IBMのエンタープライズ向けJavaアプリケーション・サービス

IBM Enterprise Application Service for Java（EASeJ）は、エンタープライズJavaアプリケーションのクラウド移行を効率化します。拡張性、セキュリティー、パフォーマンスを高めることで、クラウド環境への円滑な移行を実現し、インフラストラクチャーやミドルウェア管理の複雑さを解消します。開発チームの認知的負荷を軽減し、従来のJavaアプリケーションを強化し、クラウド時代におけるイノベーションを実現します。