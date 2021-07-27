オートメーションとは

基本的なオートメーションまたはタスク・オートメーションでは、単純な日常的なタスクを自動化します。基本的なオートメーションは、新入社員へのオンボーディング資料の配布、承認のための文書の転送、顧客への請求書の自動送信などの手動タスクをデジタル化、合理化、一元化するために使用されます。

これらのタスクを完了するために手動ではなくオートメーションを使用すると、エラーがなくなり、作業ペースが加速し、従業員が時間のかかるタスクから解放されて、より価値が高く、より有意義な作業に集中できるようになります。