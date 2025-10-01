タスク・マイニングとは

プロセス・マイニングでは、調達プロセス全体などのエンドツーエンドのプロセスの最適化に重点を置いているのに対して、タスク・マイニングでは、買掛金の予算承認などのより大きなプロセスに至るまでの個々のタスクに重点を置いています。 第一に、各分析で使用するデータのタイプも異なります。 プロセス・マイニングは主に、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）やカスタマー・リレーションシップ・マネージメント（CRM）ツールなどの情報システムから得られるビジネス指標およびイベント・ログ・データに依存します。 一方、タスク・マイニングでは、キー・ストローク、マウス・クリック、コンピューターでのデータ入力などのユーザー操作データを活用できます。また、異なるタイム・スタンプ間隔でのユーザーの記録やスクリーンショットを含めることもできます。 これらのデータ・ポイントは、個人がタスクを完了するためにプロセスやサブプロセスとどのように相互作用しているかをアナリストや研究者が理解するのに役立ちます。 また、どちらのマイニングでも、データ・サイエンスの手法を利用してプロセスを最適化するための洞察を獲得します。タスク・マイニングは、より詳細なレベルでこれを可能にするという違いだけです。