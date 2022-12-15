エネルギー管理とは

エネルギー管理とは、エネルギーの使用量を節約し、コストを削減するために、組織内で積極的かつ体系的にエネルギー消費を監視、管理、最適化することです。

エネルギー管理には、毎月の光熱費の監視や省エネ電球へのアップグレードなどの小さな行動が含まれます。断熱材の追加、反射屋根材の設置、エネルギー性能を最適化するためのHVAC（冷暖房）設備の改善など、より大規模な改善を意味することもあります。

エネルギー管理には、再生可能エネルギー・サービスを委託するための財務予測の作成や、今後数年間のクリーン・エネルギー消費とエネルギー・コストの削減に向けたその他の改善など、より複雑な活動も含まれます。

より高度なエネルギー管理プログラムでは、テクノロジーも活用します。例えば、ユーティリティー追跡ソフトウェアは、将来のエネルギー使用量を予測し、エネルギー予算を計画します。これは、企業の戦略的意思決定者がエネルギー管理戦略と目標および財務計画を確実に関連付けるのに役立ちます。エンタープライズ管理ソフトウェアは、IoT、高度な接続性、ビッグデータを使用することで、企業がエネルギー・データ分析を活用して施設管理を改善し、エネルギー消費とエネルギー管理の課題を解決できるように支援します。
重要な理由

世界中でエネルギー節約の必要性が高まっており、それは価格、排出目標、そして私たちすべてに影響を及ぼす法律に影響を与えています。エネルギー管理は、地球温暖化の原因となる炭素排出量の削減に役立つだけでなく、限りある化石燃料への依存を減らすことにも役立ちます。

energystar.gov（IBM外部へのリンク）によると、エネルギー使用は、米国の商業オフィス・ビルにとって唯一で最大の事業費となっています。これは、企業の一般的な営業予算の約3分の1を占め、国の年間温室効果ガス排出量のほぼ20％を占めています。Energy Starによると、オフィス・ビルは消費するエネルギーの最大3分の1を浪費していると言われています。

エネルギー管理は、エネルギー供給（IBM外部へのリンク）がサイバー攻撃に対して特に脆弱なヨーロッパではさらに重要です。というのも、EU企業は米国企業に比べて情報セキュリティーへの投資が平均41％少ないからです。したがって、欧州企業は、エネルギー・セキュリティー・ソリューションを導入し、データ、アクセス、ネットワークの保護を支援するさらなる取り組みを必要としています。

 
エネルギー管理プログラムのメリット

エネルギー管理プログラムは、炭素排出に起因する地球規模の問題の軽減に役立つだけでなく、企業にも利益をもたらします。

エネルギー管理ソフトウェアを導入することで、企業の予算を管理し、事業運営に影響を与える可能性のあるエネルギー価格の上昇に伴うリスクを軽減することができます。光熱費とエネルギー効率を追跡することで、企業はより効率的に予算を組み、全体的な運用コストをより良く把握することができます。Energy Starによると、エネルギー使用量を10%削減すると、純営業利益が1.5%増加する可能性があります。

エネルギーの監視と管理は、使用量と消費量を削減することによって、企業の収益にコスト削減をもたらすだけでなく、時には不安定なサプライチェーンへの依存を減らすことも意味します。また、エネルギー管理プログラムは、競争力のある調達を通じて、企業のコスト削減を支援することもできます。
エネルギー管理とESG

強力な環境・社会・ガバナンス（ESG）基盤を持つことは、企業がエネルギーを節約し、透明性を高め、より優れたサステナビリティーの目標に向かって取り組むのに役立ちます。

単一のデータ管理システムを使用してエネルギー使用量、コスト、時間、報告の負担を軽減するエネルギー管理ソリューションにより、顧客は環境リスクの影響を管理できます。また、効率化の機会を特定し、サステナビリティーのリスクを評価して、ESGの戦略的成果に焦点を当てることができます。

企業の二酸化炭素排出量を削減することは、エネルギー・コストの節約や二酸化炭素排出量の削減に加えて、環境に対する企業のコミットメントを示し、サステナビリティーの向上とグリーン・エネルギー推進のイメージを高めます。温室効果ガスの排出量を削減することは、企業の社会的責任が増大し、またそれが認められることにもなります。

サステナビリティー戦略とロードマップについてサステナビリティーの専門家とコンサルティングを行う戦略的アプローチは、最も効果的なエネルギーとESG管理の実現につながります。その他のメリットに加え、脱炭素化や自然エネルギーへの移行を含む取り組みをコンサルティングすることは、持続可能なエネルギーや再生可能エネルギーの利用の最適化を重視し、企業の社会的責任に真剣に取り組む新しい従業員、多くの場合は若い従業員を獲得することにもつながります。
インテリジェントな資産管理でエネルギー効率を向上させる

