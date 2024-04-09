ビジネス・トランスフォーメーションとは

更新日： 2024年9月9日
寄稿者：Keith O'Brien、Amanda Downie
ビジネス・トランスフォーメーションとは

ビジネス・トランスフォーメーションとは、ビジネス目標を達成するために、組織の事業計画、運用、テクノロジー、開発、顧客体験を全面的に見直し、再構築することです。

ビジネス・トランスフォーメーションにより、組織は企業規模での仕事の進め方を抜本的に改革し、新たなビジネス・モデルを構築し、テクノロジーをモダナイズして、新たなビジネス価値を引き出すことができます。

こうした変革は、ビジネスがどのように運営され、どのように優先順位を付けて改善を実行できるかを検討することから始まります。分析の結果、組織がますます厳しくなる環境で競争力を高めるための準備として、重要な変化がもたらされることがしばしばあります。

ビジネス・トランスフォーメーションには、いくつかの具体的な変革が含まれており、それらはすべてビジネス全体に益をもたらします。

  • デジタル・トランスフォーメーションは、デジタル・ツールを最適に活用して顧客と従業員にサービスを提供する方法に焦点を当てています。
  • 組織的トランスフォーメーションは、企業が競争力を最大化するために、リソースと運用モデルをどのように組織化するかに焦点を当てています。
  • 文化的トランスフォーメーションは、従業員やその他の利害関係者をどのように扱うか、また企業が企業文化、価値観、使命を社内外の関係者にどのように伝えるかについて扱います。

組織は多くの場合、コア・コンピテンシーをより深く掘り下げたり、事業を拡大して新製品を製造したり、本来の使命の一部ではなかった新しい市場を追求したりするために、ビジネス・トランスフォーメーションを実行します。変革の取り組みでは、組織は顧客体験から人事、IT 開発まですべてに影響を与える根本的な変化を実現する必要があります。

そのメリットとしては、競争上の優位性の維持または拡大、業務の合理化、顧客満足度の向上、そして最終的に収益の向上などがあります。
ビジネス・トランスフォーメーション・プロジェクトを開始する理由

企業に対する要求は大幅に増加し、変化のペースは大幅に加速しているため、組織のリーダーは以前よりも効率的であることが求められています。ビジネス・トランスフォーメーションを真剣に受け入れない場合、これらの目標を達成するために必要な変化を起こせる組織は非常に限られます。多くの組織は、次のようなプレッシャーにさらされています。

 持続可能性目標を達成する

企業は政府や非政府組織（NGO）の指示に従って目標を達成することを誓約しており、その一例がネットゼロ誓約です。これは、企業が排出する温室効果ガス（GHG）と、大気から除去されたと主張できる量をニュートラル（中立）の状態にするという企業の目標のことです。その約束を達成するには、企業がエネルギーを調達する方法、使用する原材料、商品の使い方や製造方法を根本的に変える必要があります。そのために、組織は自らのプロセスを変革し、サプライヤーに対するデリジェンスを実施する必要があります。持続可能性の目標を達成するには、組織がサプライヤーを変更したり、商品の製造方法やサービスの提供方法を見直したりすることが必要になる場合があります。

 ダイバーシティー（多様性）、エクイティー（公平性）、インクルージョン（包括性）の目標を受け入れる

多くの主要組織は、ダイバーシティーの重要性を以前から認識していました。しかし、ダイバーシティー、エクイティー、インクルージョン（DEI）の実践と支援グループの増加により、この取り組みには一定の説明責任が課せられるようになりました。言い換えれば、組織はその取り組みの明らかな成果を示す必要があります。このデータは、ビジネス目標としてDEIを裏付けます。マッキンゼーの調査1（ibm.com外部へのリンク）によると、女性および民族的多様性が上位4分の1に入る企業は、下位25%の企業を40％近く上回っていました。

