ファクト vs フィクション：ビジネス・ユーザーはRPAツールを使用してソフトウェア・ロボットを簡単に構築できる

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）ツールは、ノーコードまたはローコードのオートメーション・ソフトウェアとして説明されることがよくあります。これはたしかに正しい説明かもしれませんが、ビジネス・パーソンがビジネス・プロセスを自動化するためのチャットボット構築に簡単に使える（またはすぐに使用できる）とは限りません。私たちは、何人かのオートメーションの専門家やビジネス・パートナーの皆さんに「ビジネス・ユーザーはRPAツールを使用してソフトウェア・ロボットを簡単に構築できるか」という質問に答えてもらい、「誰でも使える」という点を検証することにしました。
以下の7つの視点は、さまざまなRPAツールを定期的に使用して企業と仕事をしている人々から教わったものです。ビジネス・ユーザーがより効率的かつ効果的に作業するために必要なソフトウェア・ロボットを簡単に構築できるようにするために、必要なものに対して適切な期待値を設定するのに役立ちます。
まず、すべてのビジネス・ユーザーが同じ人というわけではありません。お客様とのコラボレーションは、それを裏付けるものです。金融アナリストなどのビジネス・ユーザーの中には、高度なソフトウェアを定期的に使用しているため、財務部門で出回っているスプレッドシートで作業するよりも、時間のかかる反復作業を自動化するRPAボットを構築する方が簡単かもしれません。また、デジタル化に取り組み始めたばかりの業界の人にとっては、ソフトウェア・ロボットを作るよりもエベレスト登山が簡単であると感じるかもしれません。
考慮すべき2番目の側面はソフトウェア・ロボットに何を実行させたいかという点です。RPAチャットボットは、単純なユースケースから複雑なユースケースまで、フロント・オフィスとバック・オフィスのあらゆる種類のタスクを実行できます。ボットで何をするかを決定することは、チャットボットの構築に必要な専門知識の程度に大きな影響を与えます。必要なのは、スプレッドシートからデータを取得してCRMシステムにロードするような単純なものでしょうか。それとも、Eメールの分類、作業のルーティング、複雑な意思決定など、より高度な機能を実行したいのでしょうか。
シンプルなRPAボットは、多くのビジネス担当者にとって、このオートメーション・ソフトウェアを導入する優れた方法であることがわかりました。従業員が経験を積むにつれて、より高度なロボティック・プロセス・オートメーション機能を使用して、より複雑なフロント・オフィス・タスクの自動化に取り組むことができるようになります。一般的に言えば、ビジネス・ユーザーがチャットボットを簡単に構築できるかどうかを判断するのに有用なバロメーターがあります。スプレッドシートで関数を定期的に使用している場合、または簡単な社内オートメーション・ルーチンを設定している場合、チャットボットの構築は比較的簡単にできるはずです
Jim Casey、IBM Digital Business Automation ディレクター
ビジネス・パワーユーザー（システム、プロセス、ツールの総合的な知識がある人）は、たしかに、数週間のRPAトレーニングを受けて、簡単な無人RPAや有人RDA（Robotic Desktop Automation）ソフトウェア・ロボットを構築することができます。ただし、再利用、設計、テスト（特に無人チャットボットの場合）にIT部門が常に関与する必要があります。チャットボットのホスティングと保守に必要な場合もあります。IT部門は、RPAとRDAのチャットボットを実行する基盤となるプラットフォームのメンテナンスとアップグレードも行います。言い換えれば、ビジネス・ユーザーは、ITサポートなしではエンドツーエンドのRPAライフサイクル全体を実行することはできませんが、ソフトウェア・ロボットを設計・構築し、ITと連携してライフサイクル全体を通じて大きな価値を付加することはできます。
Ben Chance、パートナー、IBM Automation オファリング・リーダー
