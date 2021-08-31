ITプロセス・オートメーションにおけるRPAの役割

オートメーションは、多くの現在のデジタル・トランスフォーメーション・プログラムの中核をなすものです。ただし、オートメーションの取り組みのほとんどはビジネスに焦点を当てており、顧客体験、注文管理、販売、マーケティング、財務、サプライチェーンのオペレーション改善に重点を置いています。
デジタル・トランスフォーメーションによってITチームの負担が増大し、企業はITプロセスの自動化も同様に重要であると認識せざるを得なくなりました。ITスキルとIT人材は不足しており負荷がかかっています。多くの組織は、生産性を低下させる過剰な手作業と反復的な IT タスクに悩まされていました。許容できないほどのバックログが発生しました。さらに、ITインフラストラクチャー、サービス、プロバイダー、ワークロードの管理に使用されるITツールは、多くの場合、問題を解決したり新たな機会に対応するために連携する必要がある場合に、分離され、連携されておらず、オーケストレーションが不足しています。
これに応じて、多くの組織がITインフラストラクチャをモダナイズし、企業全体および事業部門全体のプロセスオートメーションの取り組みを加速化する準備を進めています。彼らの取り組みを理解するために、私たちはさまざまな業種・業務にわたって世界中で活動する566人のビジネスおよびITプロフェッショナルを対象に、IT支出の優先順位について調査を行いました。その結果、回答者のうち、47％がITインフラストラクチャーの自動化、42％がビジネス・プロセスの自動化をIT支出の最優先事項に挙げていることがわかりました。
Q. オペレーションやサービス提供を改善するために、組織ではどのようなことに投資する予定ですか？
ITプロセスの自動化には、独自の課題があります。ITプロセスは複数のプラットフォームで実行でき、膨大な量の参考情報を管理するためにさまざまなテクノロジーが関与します。さまざまなベンダーが提供する数十（場合によっては数百）のITツールを使用できます。ほとんどのツールはお互いにデータの交換をしません。IT組織は、時間の経過とともに、大規模で多様なITツールをキュレートしていることに気づきました。現在の競争の激しいデジタル・ビジネス時代において、これらのツールは、ITプロセスを自動化できる、統合された相互運用可能なツールチェーンとして連携する必要があります。
業界をリードする企業は現在、力を倍増させるものとしてITプロセスのオートメーションとツールチェーンの統合を追求しています。彼らの目標は、既存のITスキルと参考情報を解放し、より幅広いビジネスおよびITイニシアチブに拡張することです。
まず、ITプロセスの改善と自動化を担うITセンター・オブ・エクセレンス（CoE）を設立します。IT CoEの主なタスクの1つは、分類フレームワーク内でITプロセスのインベントリー作成、文書化、整理を行うことです。次に、ITプロセスのポートフォリオ・ドキュメント（または、プロセスの価値と重要性、オペレーションにおけるその機能、消費する戦術的なIT資産（その他の関連情報）についての情報を格納するデータ・リポジトリ）内の戦略的資産として、プロセスを管理します。次に、IT CoEは、ITプロセスと労働力のアクティビティーを視覚化して分析し、オートメーションの機会を明らかにするテクノロジーを使用して、ポートフォリオ内のプロセスを調査します。これらのデータ駆動型の分析技術は、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）テクノロジーを使用して自動化をインテリジェントに設計するための手段を提供します。
ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）テクノロジーは、ITプロセス内およびITプロセス間で反復的な人間の活動を自動化できるソフトウェア・ロボット（チャットボット）を作成します。RPAは、データとプロセスのフローをきめ細かなレベル（アプリ・フォームやデータ・フィールドなど）で一緒に自動化する機能を提供し、ソース・システムとターゲット・システム間のアプリケーション間データやプロセスの統合を可能にします。さまざまな人工知能（AI）テクノロジーを使用して、非構造化データを理解し、オートメーションのデザインをガイドし、推奨、予測、意思決定を行うためのインテリジェントな手段でITプロフェッショナルのスキルを実行および強化することで、オートメーションのデザインをよりスマートにすることができます。この点で、RPAはデジタル労働力を創出し、組織をスキルで強化し、組織の機能をより効率的かつ多面的なものにすることができます。
業界をリードする組織は、IT専門家間のコラボレーションを促進し、エラー、コスト、サイクル・タイムを削減し、特定の結果または望ましい結果に向けてビジネス性能を向上させ、大規模に実現するためにRPAを追求しています。RPAがITプロセス・オートメーションで中心的な役割を果たすと、IT組織は作業をより効果的に行い、タスクを効率的に実行できるようになります。これにより、IT組織は他のすべてのIT投資からより大きな価値を引き出すことができます。
IBM Robotic Process Automationにより、組織が$992,000の利益と124%のROIを達成する方法をご覧ください。
デジタル・トランスフォーメーションの推進からビジネスに焦点を当てた自動化イニシアチブの推進まで、ITプロセス自動化におけるRPAの役割をご覧ください。
IBM Robotic Process Automationは、コンピューター上で人間の動作をエミュレートするソフトウェア・ロボットを使用して、反復的で時間のかかるバックオフィス業務を自動化することを目的としたソフトウェアです。これはIBMのビジネス・オートメーション・ソリューションの一部です。