 さまざまなチャネルを使用して世界中の顧客にリーチする

顧客はより多くのチャネル2（ibm.com外部へのリンク）を通じてオンラインで購入の決定を下すことがますます多くなっており、時には製品やサービスを購入する前に一度も企業とやりとりしないこともあります。したがって、顧客が情報を探している場所ならどこでも、顧客にリーチすることが重要です。

 従業員体験を向上させる

組織は、適切な人材を引き付け、維持するために変革を続ける必要があります。従業員は、従業員体験を優先しない組織にはますます入りたがらなくなり、転職先が決まっていなくても、既存の組織を辞めたいと考えるようになっています3（ibm.com外部へのリンク）。企業は、より多様な労働力を採用し、世界中のユーザーにリーチする必要もあります。前世代の従業員と同じ学校から人材を採用したり、同じ従業員体験を優先したりすることはできなくなっています。組織とそのリーダーには、この複雑化した世界で成功するための新しいプレイブックが必要です。

 先進テクノロジーで新たなチャンスを探る

企業は、クラウドへの移行や人工知能と自動化の導入を通じて、レガシー・テクノロジーとワークロードをモダナイズすることをさらに検討するようになっています。そうすることで、コスト削減、俊敏性、イノベーションを最大限に高めることができます。
ビジネス・トランスフォーメーションの方法論のタイプ

まったく同じビジネス・トランスフォーメーションというものは存在しません。HBRによれば、ビジネス・トランスフォーメーションのタイプは4つあります4（ibm.com外部へのリンク）。4つのタイプはそれぞれ1つの象限内にあり、ペースと、開始要因が組織の内部と外部のどちらであるかによって異なります。

自ら変革に着手する企業は、迅速な変革（スプリント）に取り組むか、ゆっくりとした変革（スローモーション）に取り組むかのどちらかです。場合によっては、競合他社やその他の外部要因に対応するために、変革を迫られることもあります。このようなシナリオでは、スプリントが速い（強要された変革）か、遅い（交渉による変革）かのどちらかになります。

例えば、ある企業は人工知能（AI）などの新しいテクノロジーによって戦略を変更するかもしれません。早期に行動を起こせば、すべての利益とリスクを比較検討し、最善のアプローチを生み出すスローモーション戦略を追求できます。一方、行動が遅ければ、スプリントが必要になる可能性があります。

他の企業は、外部からの圧力や消費者の習慣に直面して、変革を行うかもしれません。カメラ付き携帯電話の台頭により、単独のカメラ事業は弱体化したため、事業存続のためには新たなビジネス・モデルに軸足を移す必要がありました。インターネットの台頭は、従来の新聞や雑誌の出版社を脅かしました。こうした企業は、印刷物と共存するためにデジタル資産を作成する必要がありました。また、印刷を完全に放棄した企業もあります。
ビジネス・パートナーのメリット

変革を進めている組織は、それを成功させなければならないという大きなプレッシャーにさらされており、助けなしに変革を実現することは難しい可能性があります。そのため、ほとんどの企業は、業界や世界中で複数の変革を実行した経験を持つ外部のパートナーと協力しています。

パートナーは、組織が出発点として使用できる再利用可能なプラットフォームやビジネス・モデル・テンプレートを持っている場合があります。また、他の組織を支援してきた長年のベスト・プラクティスの経験もあります。さらに、どのように変革が失敗してきたかを知っており、移行中の企業が落とし穴を回避するよう助けることができます。

最後に、パートナーは、組織がテクノロジー、データ、市場調査を効果的に活用して、システムをモダナイズし、俊敏性とビジネスへの影響を促進するために運用モデルを変革するのを支援できます。
ビジネス・トランスフォーメーションの取り組みにおける主要な重点分野

変革戦略を追求する組織は、ビジネスのいくつかの主要分野に焦点を当てる必要があります。

 データと分析

現代の企業は、めまぐるしく変化する環境で競争するために、データ駆動型になる必要があります。組織は、どの構造化データ・パイプラインと非構造化データ・パイプラインが手元にあり、データを真に活用するためにはどのパイプラインを構築する必要があるかを特定する必要があります。次に、ヒューマン・プロセスまたは自動化されたプロセスが正確な意思決定を行えるように、AI化がますます進むビジネス・インテリジェンス機能を構築または強化する必要があります。

