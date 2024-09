すべてのメッセージを大切に プライベート データ センター、ハイブリッドまたはマルチクラウド環境全体、企業のエッジにあるアプリケーションとマイクロサービスを接続します。 既存のミッションクリティカルなデータの価値を活用して、ほぼリアルタイムの洞察を取得します。IBM® MQ だけが、1 回だけのメッセージ配信によって、誤ったデータやアプリケーションのエラーからビジネスを保護します。 MQ の新機能を確認し、最新リリースをダウンロードしてください 詳細はこちら 開発者の必需品 詳細はこちら

世界中の何千もの企業が IBM MQ に依存しています。 90% 2022 年 Forbes Global 2000 の上位 100 社の 90% リストを見る 70% 2022 年 Forbes Global 2000 の上位 10 位のヘルスケア企業の 70% リストを見る 80% 2022 年 Forbes Global 2000 の石油・ガス会社上位 10 社の 80% リストを見る 60% 2022 年 Forbes Global 2000 の上位 10 メディア企業の 60% リストを見る

メリット ビジネスからリスクを排除 競合他社とは異なり、IBM MQ はメッセージを失ったり、メッセージを複数回配信したりすることはありません。 シンプルなマルチスタイルメッセージング メッセージ キューイング、イベントまたは PubSub のサポート、およびトランザクションの実行により、さまざまなシステムを接続します。 24 時間 365 日のテクニカルサポート 専任の IBM MQ チームと大規模なユーザー コミュニティがお客様をサポートします。 市場をリードするメッセージングをあらゆる場所で どこに導入しても、実績のある、セキュリティが強化された高性能のメッセージング ソリューションを入手できます。 「常時オン」のクラウドネイティブメッセージング 最小限のインフラストラクチャと軽いフットプリントにより、MQ はクラウドネイティブで可用性の高い展開に最適です。 企業全体の安全な接続 TLSセキュア通信、IDアクセス管理、メッセージレベルセキュリティなどでデータの安全を守ります。

接続機能 柔軟な導入オプション Docker、Kubernetes/Cri-O、または Red Hat® OpenShift® 上の仮想マシンまたはコンテナのパブリック クラウドまたはプライベート クラウドにデプロイします。 統一されたクラスター 自動化された高度なワークロード・バランシング機能により、規模に合わせたアプリケーションを設計できます。 高可用性、使いやすさを考慮した設計 セットアップが簡単で、迅速な復旧時間を実現する高可用性によりビジネスを継続します。 既存のデータの価値を引き出す方法 企業内を流れるミッションクリティカルなデータを活用して、分析と AI を強化します。 設計によるセキュリティ ユーザー アクセス管理、TLS で保護された通信などにより、データを脅威から保護します。 開発の自由 幅広いプログラミング言語、API、メッセージング・プロトコル・サポート(AMQPを含む)、シンプルな管理ツールを提供します。

接続保護簡略化 シンプルなユニバーサル接続 キューマネージャーを迅速かつ容易にデプロイします。アプリケーションを接続して、企業全体にわたる信頼性の高いデータ転送を実現します。 お客様環境の 360° ビュー マネージャーがどこにデプロイされているかに関係なく、単一の IBM MQ Web コンソールからすべてのキューマネージャーを表示および管理します。 シンプルな管理 ご自身のスキルに最適な方法でMQを管理・監視してください。REST API、Web コンソール、コマンド ライン インターフェイス (CLI) などを使用します。 ビジネス・データの保護 アクセス管理、TLS 証明書、監査オプションなどの厳格なセキュリティ メカニズムでデータを安全に保ちます。 あらゆる予算に合わせた価格設定 無料のLiteプランをお好きなだけご利用いただき、いつでもお客様のニーズに最適なデプロイメントモデルにアップグレードできます。

金融機関はMQを頻繁に使用しており、その機能は非常に優れています。 Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon お客様事例はこちら

お客様事例 食料品小売業者 食料品店の小売店では、毎日 5,000 万件のメッセージを全国に簡単に転送しています。 プロフェッショナルプロビデントソサエティ このクライアントでは、監査の結果、是正処置が 80% 減少し、システムコードの 90% が IBM MQ Advanced によって除去されました。