watsonx Code Assistant製品

watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeedにより、どのようなスキル・レベルの開発者であっても、AI生成の推奨を使用してAnsibleプレイブックを作成できるようになります。IT自動化の加速を目的として構築されたこのソリューションは、ベスト・プラクティスに準拠したコンテンツ推奨を提供します。この製品は、平易な英語テキストで書かれた自然言語リクエストを使用して、構文的に正しく文脈に関連したコンテンツを生成できます。 詳細はこちら