 リーダーシップ

経営変革は、すべてのビジネス・トランスフォーメーションに必要な要素です。つまり、経営幹部は自分を変革のリーダーとして認識し、分析しなければなりません。自分たちの意思決定を振り返り、臆病すぎたのか、それとも大胆すぎたのかを評価する必要があるのです。コンピテンシーの中に、衰退した分野や十分に開発されていない分野がないでしょうか。組織をより大きく、より明るい未来へと導き続けるために、どんなことをしてスキルアップする必要があるでしょうか。

 ITサービス

ITリーダーは、新しいテクノロジーだけでなく、新しい働き方も取り入れる必要があります。ウォーターフォール型やアジャイル型など、どのような生産プロジェクト管理アプローチが理にかなっているかを見極める必要があります。より良い社内製品を構築するだけでなく、外部のエコシステムとのつながりを深めるためにも、必ず適切なコーディング言語を使用している必要があります。

例えば、今や世界経済はアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）上で動いており、これにより企業はサービスを相互に接続できるようになりました。一例として、予算管理ツールは、APIを使ってさまざまな銀行、クレジット・カード、投資口座に接続し、ユーザーが資産や負債の全体像を把握できるようにしています。APIのない銀行は、この管理ツールを使用したいが、その銀行の情報にリアルタイムでアクセスできないという顧客をおそらく失うことになるでしょう。

 サプライチェーン

サプライチェーンに依存している企業は、現代の環境をよりよく活用するために社内で変化する必要があり、またパートナーにも変化を求める必要があります。現在、リアルタイムのサプライチェーン・オーケストレーションが可能になり、輸送中の原材料や完成品、倉庫の在庫レベルを分単位で確認できるようになっています。

 従業員の貢献

ビジネス・トランスフォーメーションは主に経営陣が推進するものですが、従業員も最適化を図る上で重要な役割を担っています。マッキンゼー5（ibm.com外部へのリンク） によると、従業員の少なくとも7％を変革の取り組みに参加させている組織では、「株主総利回り（TRS）が代表的なセクターや地域の株価指数を上回る可能性が2倍高い」ことが判明しました。
ビジネス・トランスフォーメーションにおける主要なマイルストーン

他の変更管理の取り組みと同様に、ビジネス・トランスフォーメーションは常に始まり、終わることはありません。変革の道のりにおける最も重要なマイルストーンをいくつか紹介します。

 経営陣の賛同を得る

多くのビジネス・トランスフォーメーションは、CEO、CFO、CIO、および経営幹部と取締役会のその他のメンバーが大規模な変革を提唱するトップダウン型で始まります。また、ビジネス・トランスフォーメーションは小さなアイデアから始まり、より大きな取り組みに変わることもあります。後者のシナリオでは、ビジネス・リーダーは真の変革に必要なコストとリソースを受け入れる必要があります。

 北極星となる指標を選択する

ますますダイナミックで複雑な、競争の激しい世界を生き抜こうとする企業は、何に焦点を当てたいのかを明確に把握する必要があります。ビジネス・モデルを変革したいと思うかもしれません。新しいタイプの顧客にサービスを提供する必要があるかもしれません。新しい市場に参入したり、既存の市場から撤退したりする必要があるかもしれません。変革の目標を理解することは、何を行う必要があるかを知るために不可欠です。

 持続可能なロードマップを構築する

企業は、組織を変革しながら事業を継続する必要があるという事実を忘れてはなりません。そのため、ビジネス・プロセスの変革を進める一方で、自社のリソース全体を把握し、日々の要件を満たすためにリソースを正しく割り当てる必要があります。変革の道のりに沿ってマイルストーンを作成し、正しい道を歩んでいることを確認しなければなりません。

