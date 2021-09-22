プロセス・マッピングとは

プロセス・マッピングは、プロセスの理解を深め、組織が改善すべき領域を特定するのに役立つ方法です。
プロセス・マッピングはワークフローを視覚的に表現し、チームがプロセスとそのコンポーネントをより明確に理解できるようにします。プロセス・マップにはさまざまな種類があり、さまざまな名前で知られていることがあります。例を挙げると、フローチャート、詳細プロセス・マップ、ドキュメント・マップ、ハイレベル・プロセス・マップ、レンダリングされたプロセス・マップ、スイムレーン、付加価値連鎖図、バリューストリーム・マップ、フロー図、プロセス・フローチャート、プロセス・モデル、ワークフロー図などがあります。これらの視覚的な図は通常、企業のビジネス・プロセス管理（BPM）のコンポーネントとなっています。
プロセス・マップは、プロセスの各ステップの概要を示したもので、タスクの所有者を特定し、予定されるスケジュールを詳細に示します。これらは、利害関係者間でプロセスを伝達したり、改善の分野を明らかにしたりするのに特に役立ちます。 ほとんどのプロセス・マップはマクロ・レベルで始まり、必要に応じて詳細を提供します。
プロセス・マップにはいくつかの種類があります。 マッピング手法には、次のようなものがあります。
プロセス・マップは、プロセスの各要素を基本的なシンボルなどで視覚的に表現します。代表的なシンボルとしては、矢印、円、ひし形、箱、楕円、長方形などがあります。 これらのシンボルは、プロセス・マップのグラフィカルな表記法であるビジネス・プロセス・モデリング表記法（BPMN）や統一モデリング言語（UML）（IBM外部へのリンク）から得られるものです。
ほとんどの組織では、最も一般的なシンボルをいくつか使用するだけで、プロセス・マップを完成させることができます。 そのようなシンボルの例として、以下があります。
独自のビジネス・プロセス・マップを作成する際には、以下の手法を活用することをお勧めします。
ビジネス・プロセス・マッピングの主な目的は、組織が特定のタスクや目標をより効率的かつ効果的に達成できるように支援することです。 そのために、意思決定やプロセス・フローの透明性を高め、プロセス内やプロセス間の冗長やボトルネックを特定します。プロセス・マップは、視覚的な手がかりやシンボルを活用しているため、多くの人にプロセスを伝えやすくなります。長文の文書は、作成する所有者にとっても、消費するエンド・ユーザーにとっても面倒なものになるため、プロセス・マップはエンゲージメントの向上につながります。
プロセス・マッピング・ソフトウェアにあらかじめ用意されているテンプレートを利用することで、チームは協力して作業プロセスを合理化する方法を検討するのが容易になり、ビジネス・プロセスの改善が可能になります。これにより、従業員のオンボーディングや定着、売上の減少など、特定の課題により適切に対処できるようになります。
プロセス・マッピングの具体的なメリットを以下に挙げます。
複数部門が関わる業務フローチャートを容易に作成し、ビジネス・プロセスを改善します。
IBM® Cloud Pak for Business Automation は、統合ソフトウェア・コンポーネントのモジュラー・セットで、業務の自動化とビジネスの成長促進を目的としています。
IBM Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA））で自動化への道のりを始めましょう。 従来のRPAと同じ簡単さとスピードで、より多くのビジネス・プロセスとITプロセスを大規模に自動化できるAI駆動型のソリューションです。