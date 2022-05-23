ローコードとノーコードの違い

ローコードとノーコードのプラットフォーム・ベンダーが紛らわしいポジショニングをとっていることもあり、両者のソリューションには微妙な主要な機能の違いがあるにもかかわらず、この2つのアプローチには多くの重複点があります。しかし、考慮すべき重要な違いがあります。

対象ユーザー

ローコードはプロの開発者を対象としており、基本的なコードの複製を避け、イノベーションと主要な機能セットの豊かさにつながる、より複雑な側面からの開発のためのスペースを作ることを目的としています。コーディングの標準的な側面を自動化し、構文にとらわれないアプローチを採用することで、開発者の再スキルアップと人材プールの拡大を可能にします。

一方、ノーコードは、膨大なドメイン知識を持ち、多少技術に詳しくても手作業でコードを書く能力に欠けるビジネスユーザーを対象としています。また、ビジネス・ユーザーとソフトウェア開発者、中小企業の経営者と人事、財務、法務などの非ITチームとのハイブリッド・チームにも適しています。

ユースケース

ノーコード手法は、ドラッグ・アンド・ドロップ・インターフェースで迅速に設計できるフロントエンド・アプリに適しています。ソースからデータを取得し、データをレポート、分析、インポート、エクスポートするUIアプリが良い候補となります。

また、ノーコード手法は、ビジネスチームが使用するExcelベースのレポートのような単調な管理作業を置き換えるのに理想的です。このようなプロジェクトは、IT部門によって優先順位付けされるのが容易ではありませんが、ビジネス・チームにとっては命を救う可能性があります。また、広範囲にわたる機能を必要としない社内アプリや、開発予算の少ない小規模なビジネスアプリにも適しています。

網羅的なコンポーネント・ライブラリを備えたローコード手法は、重量級のビジネス・ロジックを持つアプリケーションに拡張でき、エンタープライズ・レベルまで拡張できます。また、アプリと外部APIと統合し、複数のデータ・ソースに接続し、ITのレンズが必要なセキュリティー保護策を備えたシステムを構築するには、ノーコードよりもローコードの方が良い選択肢となります。

スピード

ローコードでは、カスタマイズの機会が増えるため、オンボーディング、開発、デプロイにより多くのトレーニングと時間を必要とします。それでも、従来の開発に比べてかなり高速です。

ノーコード手法は高度に構成可能であり、すべてプラグ・アンド・プレイであるため、ローコードに比べて構築にかかる時間が短くなります。手作業によるコーディングで通常発生する潜在的なエラーのリスクが最小限に抑えられるため、テスト時間も短縮されます。ここで重要なのは、構成とデータフローが正しく設定されているかどうかです。

オープン・システムとクローズド・システム

ローコード手法は、ユーザーがコードによって機能を拡張できるオープンなシステムです。つまり、柔軟性と再利用性が高まります。例えば、ユーザーはユースケースに合わせてカスタム・プラグインやデータ・ソース・コネクターを作成し、後で再利用することができます。しかし、LCAPの新しいアップグレードやパッチは、手動で導入したコードでテストする必要があることは注目に値します。

ノーコードは、テンプレート化された主要な機能セットを通じてのみ拡張できる、よりクローズドなシステムを指します。これは、ユースケースが制限され、定型的なプラグインや統合へのアクセスが制限されることを意味するが、NCDPの将来のバージョンを破壊する可能性のある手動で書かれたコードがないため、後方互換性を確保するのが容易です。

シャドーITリスク

これはローコード・プラットフォームでもノーコード・プラットフォームでも懸念されることですが、シャドーITのリスクはITチームの介入がほとんど必要ないノーコードの方が高くなります。これにより、並列のインフラが厳密に監視されず、セキュリティーの脆弱性や技術的負債を抱えることになりかねません。

ただし、ローコードが依然としてITチームの下にあるという事実は、ガバナンスと管理の向上に役立ちます。

アーキテクチャー範囲

ローコードは、拡張性とクロスプラットフォーム互換性のサポートにおいて、ノーコードよりも優れています。カスタム・プラグインやカスタム・コードを追加することで、より幅広い実装や複数のプラットフォームでの動作の可能性が広がります。

ノーコード手法は拡張性が低く、レガシー・システムへの接続や他のプラットフォームとの統合の可能性が限られています。そのため、狭いユースケースにしか対応できず、拡張性も低くなります。