ビジネス・トランスフォーメーションにより、組織は企業規模での仕事の進め方を抜本的に改革し、新たなビジネス・モデルを構築し、テクノロジーをモダナイズして、新たなビジネス価値を引き出すことができます。

こうした変革は、ビジネスがどのように運営され、どのように優先順位を付けて改善を実行できるかを検討することから始まります。分析の結果、組織がますます厳しくなる環境で競争力を高めるための準備として、重要な変化がもたらされることがしばしばあります。

ビジネス・トランスフォーメーションには、いくつかの具体的な変革が含まれており、それらはすべてビジネス全体に益をもたらします。

組織は多くの場合、コア・コンピテンシーをより深く掘り下げたり、事業を拡大して新製品を製造したり、本来の使命の一部ではなかった新しい市場を追求したりするために、ビジネス・トランスフォーメーションを実行します。変革の取り組みでは、組織は顧客体験から人事、IT 開発まですべてに影響を与える根本的な変化を実現する必要があります。

そのメリットとしては、競争上の優位性の維持または拡大、業務の合理化、顧客満足度の向上、そして最終的に収益の向上などがあります。