インテリジェントな資産管理は、さまざまな業界のユースケースにおいてエネルギー効率を高めることができます。例えば、以下の３つがあります。

  • 建物：オフィス、工場、その他の施設のエネルギーを管理することは、さまざまな方法でエネルギーの節約と二酸化炭素排出量の削減に役立ちます。インテリジェントな資産管理は、AI、IoT、分析などのテクノロジーを使用して、建物の効率を検査および監視し、グリッドへの潜在的な影響を計算し、障害を予測し、メンテナンス手順をより適切に計画するのに役立ちます。このテクノロジーを使用する企業は、生産性を向上させ、施設のエネルギー効率を高め、排出量を削減し、気候リスクを軽減し、資産のライフサイクルを延ばすことができます。また、クリーン・エネルギー源、効率的な廃棄物管理、脱炭素化に関する運用上の洞察を得ることができます。
 
  • 持続可能なサプライチェーン：AIとブロックチェーンを使用したインテリジェントなサプライチェーン・オートメーションは、現在のサプライチェーンの弱点がビジネスに与える影響を軽減するのに役立ちます。より回復力が高く、持続可能なサプライチェーンにより、顧客は迅速かつ自信を持って行動し、混乱を軽減することができます。スコープ3排出量（企業が直接排出するのではなく、倉庫保管、輸送、廃棄物処理などのサプライチェーン内で発生する間接的な排出量）を測定することで、企業はサステナビリティーの面で競争上の優位性を得ることができます。スコープ3排出量は、企業が直接コントロールすることはできませんが、それを測定することで、サプライチェーンにおける排出の問題を特定し、変化に影響を与えることができます。スコープ1（直接排出）やスコープ2（間接）と比較すると、スコープ3の排出量は、一般的に温室効果ガスの排出量が最も多くなっています。
 
  • 製造：製造施設は化石燃料を大量に消費する、エネルギーを最も消費する業界の1つです。製造業のエネルギー使用量を持続的に削減するエネルギー管理プログラムの作成には、（各種メーター、データベース、複数の工場サイトからの）エネルギー効率データの収集と分析や、プロジェクト管理計画の作成が含まれます。産業用モノのインターネット（IIoT）と分析を活用した工場現場のITベース化は、予知保全と品質の向上をもたらし、よりスマートな製造につながります。お客様事例により、製造業におけるエネルギー消費パターンを変えるには、変革、インフラストラクチャーの投資、場合によっては再教育が必要であるため、エネルギー使用の削減に取り組む管理職が必要であることがわかっています。
エネルギー管理の課題

エネルギー管理には、独自の課題も伴います。例えば次のようなものがあります。

  • データの整合性、分析、明確なベンチマークが不十分：従来のビル管理システムや、手動によるエネルギー監査でデータを収集するメーターでは、無駄なエネルギー使用パターンを確認できるデータは得られません。エネルギー管理システムを使用すると、エネルギー消費に関するより多くのデータにアクセスし利用することが、簡単にできるようになります。さらに強力なエネルギー管理システムは、信頼性が高く、カスタマイズされた定期的なエネルギー報告書を自動的に生成します。
 
  • システムの欠陥、設定の誤り、機器の整備不良：定期点検の実施頻度が低すぎると、時間と費用の無駄が生じます。機器が突然故障すると、事後対応のメンテナンスが必要となり、課題や予期せぬ出費を招くことになります。対照的に、インテリジェントなエネルギー・システムは、機器の故障やエネルギーの浪費を即座に警告します。エネルギー消費に関するリアルタイムの情報を提供し、エネルギーKPIを設定して一貫した結果を得ることができます。定期的かつ予防的な保守スケジュールを含む事前保守戦略を立てるなら、機器の定期点検を行って、寿命を延ばすことができます。
 
  • エネルギー・アップグレード計画の失敗：詳細なエネルギー・データがあれば、コスト削減と良好なROIをもたらすエネルギーの改修やアップグレードの取り組みについて、賢明な決定を下すことができます。
次のステップ

IBM Maximo Application Suiteを使用して保守、検査、信頼性のシステムを1つのプラットフォームに統合し、企業資産のポテンシャルを解き放ちます。IBM Maximo Application Suiteは、AI、IoT、高度な分析を活用して資産のパフォーマンスを最大化し、資産のライフサイクルを延長して運用コストを最小限に抑え、ダウンタイムを削減する、クラウドベースの統合ソリューションです。

