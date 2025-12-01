IBMのエンタープライズ向けJavaアプリケーション・サービス

クラウド内のエンタープライズJavaアプリケーションを簡単に構築、導入、実行できます。

Enterprise Application Service for JavaのUIダッシュボード

2025年AWS at re:InventでEASeJを発見してください

2025年12月1日から5日までラスベガスで開催される「AWS re:Invent 2025」にて、IBMブース（ブース番号539）にぜひお立ち寄りください。EASeJについての詳細情報をご案内いたします。

Javaアプリケーションの効果的なモダナイゼーションと新規構築

IBM Enterprise Application Service for Java（EASeJ）は、エンタープライズJavaアプリケーションのクラウド移行を効率化します。拡張性、セキュリティー、パフォーマンスを高めることで、クラウド環境への円滑な移行を実現し、インフラストラクチャーやミドルウェア管理の複雑さを解消します。開発チームの認知的負荷を軽減し、従来のJavaアプリケーションを強化し、クラウド時代におけるイノベーションを実現します。

    パフォーマンス

    アプリケーションの移行、マイクロサービスへの移行、新機能の提供など、モダナイゼーションに必要な拡張性、セキュリティー、スピードをご体験ください。
    エンパワーメント

    EASeJは主要なIDEおよびマネージドCI/CDパイプラインと統合されるため、チームはインフラストラクチャーではなくコードの提供に集中できます。
    効率性

    インフラストラクチャー、ランタイム、継続的な保守に対応する完全管理型アプリケーション・プラットフォームに移行することで、運用オーバーヘッドを削減します。
    インサイト

    データに基づく計画策定とより迅速なクラウド移行をサポートする組み込みツールを使用して、Java資産を評価し、モダナイゼーションの機会を明らかにします。
    アプリケーション環境の安全なモダナイズ

    IBM Enterprise Application Service for Javaを使用して、最小限のコストとリスクでエンタープライズ・アプリケーションをクラウドに移行します。

    ガイド付きデモ

    主な機能

    IBM MQのマネージドサービス
    ハイブリッドクラウド環境向けに構築され、お客様のために包括的に管理された、優れたメッセージングの信頼性、セキュリティー、パフォーマンスを体験してください。
    IBM Db2のマネージドサービス
    クラウドで既存のアプリケーションをモダナイズしたり、新たなクラウドネイティブ・アプリケーションを構築したりするために設計された、完全管理型クラウド・データベースをご活用ください。
    IBM Enterprise Application Runtimes
    維持・モダナイズ・構築：エンタープライズ・アプリケーションの柔軟性を再定義
    IBM watsonx Code Assistant™
    生成AIと自動化を活用して、Javaアプリケーションのライフサイクルを加速させます。

    お客様の声と成果

    Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co.

    Ilmarinen社は、IBM ビジネス・パートナーのTieto社と提携してプロセスをコンテナ化し、IBM WebSphere LibertyとIBM Cloud Privateを導入することで、開発上の制約を排除しました。

    IBMがJavaモダナイゼーション時間を70％短縮した方法

    20年前のシステムをモダナイズするのは簡単な作業ではありません。特に、それがIBM® Financingポートフォリオの中で最も複雑なシステムの1つを支えている場合にはなおさらです。

    エンタープライズ向けJavaアプリケーション・サービスについてはこちら

    クラウドでエンタープライズJavaアプリケーションを簡単に構築、導入、実行
    発表資料
    EASeJ：エンタープライズJavaアプリケーションのEasyボタン
    発表資料
    Javaアプリケーションのモダナイゼーション：IBM Enterprise Application Service for Java（EASeJ）を使用した、よりスマートで簡単な方法
    Javaを大規模に - 書き換えやリスクなし、結果だけを出してレガシー・アプリケーションを最新化
    次のステップ

    順番待ちリストに参加して、IBM Enterprise Application Service for Javaをいち早くご体験ください。

