ファクト vs フィクション：ビジネス・ユーザーはRPAツールを使用してソフトウェア・ロボットを簡単に構築できる

システムズ・エンジニアリングにおける古典的な答えではありますが、それは状況によって異なります。オートメーションのコンテキストでいくつかの定義から始めるとわかりやすいかもしれません。

ノーコードとは、アプリケーション、ロボット、プロセス、意思決定、チャットボットなどの関連成果物を構築するために、プログラミング言語（コード）を必要としない、いくらか秘密めいたオートメーション・ツールを指します。ノーコード・オートメーション・ソフトウェアは、しばしばその後の導入、運用、拡張が困難になることがあります。

一般的に、ノーコード環境は範囲が狭いため、特定の垂直方向または水平方向の問題解決には優れていますが、その範囲外の領域には適用するべきではありません。どのようなオートメーション・ツールでもそうですが、特にノーコード・ツールの場合、チームはツールの利用範囲を最も適切なもの（例：2～6人のチームのプロジェクトタスクの管理など）から、あまりふさわしくない隣接領域（例：プロジェクト・タスクとトレーサビリティーのためのロードマップ管理との統合）に拡大したがる傾向があります。

ローコードは、通常、コードを必要とせずに関連するアーティファクトの構築を開始する、より現実的なオートメーションツールを指します。その後、開発者は最初からやり直すことなく拡張できます。

RPAロボットは、多くの場合、ローコードとユーザーインターフェイスベースのオートメーションを組み合わせて、人間と同じようにアプリケーションと対話するオートメーションアーティファクトの一種を指します。

ローコードRPAツールを使用してソフトウェアロボットを構築したいビジネス・ユーザーにとって、これは何を意味するでしょうか。成功の機会を増やすため、ビジネス・ユーザーは、文書化されたグッド・プラクティス、チャットボット事例のテンプレート、イノベーションを促進するポジティブフィードバック、迅速なチャットボット構築のサポートなどを提供できる、実践的な専門家チームからの適切なガイダンスが必要です。このようなガイダンスとサポートがあれば、ビジネス・ユーザーは、チャットボットのデプロイメントと保守の手間がメリットを上回らないようにしつつ、便利なソフトウェア・ロボットを簡単に作成できます。

最後にコード開発同様、品質チェックを通じてRPAチャットボットを実行することが重要です。ソフトウェア・ロボットは、あるユースケースでは1台のマシン上の1人のユーザーに対して機能するかもしれませんが、すべてでは機能しない可能性があります。セキュリティ、ロギング、サービス品質（エラーの再試行など）の強化は、現在のクラウド・ソフトウェアに期待されるものですが、ほとんどの場合、自動でもローコードでもありません。RPAソフトウェア・プロジェクトの強化を計画していれば、成功率が大幅に向上します。

Jeff Goodhue、Business Automation、ワールドワイド・エグゼクティブ・ITスペシャリスト