IBMのエンタープライズ向けJavaアプリケーション・サービス

クラウド内のエンタープライズJavaアプリケーションを簡単に構築、導入、実行できます。
IBM Enterprise Application Service for Java（EASeJ）は、エンタープライズJavaアプリケーションのクラウド移行を効率化します。拡張性、セキュリティー、パフォーマンスを高めることで、クラウド環境への円滑な移行を実現し、インフラストラクチャーやミドルウェア管理の複雑さを解消します。開発チームの認知的負荷を軽減し、従来のJavaアプリケーションを強化し、クラウド時代におけるイノベーションを実現します。
アプリケーションの移行、マイクロサービスへの移行、新機能の提供など、モダナイゼーションに必要な拡張性、セキュリティー、スピードをご体験ください。
EASeJは主要なIDEおよびマネージドCI/CDパイプラインと統合されるため、チームはインフラストラクチャーではなくコードの提供に集中できます。
インフラストラクチャー、ランタイム、継続的な保守に対応する完全管理型アプリケーション・プラットフォームに移行することで、運用オーバーヘッドを削減します。
データに基づく計画策定とより迅速なクラウド移行をサポートする組み込みツールを使用して、Java資産を評価し、モダナイゼーションの機会を明らかにします。
IBM Enterprise Application Service for Javaを使用して、最小限のコストとリスクでエンタープライズ・アプリケーションをクラウドに移行します。
大手米国自動車会社のシステム・アーキテクト
IBMと連携してEnterprise Application Service for Javaの概念実証に取り組んだことは、大きな変化をもたらしました。Application Modernization Acceleratorによって当社の移行計画が効率化されました。そして資産を評価した結果、当社のアプリケーションの大半をスムーズに移行できることが明らかになりました。この知見によって次のステップが本当に明確になり、自信を持ってEASeJを使用したコスト効率の高いJava戦略へとチームを導くことができました。 ”
Ilmarinen社は、IBM ビジネス・パートナーのTieto社と提携してプロセスをコンテナ化し、IBM WebSphere LibertyとIBM Cloud Privateを導入することで、開発上の制約を排除しました。
20年前のシステムをモダナイズするのは簡単な作業ではありません。特に、それがIBM® Financingポートフォリオの中で最も複雑なシステムの1つを支えている場合にはなおさらです。
順番待ちリストに参加して、IBM Enterprise Application Service for Javaをいち早くご体験ください。