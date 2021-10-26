Robotic Process Automation（RPA）の未来

RPAを成功させるには、すべてのRPAリーダーが、アナリティクス、自動化、人工知能（AI）を設計のどこで、いつ適用するかを検討する必要があります。意思決定の速度を向上できるブランドと組織は、顧客のニーズを予測し、ブランドの約束を果たし、規制やコンプライアンスのリスクを軽減することに成功します。
将来のリーダーがRPAの3A（分析、自動化、AI）でどのように旅を始めることができるかをご覧ください。
ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）市場は、多くのクライアントがスピード向上、精度向上、一貫性の向上、コスト削減、スケール提供、品質向上を支援してきました。Constellation 研究は、2021年の市場規模は、CAGRが18.8%、2026年には507億円の収益で、22億ドルに成長すると予測しています。
RPAは、ソフトウェア・チャットボット（「ボット」）を使用してビジネス・プロセスのオートメーションを可能にするトランザクション・システム・テクノロジーです。RPAツールはユーザーを監視し、グラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）で同様のタスクを繰り返します。RPAはワークフロー自動化ツールとは異なります。これらは、インテリジェントではない方法でアクションを自動化するために作成された明示的なルールとアクションであるためです。
トランザクションの自動化には管理上の大きなオーバーヘッドが必要なため、RPA ツールは機能の面で限界に達しています。簡単に言えば、トランザクションの自動化は管理が困難です。そのため、財務、サプライチェーン、顧客体験、人事、計画などのビジネス機能の組織にインテリジェントな自動化、機能、人工知能を提供する、自律型アプリケーションとして知られる新しいクラスのエンタープライズ・アプリが登場しました。
実際には、従来のトランザクション・アプリケーションはその役割を果たしています。マージン、技術的負債、コア・システムへの投資の削減というプレッシャーは、自動化された企業に多大なインセンティブを生み出します。顧客は、自動化と人工知能のための真の基盤を構築するためのコグニティブベースのアプローチ、つまり正確な意思決定を求めています。そのメリットとしては、人員削減、ミスの減少、よりスマートな意思決定、セキュリティ大規模が挙げられます。自律型企業を探求することは、どのような意思決定にインテリジェントな自動化が必要か、または人間の判断が必要かについて検討したいという欲求から始まります。これらのアプリケーションは、成功するためにコード化されたルールに頼ることはできません。コグニティブ・アプローチを取り、AIや機械学習（ML）技術を適用し、自律的になる必要があります。
さまざまな分野のベンダーがこの約束を果たそうとしています。レガシー・エンタープライズ・リソース・プランニング・プロバイダー、クラウド・ベンダー、ビジネス・プロセス管理ソリューション、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）製品、プロセス・マイニング・ベンダー、ソフトウェア・ソリューションを提供するITサービス企業などが、この市場の共有と市場支配力をめぐってピュアプレイ・ベンダーと競合しようとしている。Constellation 研究は、この市場が 2030 年までに 1,035 億ドルに達すると予測しています。Constellationは、すべての企業が自動運転、自己学習、自己修復の感覚を設計するようになると考えています。
IBM Robotic Process Automationは、コンピューター上で人間の動作をエミュレートするソフトウェア・ロボットを使用して、反復的で時間のかかるバックオフィス業務を自動化することを目的としたソフトウェアです。これはIBMのビジネス・オートメーション・ソリューションの一部です。