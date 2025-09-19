カーボン・ニュートラルが重要な理由

カーボン・ニュートラルの取り組みの支持者は、大気中の温室効果ガスの排出の蓄積によって引き起こされる気候変動と地球温暖化を緩和する上で重要な役割を果たすことができると主張しています。二酸化炭素に加えて、気候変動の原因となる温室効果ガス（GHG）には、メタンや亜酸化窒素、ハイドロフルオロカーボン類が含まれます。

これらのガスの排出は主に人間の活動、特に化石燃料の燃焼によって引き起こされ、地球の気温の大幅な上昇を引き起こしています。 欧州連合の気候監視機関コペルニクスは、2023年が記録上最も温暖な年であったと報告しました。これは産業革命以前のレベルより摂氏1.48度（華氏2.66度）近い上昇でした。

カーボン・ニュートラルの取り組みは、すべての温室効果ガス排出量をほぼゼロに削減し、残りの排出物を大気中から除去するという、ネットゼロ排出の目標の達成に役立ちます。 ただし、ネットゼロ排出イニシアチブは通常、排出の除去よりも削減に重点を置いています。 複数の世界的な非営利団体のパートナーシップであるScience Based Targetsイニシアティブ（SBTi）は、企業に直接的・間接的なバリューチェーンの排出量を90%以上削減することを求める企業ネットゼロ基準を推進しています。1企業や国または地域が気候変動対策を講じてネットゼロ排出量を達成すると、気候ニュートラルであると見なされます。