテンツ管理ソリューションは、ビジネス・コンテンツを取得、保存、有効化、分析、自動化します。
ドキュメント処理ソリューションは、機械学習や自然言語処理などの人工知能テクノロジーを使用して、ビジネス・ドキュメントの処理を効率化します。
文書管理ソリューションは、デジタル文書から情報を取得、追跡、保存します。
ワークフロー・オートメーション・ソリューションは、ルールベースのロジックとアルゴリズムを使用して、人間の介入を制限したりまったく行わずにタスクを実行します。
意思決定管理ソリューションは、機械学習によってビジネス上の意思決定をモデル化、管理、自動化します。
プロセス・マッピング・ソリューションは、ボトルネックを特定し、組織間のコラボレーションと調整を可能にすることで、オペレーションを改善します。
ITオートメーションとは、これまでは人間の介入が必要だった時間のかかる手作業でのタスクを自動化するためのシステムやソフトウェアを開発・導入することです。ITオートメーションは、ITインフラストラクチャーとアプリケーションの導入と構成を加速し、運用ライフサイクルのあらゆる段階でプロセスを改善するのに役立ちます。
オブザーバビリティー・ソリューションは、アプリケーション・パフォーマンスの監視機能を強化し、システム・パフォーマンスとインシデントをより迅速に解決するために必要なコンテキストをより深く理解できるようにします。
クラウド・オートメーション・ソリューションは、クラウド環境のプロビジョニング、構成、管理に関連する手作業を削減または排除します。クラウド・オートメーションにより、クラウドの効率性が向上し、オンデマンドでクラウド・リソースにアクセスできる機能など、クラウド・コンピューティングが提供する利点を組織が最大限に活用できるようになります。
ハイブリッドクラウドのコスト最適化ソリューションは、時間の節約とコストの最適化を実現する継続的なオートメーションにより、クラウドリソースにおける当て推量による作業を排除するのに役立ちます。
ネットワーク・パフォーマンス管理ソリューションは、インテリジェントな洞察によりIT運用を最適化し、ネットワークの復元力と可用性の向上に貢献します。
統合とは、IT組織全体のデータ、アプリケーション、 API 、デバイスを連携して、効率、生産性、俊敏性を高めることです。
API 管理ソリューションは、Webアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の開発、管理、保護、ソーシャル化、収益化に役立ちます。
アプリケーション統合ソリューションは、アプリケーションとデータを連携します。
人工知能（AI）は、コンピューターや機械が人間の知能と問題解決能力をシミュレートできるようにするテクノロジーです。機械学習、自然言語処理、コンピューター・ビジョンなども人工知能に含まれます。
最高オートメーション責任者（CAO）（ibm.com外部へのリンク）は、オートメーションがさまざまな業界のビジネスにプラスの影響を与えてる中、急速に台頭している役割であり、その重要性が高まっています。CAOは、企業全体でビジネス・プロセスとIT運用の決定を行い、各ビジネス・イニシアチブに最適なオートメーション・プラットフォームと戦略の種類を決定する責任があります。CAOは、IT、運用、サイバーセキュリティーなど、あらゆるビジネスの中心で活躍するさまざまなリーダーと協力しています。
コンピューター・ビジョンは、機械学習とニューラル・ネットワークを使用して、デジタル画像、動画、その他の視覚的入力から意味のある情報を導き出し、欠陥や問題が特定されたときに推奨事項を作成したりアクションを実行したりするようにコンピューターとシステムに教える人工知能の一分野です。
グリーンITまたはサステナブルITでは、より効率的で環境に優しいデータセンターの構築と運用に重点が置かれます。企業は、リソース割り当てアクションを自動化することで、コンピューティング、ストレージ、ネットワーク・リソースを最も効率的に使用しながら、システム・パフォーマンスを積極的に確保できます。これにより、組織は、オーバープロビジョニング環境で一般的に発生する 無駄な支出 と エネルギーの浪費を回避できます。
ハイパーオートメーションは、複数のテクノロジーとツールを統合して、ビジネスとITのプロセス、環境、ワークフローを幅広く効率的に自動化するアプローチです。
ローコードとノーコードとは、最小限のコーディングを必要とする（ローコード）か、まったくコーディングを必要としないワークフロー・ソフトウェアを指し、技術に詳しくない基幹業務の専門家がビジュアル・デザイナーや自然言語処理を使用してプロセスを自動化できるようにします。
機械学習（ML）は、データとアルゴリズムを使用してAIに人間の学習方法を模倣させ、徐々に精度を向上させることに焦点を当てた人工知能とコンピューター・サイエンスの一分野です。ITオートメーションに適用される機械学習は、異常検知、プロセスのルート変更、新しいプロセスのトリガー、アクションの推奨事項の作成に使用されます。
自然言語処理（NLP）は、コンピューターやデジタル・デバイスがテキストや音声を認識、理解、生成できるようにするために、計算言語学（人間の言語のルールベースのモデリング）と統計学および機械学習モデルを組み合わせたものです。自然言語処理は、最新のチャットボットでよく使用され、チャットボットがユーザーの質問を解釈し、それに対する応答を自動化するのに役立ちます。
大きな影響を与えるオートメーションが、IT システムをよりプロアクティブにし、プロセスをより効率的にし、従業員の生産性を高めるのにどのように役立つかの詳細はこちらです。
IT運用のためのAIが、卓越したビジネス・パフォーマンスを実現するのに必要な洞察をどのように提供するかをご覧ください
ビジネス・ワークフローを自動化し、ビジネス・システムをシームレスに統合し、運用に関する洞察を得て、より強力で生産性の高い労働力を生み出します。
AIを活用し運用のレジリエンスを高め、アプリケーションの健全性を確保。問題の特定と解決を迅速化します。
強化されたセキュリティー、ガバナンス、可用性を維持しながら、開発にかかる時間を短縮し、計画外の停止を最小限に抑え、管理と監視にかかる時間を削減します。
オンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウド内のいずれの環境でも、アプリケーション、データ、業務プロセス、サービスを接続できます。
機能豊富なツールと堅牢なオープンAPIを使用して、IBM Cloudインフラストラクチャーを導入、制御、管理します。
IBMコンサルティングのエクストリーム・オートメーション・コンサルティング・サービスにより、企業は単純なタスクの自動化だけではなく、導入と拡張を促進する、顧客と向き合い収益を生み出す重要なプロセスへと移行できるようになります。
大きな影響を与える自動化が、IT システムをよりプロアクティブにし、プロセスをより効率的にし、従業員の生産性を高めるのにどのように役立つかの詳細はこちらです。