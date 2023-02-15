ネットゼロエミッション目標は、国または組織の温室効果ガス排出量と、それを削減・相殺する能力を包括的に理解した上で設定されます。最初のステップは、スコープ1排出量（所有または管理する発生源からの直接排出）とスコープ2排出量（購入したエネルギーの生成による間接排出）およびスコープ3排出量（サプライチェーンで発生する間接排出）を含む現在のGHG排出量を計算して、ベースライン排出量インベントリーまたは炭素会計を実施することです。

目標設定を支援する国際協力は数多くあります。科学的根拠に基づく目標設定イニシアティブ（SBTi）は、カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）や国連グローバル・コンパクト（UNGC）、世界資源研究所（WRI）、世界自然保護基金（WWF）の協力で、企業が地球温暖化を抑制するために必要な科学的根拠に沿った削減目標を設定するために、調査やデータを活用できるようにすることを目的としています。SBTiは、企業が最新の気候科学との整合性を確保しながら目標を策定し、検証するための枠組みとガイドラインを提供します。目標はまた、各国が気候変動行動計画の概要を示す国内決定拠出金（NDC）を提出しなければならないというパリ協定の規定にも影響されます。また、ネットゼロ・エミッション達成に向けた長期的なビジョンを示す世紀半ば戦略を策定している国もあります。

そこから、排出量を削減する計画が策定されます。エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーへの転換、廃棄物管理の改善、輸送方法の変更、森林再生などの炭素除去プロジェクトによるオフセットなどが含まれます。こうした脱炭素化への取り組みは、ネットゼロ目標達成に向けた取り組みの中心をなすものです。

排出量削減目標が設定されたら、その目標を確実に達成するに、定期的な監視と報告が必要です。これには、排出量を長期にわたって追跡し、戦略に必要な調整を行うことが含まれます。信頼性と透明性を確保するために、多くの組織は排出量データと削減戦略の第三者による検証を選択しています。