通常、この質問（「ビジネス・ユーザーはRPAツールを使用してソフトウェア・ロボットを簡単に構築できるか」）に対する答えは「ノー」です。理由は2つあります。
Zach Silverstein、IBM Cloud Technical Engagement、ワールドワイドRPAテクノロジー・リーダー
理論的には、ビジネス・ユーザーはRPAチャットボットを構築できます。利用可能なRPAツールを使うことで、より簡単に実現できるようになりました。ただし、ITなしでビジネス・プロセスを自動化するといくつかのリスクもあります。ソフトウェア・ロボットの構築には、コーディングやスクリプトの作成だけではありません。IT部門は、特に規制の厳しい業種・業務においてコンプライアンス管理に関する深い専門知識と長年の経験を持っています。最近、ある銀行の顧客から、ビジネス・ユーザーが数十件のチャットボットの開発に成功したものの、機密性の高い個人情報と個人情報に関するアクセス制約を完全に理解していなかったため、IT部門がオートメーションの一部をやり直す必要があったという話を聞きました。
また、ビジネス・ユーザーも、ユースケースに優先順位を付ける際に、より広い視点からメリットを得られる可能性があります。そのためには、システム・ランドスケープと何が実現可能かを十分に理解する必要があります。ビジネス・ユーザーは定期的に実行するトランザクションのスクリプトを作成するのに適した立場にありますが、IT部門担当者の新鮮な目で確認することで、ビジネス・プロセス全体を根本的に再設計する方法を見つけ、提案することができます。ブルースカイ・アプローチにより、ビジネス・ユーザーが自動化したいと考えている反復的なタスクは完全に排除することが可能です。
誤解しないでくださいね。市民開発者は、あらゆるビジネス・プロセス・オートメーション・プログラムにとって貴重なリソースです。ただ、最小限のリスクで、最もリターンの高いオートメーション・ソフトウェアのデプロイメントを実現するためには、IT担当チーム、戦略担当またはトランスフォーメーション担当チームのサポートを受けることをお勧めします。
Katie Sotheran、IBM Automation、ストラテジー、マーケティングおよびコミュニケーション担当
システムズ・エンジニアリングにおける古典的な答えではありますが、それは状況によって異なります。オートメーションのコンテキストでいくつかの定義から始めるとわかりやすいかもしれません。
ノーコードとは、アプリケーション、ロボット、プロセス、意思決定、チャットボットなどの関連成果物を構築するために、プログラミング言語（コード）を必要としない、いくらか秘密めいたオートメーション・ツールを指します。ノーコード・オートメーション・ソフトウェアは、しばしばその後の導入、運用、拡張が困難になることがあります。
一般的に、ノーコード環境は範囲が狭いため、特定の垂直方向または水平方向の問題解決には優れていますが、その範囲外の領域には適用するべきではありません。どのようなオートメーション・ツールでもそうですが、特にノーコード・ツールの場合、チームはツールの利用範囲を最も適切なもの（例：2～6人のチームのプロジェクトタスクの管理など）から、あまりふさわしくない隣接領域（例：プロジェクト・タスクとトレーサビリティーのためのロードマップ管理との統合）に拡大したがる傾向があります。
ローコードは、通常、コードを必要とせずに関連するアーティファクトの構築を開始する、より現実的なオートメーションツールを指します。その後、開発者は最初からやり直すことなく拡張できます。
RPAロボットは、多くの場合、ローコードとユーザーインターフェイスベースのオートメーションを組み合わせて、人間と同じようにアプリケーションと対話するオートメーションアーティファクトの一種を指します。
