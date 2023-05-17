プロセス・マイニングにより、ITサービス管理の改善、作業時間の短縮、経費の削減が実現できる理由

プロセス・マイニングを支えるテクノロジーは、プロセスのデジタルツインを提供するため、ユーザーはオートメーションやその他の改善の機会のホット・スポットを正確に特定できます。プロセス・マイニングは、幅広いユース・ケースに適用できるため、ITチームは、ソリューションを組織内で使用したり、新しいテクノロジに投資したりする前に、ソリューション自体の変更をテストし、迅速な通知などのアクションをトリガーして非効率を防ぐことができます。ITオペレーション管理者は、さまざまなシステムやユーザーからのデータを収集して分析するという大きな課題を抱えています。プロセス・アプリケーションは、ユーザーがすぐに分析を開始し、改善の取り組みをすぐに開始できるようにする事前構築済みの資産を提供することで、これらの課題を克服するのに役立ちます。

プロセス・マイニングは、オートメーションの計画を開始するための理想的なソリューションです。フロントエンドのコミュニケーション、バックエンドのワークフロー、サプライチェーン、顧客オペレーション、ITオペレーション、財務と管理、品質、サステナビリティを管理する何千ものプロセスは、複数の利害関係者が関与しており、管理が複雑で困難な場合があるため、プロセス・マイニングによって恩恵を受けることができます。

プロセス・マイニングのようなツールは、ITオペレーションチームの時間とコストを節約し、顧客満足度を向上させることができます。ITオペレーションマネージャーは、SLAの遵守や平均解決時間などのKPIを組織で追跡できるようになります。たとえば、ある従業員がEメールまたはWebexにアクセスする必要があるとして、彼らのマネージャーは、ServiceNow、JIRA、Remedyなどのツールでリクエストを生成します。

プロセス・マイニング・アプリケーションは、ITオペレーション・マネージャーがリクエストのライフサイクル全体を通じてチケットを管理し、ペナルティを発生させることなくサービス・レベル契約（SLA）が満たされ、チケットがクローズされるまでクリティカルなサービスが効率的に管理されるようにします。このアプリケーションにより、ITサービス管理者はチケットを手作業で追跡する必要がなくなり、従業員は、リクエストが迅速かつ効率的に処理されることを知って、ITサポートに対する満足度を高めます。

改善すべき適切なプロセスを特定し、必要な参考情報とサポートを得て、従業員の働き方を変えることは困難な場合があります。プロセス・マイニング・ツールは、サービス・マネージャーがシステム内のタスクやチケットの流れを確認するのに役立ちます。チケットがオープンから解決済み、クローズドへと動き際に、チケットがたどるさまざまな経路の概要を示します。このツールは、複数のチケットが一人に割り当てられるだけで、別の人に再割り当てされることや、チケットが常に再開発されることなど、チケット管理の改善領域を特定するのに役立ちます。プロセス・アプリケーションは、ITオペレーションマネージャーが重大度や優先度に基づいてチケットの解決に要する時間などのKPIを設定するのにも役立ちます。これにより、チケット管理の全体的な効率が向上し、タイムリーにSLAを達成することができます。