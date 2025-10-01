データマイニングとプロセス分析を組み合わせることで、組織は情報システムからログデータをマイニングしてプロセスのパフォーマンスを把握し、ボトルネックやその他の改善すべき領域を明らかにすることができます。 プロセス・マイニングは、データ駆動型のアプローチを活用してプロセスを最適化します。これにより、マネージャーは既存のプロセスへのリソース割り当てに関する意思決定において客観的であり続けることができます。

エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）ツールや顧客関係管理（CRM）ツールなどの情報システムは、それぞれのログデータとともにプロセスの監査証跡を提供します。 プロセス・マイニングでは、ITシステムからこのデータを利用して、実際のプロセスのプロセスモデルまたはプロセスグラフを作成します。 ここからは、エンドツーエンドのプロセスを検討し、その詳細とバリエーションの概要を説明します。

また、特殊なアルゴリズムによって、標準からの逸脱の根本原因を把握することもできます。 これらのアルゴリズムと可視化によって、経営陣はプロセスが意図したとおりに機能しているかどうかを確認することができます。もし機能していないのであれば、プロセスを最適化するために必要なリソースを正当化し、割り当てるための情報を得ることが可能です。 また、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）をプロセスに組み込む機会を明確にし、企業の自動化イニシアチブを促進することもできます。

プロセス・マイニングは、制御フロー、組織、ケース、タイムスタンプなどのさまざまな視点に焦点を当てています。 プロセス・マイニングの多くの作業は一連のアクティビティ、つまり制御に焦点を当てていますが、他の観点からも管理チームに貴重な情報が提供されます。 組織の観点では、個々の職務や部門など、プロセス内のさまざまなリソースを明らかにすることができ、時間の観点では、プロセス内のさまざまなイベントの処理時間を測定することでボトルネックを明らかにすることができます。

2011年、米国電気電子技術者協会（IEEE）は、事業運営の再設計のためのプロセスマイニングの採用を促進するために、プロセス・マイニング・マニフェスト を発表しました。 IEEEのようなプロセス・マイニングの支持者がその採用を促進する一方で、Gartner社は、採用を進めるには市場要因も影響すると指摘しています。 デジタル・トランスフォーメーションの取り組みにより、プロセス周辺のさらなる調査が促され、その後、人工知能、タスクオートメーション、ハイパーオートメーションなどの新しいテクノロジーの採用率が高まります。このような組織変化のペースに合わせて、企業は事業運営上のレジリエンスを発揮して適応する必要があります。 その結果、ビジネス成果を達成するためにプロセス・マイニングツールに頼る企業が増えています。