ローコードRPAツールを使用してソフトウェアロボットを構築したいビジネス・ユーザーにとって、これは何を意味するでしょうか。成功の機会を増やすため、ビジネス・ユーザーは、文書化されたグッド・プラクティス、チャットボット事例のテンプレート、イノベーションを促進するポジティブフィードバック、迅速なチャットボット構築のサポートなどを提供できる、実践的な専門家チームからの適切なガイダンスが必要です。このようなガイダンスとサポートがあれば、ビジネス・ユーザーは、チャットボットのデプロイメントと保守の手間がメリットを上回らないようにしつつ、便利なソフトウェア・ロボットを簡単に作成できます。
最後にコード開発同様、品質チェックを通じてRPAチャットボットを実行することが重要です。ソフトウェア・ロボットは、あるユースケースでは1台のマシン上の1人のユーザーに対して機能するかもしれませんが、すべてでは機能しない可能性があります。セキュリティ、ロギング、サービス品質（エラーの再試行など）の強化は、現在のクラウド・ソフトウェアに期待されるものですが、ほとんどの場合、自動でもローコードでもありません。RPAソフトウェア・プロジェクトの強化を計画していれば、成功率が大幅に向上します。
Jeff Goodhue、Business Automation、ワールドワイド・エグゼクティブ・ITスペシャリスト
現在、ほぼすべてのRPAベンダーは、ビジネス・ユーザー向けのローコードで使いやすいRPAプラットフォームを販売しています。しかし、現実的には、何人のビジネス・ユーザーがこのプラットフォームを大規模に使用してビジネス・プロセスを自動化できるのでしょうか。
ビジネス・ユーザーが1週間のトレーニングで単純なRPAチャットボットを構築できる、ということには同意します。しかし、複雑なビジネス・プロセスや大規模にオートメーションを実現するには、ITのバックグラウンドとオートメーション・ソフトウェアを開発した経験を持つ人が不可欠です。
現在、スタンドアロンのRPAソリューションを見つけることは困難です。ロボティック・プロセス・オートメーションの機能はワークフローに組み込まれ、ビジネス・プロセス管理（BPM）、光学式文字認識（OCR）、機械学習（ML）、人工知能（AI）などのテクノロジーと組み合わせて使用されます。これらのテクノロジーを統合するには、強力なアーキテクチャー・スキルが必要です。これは、ビジネス・ユーザーがRPAプログラムを所有しない、または所有すべきではないという意味ではありません。最も成功しているRPAプログラムはビジネス側の管轄で、実行はビジネス・ユーザーとITユーザーを組み合わせています。
Divya Rajagopal、IBM Automation Serviceインド担当ライン・リーダー
私たちはいつもこの問題について議論しています。私の見解を説明しましょう。それは可能でしょうか。もちろん！（ただし、十分な時間と労力があれば）！
RPAツールは、ビジネス・ユーザーが単純で反復的なタスクを自動化できるようにする上で大きな役割を果たしてきました。これは良いスタートです。私たちにとって、真の価値とROIは、ビジネスエコシステム全体にわたる統合されたインテリジェントな自動化によってのみもたらされるものです。こうしたオートメーションはより複雑になる可能性がありますが、ビジネス・ユーザーの参加が必要無くなるわけではありません。ビジネス・ユーザーは、可能性を実現するための重要な役割を果たします。それでもこの分野、つまりロボティック・プロセス・オートメーションのツールとプラットフォームは急速に進化して、ビジネスにとってより使いやすいものになっていると思います。
Chett Carmichael、i1solutions（南アフリカ）、RPA事業開発担当
上記の観点から、ビジネス・ユーザーがRPAツールを使ってソフトウェア・ロボットを簡単に構築できると言っても差し支えないでしょう。ただし、特に単純なチャットボット以上のものを構築し、オートメーションソリューションの拡張を意図している場合、それを簡単、迅速、安全に実行できるようにするには、トレーニングからガバナンスまで、ある程度のレベルのサポートが必要です。
私の視点これは購入者に注意が必要な状況です。事前にRPAベンダーに適切な質問をすることで、総所有コストを削減し、期待されるROIを達成する可能性が高まるのです。50社以上のRPAベンダーの選択肢があることから、チームの意思決定スキルが試されたり、代償を払う羽目になるかもしれません。
