Robotic Process Automation（RPA）の未来

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）市場は、多くのクライアントがスピード向上、精度向上、一貫性の向上、コスト削減、スケール提供、品質向上を支援してきました。Constellation 研究は、2021年の市場規模は、CAGRが18.8%、2026年には507億円の収益で、22億ドルに成長すると予測しています。

RPAは、ソフトウェア・チャットボット（「ボット」）を使用してビジネス・プロセスのオートメーションを可能にするトランザクション・システム・テクノロジーです。RPAツールはユーザーを監視し、グラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）で同様のタスクを繰り返します。RPAはワークフロー自動化ツールとは異なります。これらは、インテリジェントではない方法でアクションを自動化するために作成された明示的なルールとアクションであるためです。

トランザクションの自動化には管理上の大きなオーバーヘッドが必要なため、RPA ツールは機能の面で限界に達しています。簡単に言えば、トランザクションの自動化は管理が困難です。そのため、財務、サプライチェーン、顧客体験、人事、計画などのビジネス機能の組織にインテリジェントな自動化、機能、人工知能を提供する、自律型アプリケーションとして知られる新しいクラスのエンタープライズ・アプリが登場しました。