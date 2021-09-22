RPAには、次のような複数のメリットがあります。

コーディングの削減

RPAでは開発者が設定する必要は必ずしもありません。ユーザー・インターフェイスのドラッグ・アンド・ドロップ機能により、技術者以外のスタッフでも容易に使えるようになります。





迅速なコスト削減

RPAはチームの作業負荷を軽減するので、スタッフを人間の入力を必要とする他の優先作業に再配置でき、生産性とROIの向上につながります。





顧客満足度の向上

ボットとチャットボットは24時間稼働できるので、顧客の待ち時間を短縮し、顧客満足度の向上につながります。





従業員の士気の向上

RPAを使うと、反復的で大量の作業負荷をチームが行わなくていいので、人々がより注意深く戦略的な意思決定に集中できるようにします。この仕事のシフトで、従業員の幸福度が向上します。





正確性とコンプライアンスの向上

特定のワークフローやルールに従うようにRPAロボットをプログラムできるため、特に規制基準のような正確性やコンプライアンスが求められる業務において、人的ミスを減らすことができます。また、RPAは監査証跡を提供できるため、進捗状況を容易に監視し、問題をより迅速に解決することができます。





既存システムはそのまま

ロボティック・プロセス・オートメーション・ソフトウェアでは、ボットが既存のアプリケーションのプレゼンテーション層で動作するため、基本的なシステムに混乱を引き起こすことはありません。そのため、アプリケーション・プログラミング・インターフェイス（API）や、深い統合を開発するリソースがない状況でも、ボットを実装できます。