 適切なデジタル・テクノロジーに投資する

ビジネス・トランスフォーメーションは、デジタル・トランスフォーメーションと同義語とみなされることがありますが、それは単に、ビジネスにおける変化が必要な部分の多くが新しいテクノロジーに関連している6からです（ibm.com外部へのリンク）。Netflixのビジネス・トランスフォーメーションは、サードパーティー・コンテンツのDVDプロバイダーから、エンターテインメントのプロデューサー兼ストリーマーに移行したときに起こりました。そのためには、クラウドに移行し、コンテンツ制作に多額の投資を行う必要がありました。

現代のビジネス・トランスフォーメーションでは、 自動化、AI、機械学習（ML）などの技術的進歩をさらに利用して、ワークフローを改善し、従業員の効率を高め、市場投入までの時間を短縮するようになるでしょう。これらのテクノロジーの多くはコスト削減を推進します。別の例として、Anthemは、は、AIに投資してコア・プロセスを自動化し、予測分析を使用してより弾力性のある自己修復インフラストラクチャーを構築することで、レガシー・システムからクラウド・コンピューティングへの移行を達成しました。その結果、優先度の高いシステム・インシデントの数が25%減少し、システムの稼働時間と信頼性が大幅に向上しました。

 将来必要なスキルに優先順位を付ける

企業は、ビジネス・トランスフォーメーションの人的要素に留意する必要があります。組織内に変革の意図した目標にかなう必要なスキルを持たない従業員または従業員グループがいる可能性は十分にあります。経営幹部と人事リーダーは、再教育や他の事業分野への配置転換など、これらの従業員に対してどのような選択肢があるのかをとりまとめる必要があります。

 リスク管理を実践する

ビジネス・トランスフォーメーションは、思慮深い取り組みとなることが意図されています。戦略的目標を無視し、市場動向を追いかけ、収益を悪化させる可能性のある新しい機会を追求することは、企業にとって何の役にも立ちません。カスタマー・ジャーニーのどの段階においても、顧客の期待を念頭に置く必要があります。「この変革は最終的に顧客価値をもたらすのか」と自問する必要があります。
成功を測る方法

ビジネス・トランスフォーメーションには、長期にわたり大きなリソースが必要です。したがって、組織は、ケーススタディを作成し、自分たちのアプローチがどれだけ効果的であったかを測定するための指標を使用する必要があります。そうすることで、ビジネス・オペレーションを軌道修正したり、成功を新たな分野に拡大したりすることができます。ビジネス・トランスフォーメーションの主要な焦点ごとに組織が監視できるKPIがいくつかあります。

  • 投資収益率（ROI）：変革されたビジネスは、より一貫して、取り組みのコストを上回る価値を提供する必要があります。多くの組織は、効率性を高めるために変革を行っています。その結果、全体的な変革と将来の取り組みの両方において、より高い投資収益率を達成できる可能性が高くなります。
  • 顧客満足度（CSAT）スコアとネット・プロモーター・スコア（NPS）：顧客満足度の向上は、ほとんどすべてのビジネス・トランスフォーメーションの主要な目標であるべきです。顧客のニーズを満たす方法を改善した組織は、満足度スコアが上昇し、自社のネットワークにその企業を宣伝してくれる人が増えるはずです。
  • 顧客獲得単価（CAC）：変革により、組織は変革の開始前よりも迅速に見込み客に到達し、転換できるようになるはずです。その理由として、より幅広い顧客に響く新製品やサービスや、顧客が購入し易くするデジタル・ツールなどが挙げられます。変革後の組織は、AIツールの利用や、従業員の再教育により見込み客とのコミュニケーションが円滑化されることで、マーケティングや営業機能もより合理化されるはずです。
  • 従業員の生産性：変革を遂げた組織は、多くの場合、従業員の生産性をより適切に把握し、向上させるための変更に着手することができます。従業員ごとの成果を時系列で見ることで、経営陣や人事担当者は、組織の従業員数が適切かどうか、またそれらの従業員が必要なスキルを持っているかどうかをより深く理解できるようになります。
  • 業務効率：従業員の生産性は、全体的なパズルの一部に過ぎません。変革を遂げた企業は、組織全体の効率を向上できるかどうかを判断する必要があります。商品の生産と出荷、または顧客へのサービスの提供の速さを測定し、自社の成功を競合他社と比べて評価することができます。分析により、会計年度の成功を左右するような重大な決断をどれだけ迅速に下すことができるかを予測できます。適切な従業員をどれだけ早く雇用できるかを見直すことができます。これらの要素はすべて、業務効率の高さや改善の必要性があるかを特定します。
  • コスト削減：ビジネス・トランスフォーメーションにより、非効率性や生産性の低さが明らかになりますが、それらは最終的にコスト削減につながります。手間のかかる手作業のプロセスを自動化することで、既存の従業員により高度な業務を割り当てることができるようになり、将来の過剰雇用を防ぐことができます。変革により、未使用の在庫、設計不良の工場、パフォーマンスの低いワークフローが特定されます。これらすべてを修正することで、会計式から実質コストを除外することができます。
ビジネス・コンサルティング・サービス

