プロセス・マッピングとは

プロセス・マッピングはワークフローを視覚的に表現し、チームがプロセスとそのコンポーネントをより明確に理解できるようにします。プロセス・マップにはさまざまな種類があり、さまざまな名前で知られていることがあります。例を挙げると、フローチャート、詳細プロセス・マップ、ドキュメント・マップ、ハイレベル・プロセス・マップ、レンダリングされたプロセス・マップ、スイムレーン、付加価値連鎖図、バリューストリーム・マップ、フロー図、プロセス・フローチャート、プロセス・モデル、ワークフロー図などがあります。これらの視覚的な図は通常、企業のビジネス・プロセス管理（BPM）のコンポーネントとなっています。

プロセス・マップは、プロセスの各ステップの概要を示したもので、タスクの所有者を特定し、予定されるスケジュールを詳細に示します。これらは、利害関係者間でプロセスを伝達したり、改善の分野を明らかにしたりするのに特に役立ちます。 ほとんどのプロセス・マップはマクロ・レベルで始まり、必要に応じて詳細を提供します。