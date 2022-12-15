エネルギー管理には、毎月の光熱費の監視や省エネ電球へのアップグレードなどの小さな行動が含まれます。断熱材の追加、反射屋根材の設置、エネルギー性能を最適化するためのHVAC（冷暖房）設備の改善など、より大規模な改善を意味することもあります。

エネルギー管理には、再生可能エネルギー・サービスを委託するための財務予測の作成や、今後数年間のクリーン・エネルギー消費とエネルギー・コストの削減に向けたその他の改善など、より複雑な活動も含まれます。

より高度なエネルギー管理プログラムでは、テクノロジーも活用します。例えば、ユーティリティー追跡ソフトウェアは、将来のエネルギー使用量を予測し、エネルギー予算を計画します。これは、企業の戦略的意思決定者がエネルギー管理戦略と目標および財務計画を確実に関連付けるのに役立ちます。エンタープライズ管理ソフトウェアは、IoT、高度な接続性、ビッグデータを使用することで、企業がエネルギー・データ分析を活用して施設管理を改善し、エネルギー消費とエネルギー管理の課題を解決できるように支援します。