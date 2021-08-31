ITプロセス・オートメーションにおけるRPAの役割

これに応じて、多くの組織がITインフラストラクチャをモダナイズし、企業全体および事業部門全体のプロセスオートメーションの取り組みを加速化する準備を進めています。彼らの取り組みを理解するために、私たちはさまざまな業種・業務にわたって世界中で活動する566人のビジネスおよびITプロフェッショナルを対象に、IT支出の優先順位について調査を行いました。その結果、回答者のうち、47％がITインフラストラクチャーの自動化、42％がビジネス・プロセスの自動化をIT支出の最優先事項に挙げていることがわかりました。

IT支出の最優先事項：オートメーションの重視

Q. オペレーションやサービス提供を改善するために、組織ではどのようなことに投資する予定ですか？

ITプロセスの自動化には、独自の課題があります。ITプロセスは複数のプラットフォームで実行でき、膨大な量の参考情報を管理するためにさまざまなテクノロジーが関与します。さまざまなベンダーが提供する数十（場合によっては数百）のITツールを使用できます。ほとんどのツールはお互いにデータの交換をしません。IT組織は、時間の経過とともに、大規模で多様なITツールをキュレートしていることに気づきました。現在の競争の激しいデジタル・ビジネス時代において、これらのツールは、ITプロセスを自動化できる、統合された相互運用可能なツールチェーンとして連携する必要があります。



業界をリードする企業は現在、力を倍増させるものとしてITプロセスのオートメーションとツールチェーンの統合を追求しています。彼らの目標は、既存のITスキルと参考情報を解放し、より幅広いビジネスおよびITイニシアチブに拡張することです。