ビジネスとテクノロジーの変革を融合し、企業の俊敏性を引き出すことで、業務の進め方を刷新します。

 ビジネス・コンサルティング・サービス

ビジネスとテクノロジーの変革を融合し、企業の俊敏性を引き出すことで、業務の進め方を刷新します。
IBM Consulting Advantage

AI搭載型のエンゲージメント・プラットフォームは、お客様のビジネス・トランスフォーメーションの取り組みにおいて、価値創造を大幅に加速します。

 IBM Consulting Advantageへのアクセスはこちら
人事・人材トランスフォーメーション・コンサルティング

AIを核とした人事の再構築とモダナイズにより、より優れたビジネス成果を実現し、従業員の可能性を最大限に引き出します。

 人事トランスフォーメーション・サービスを見る
金融コンサルティング・サービス

コア・プロセス全体にデータ分析、AI、オートメーションを導入するエンドツーエンドのサービスで、財務のパフォーマンスとビジネス価値を解き放ちます。

 金融サービスの詳細はこちら 「The CEO Guide to gen AI for Finance」を読む
参考情報

ビジネス・トランスフォーメーションは、組織が現在および将来にわたって成功するための準備を整える、いくつかの重要な変革的取り組みを融合したものです。

 デジタル・トランスフォーメーション
デジタル・トランスフォーメーションでは、組織のプロセス、製品、運用、テクノロジー・スタックを評価して、運用効率を向上させ、製品の市場投入を迅速化する方法を特定します。
変更管理とは
変更管理（CM）は、組織が変更について伝え、変更を実行するための手法です。具体的には、組織変更を通じて人材とプロセスを管理するための構造化されたアプローチが挙げられます。
組織開発とは
組織開発は、組織のパフォーマンス、有効性、成長を向上させるために、組織の戦略、手順、文化を変更する計画的で体系的なプロセスです。
テクノロジーはどのようにビジネス・トランスフォーメーションを推進しますか
デジタル・トランスフォーメーションとは、デジタル・ファーストの顧客体験、ビジネス・パートナー体験、従業員体験を導入することです。言い換えれば、これらのパターンは、テクノロジー主導のビジネス・トランスフォーメーションの戦略的推進要因として登場しています。
強固なデジタル・トランスフォーメーション戦略の策定方法
ビジネス・トランスフォーメーションを成功させている組織とは、既存のビジネスを成長させ、サイロ化を解消し、収益拡大とビジネス・モデルを生み出し、業務の処理方法を刷新している可能性が高い組織です。
ビジネス・トランスフォーメーションを成功させる方法
ここでは、人々の意思決定に影響を与え、変化を推進することを目指すリーダーにとって不可欠な（しかし、見落とされがちな）ガイドラインをいくつか紹介します。