RPAベンダー候補に次の8つの質問を尋ねれば、適切な協力者が見つかるでしょう。
この質問は「Robotic Process Automation: A no-hype buyer’s guide」からの抜粋です。
IBMは2020年7月にRPAソリューションを買収しました （リンクはibm.comの外部にあります）。他のRPAツールと同様、 IBM RPA as a Service with WDG Automation (IBM RPAaaS) は、ソフトウェア・ロボットを構築、実行、監視するためのローコード・オートメーション・ソリューションです。インテリジェントなチャットボットやボットの同時実行（同じ仮想ホスト上で複数のソフトウェア・ロボットを実行できる）など、いくつかの独自機能が備わっています。
透明性を確保できるよう、私は上記の技術責任者の1人であるZachに、ビジネス・ユーザーがこのRPAソリューションを使用してチャットボットを簡単に構築できるかどうかを尋ねました。彼の見立ては以下の通りです。
IBM RPAaaSは、ビジネス・ユーザーがオートメーションを理解してデプロイするために必要なコンテキストを維持しつつ、強力な開発環境を提供する能力という点で期待以上のものです。スクリプトとデザイナーのデュアルビュー、チャットボットの簡単な構築と使用、印象的なコマンド数（すぐに使える600以上のコマンド）など、充実した機能で、ハイレベルなビジネス関係者や経験豊富なITおよびRPA開発者にとって強力なプラットフォームとなっています。
中程度から高い技術的適性を持ち、RPAの経験がないビジネス・ユーザーであれば、約2週間程度でオートメーションソフトウェアを習得し、チャットボットを構築して活用できるようになるでしょう。RPAチャットボットを本番環境に対応させ、回復力があり、展開可能で、堅牢なものにするには、一般的な開発コンセプトを熟知しているIT部門のリソースが役立つでしょう。
実際には、RPAツールに関係なく、開発の実践やコンセプトをビジネスユーザーに教えるよりも、技術的なリソースにビジネスシステムについて教える方が簡単かつ迅速であるため、開発者リソースにツールを割り当てることが多いのは企業です。また、ビジネスユーザーは多くの場合、ドメイン固有の機会にスタッフを配置し、RPAソフトウェアを使用します。技術的には、1つまたは2つのRPAユースケースだけでビジネス・ユーザーのスキルを向上させることは、必ずしも物流的に健全なアイデアとは限りません。しかし、企業が強化されたRPAソリューションにより、プロセスの一部ではなくビジネス・プロセス全体に対処することの価値を認識するようになるにつれて、ハイパーオートメーションの成長により、その傾向は変わり始めています。
最後に、RPAオートメーション・センター・オブ・エクセレンス（COE）を開発することで、RPAが企業全体に普及するにつれて、ネイティブなスキルアップ、継続的な改善、専門知識の向上が可能になります。これにより、ビジネス・ユーザーは、オートメーション・ソフトウェアの重要性とビジネス上の優先順位が高まるにつれて、オートメーション・ソフトウェアに対する安心感とスキル・レベルを有機的に高めることができます。
IBM RPAaaS をどこから始めるか、デプロイメントを成功させるか、スキルのギャップを埋めるためのターゲットを絞ったトレーニングをどこで見つけるか、などの判断には、次の4つのサービスが役立ちます。
IBM Robotic Process Automationにより、組織が$992,000の利益と124%のROIを達成する方法をご覧ください。
デジタル・トランスフォーメーションの推進からビジネスに焦点を当てた自動化イニシアチブの推進まで、ITプロセス自動化におけるRPAの役割をご覧ください。
IBM Robotic Process Automationは、コンピューター上で人間の動作をエミュレートするソフトウェア・ロボットを使用して、反復的で時間のかかるバックオフィス業務を自動化することを目的としたソフトウェアです。これはIBMのビジネス・オートメーション・ソリューションの一部です。