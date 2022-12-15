エネルギー管理とは、エネルギーの使用量を節約し、コストを削減するために、組織内で積極的かつ体系的にエネルギー消費を監視、管理、最適化することです。
エネルギー管理には、毎月の光熱費の監視や省エネ電球へのアップグレードなどの小さな行動が含まれます。断熱材の追加、反射屋根材の設置、エネルギー性能を最適化するためのHVAC（冷暖房）設備の改善など、より大規模な改善を意味することもあります。
エネルギー管理には、再生可能エネルギー・サービスを委託するための財務予測の作成や、今後数年間のクリーン・エネルギー消費とエネルギー・コストの削減に向けたその他の改善など、より複雑な活動も含まれます。
より高度なエネルギー管理プログラムでは、テクノロジーも活用します。例えば、ユーティリティー追跡ソフトウェアは、将来のエネルギー使用量を予測し、エネルギー予算を計画します。これは、企業の戦略的意思決定者がエネルギー管理戦略と目標および財務計画を確実に関連付けるのに役立ちます。エンタープライズ管理ソフトウェアは、IoT、高度な接続性、ビッグデータを使用することで、企業がエネルギー・データ分析を活用して施設管理を改善し、エネルギー消費とエネルギー管理の課題を解決できるように支援します。
世界中でエネルギー節約の必要性が高まっており、それは価格、排出目標、そして私たちすべてに影響を及ぼす法律に影響を与えています。エネルギー管理は、地球温暖化の原因となる炭素排出量の削減に役立つだけでなく、限りある化石燃料への依存を減らすことにも役立ちます。
energystar.gov（IBM外部へのリンク）によると、エネルギー使用は、米国の商業オフィス・ビルにとって唯一で最大の事業費となっています。これは、企業の一般的な営業予算の約3分の1を占め、国の年間温室効果ガス排出量のほぼ20％を占めています。Energy Starによると、オフィス・ビルは消費するエネルギーの最大3分の1を浪費していると言われています。
エネルギー管理は、エネルギー供給（IBM外部へのリンク）がサイバー攻撃に対して特に脆弱なヨーロッパではさらに重要です。というのも、EU企業は米国企業に比べて情報セキュリティーへの投資が平均41％少ないからです。したがって、欧州企業は、エネルギー・セキュリティー・ソリューションを導入し、データ、アクセス、ネットワークの保護を支援するさらなる取り組みを必要としています。
エネルギー管理プログラムは、炭素排出に起因する地球規模の問題の軽減に役立つだけでなく、企業にも利益をもたらします。
エネルギー管理ソフトウェアを導入することで、企業の予算を管理し、事業運営に影響を与える可能性のあるエネルギー価格の上昇に伴うリスクを軽減することができます。光熱費とエネルギー効率を追跡することで、企業はより効率的に予算を組み、全体的な運用コストをより良く把握することができます。Energy Starによると、エネルギー使用量を10%削減すると、純営業利益が1.5%増加する可能性があります。
エネルギーの監視と管理は、使用量と消費量を削減することによって、企業の収益にコスト削減をもたらすだけでなく、時には不安定なサプライチェーンへの依存を減らすことも意味します。また、エネルギー管理プログラムは、競争力のある調達を通じて、企業のコスト削減を支援することもできます。
強力な環境・社会・ガバナンス（ESG）基盤を持つことは、企業がエネルギーを節約し、透明性を高め、より優れたサステナビリティーの目標に向かって取り組むのに役立ちます。
単一のデータ管理システムを使用してエネルギー使用量、コスト、時間、報告の負担を軽減するエネルギー管理ソリューションにより、顧客は環境リスクの影響を管理できます。また、効率化の機会を特定し、サステナビリティーのリスクを評価して、ESGの戦略的成果に焦点を当てることができます。
企業の二酸化炭素排出量を削減することは、エネルギー・コストの節約や二酸化炭素排出量の削減に加えて、環境に対する企業のコミットメントを示し、サステナビリティーの向上とグリーン・エネルギー推進のイメージを高めます。温室効果ガスの排出量を削減することは、企業の社会的責任が増大し、またそれが認められることにもなります。
サステナビリティー戦略とロードマップについてサステナビリティーの専門家とコンサルティングを行う戦略的アプローチは、最も効果的なエネルギーとESG管理の実現につながります。その他のメリットに加え、脱炭素化や自然エネルギーへの移行を含む取り組みをコンサルティングすることは、持続可能なエネルギーや再生可能エネルギーの利用の最適化を重視し、企業の社会的責任に真剣に取り組む新しい従業員、多くの場合は若い従業員を獲得することにもつながります。
インテリジェントな資産管理は、さまざまな業界のユースケースにおいてエネルギー効率を高めることができます。例えば、以下の３つがあります。
エネルギー管理には、独自の課題も伴います。例えば次のようなものがあります。
インテリジェントな資産管理によるエネルギーの節約と脱炭素化を実現します。
効率的なデータセンターと、より持続可能で安全なIT運用により、エネルギーと二酸化炭素排出量を削減します。
すべての環境・社会・ガバナンス（ESG）を指標を単一のプラットフォームで管理することで、サステナビリティーを加速します。
不動産および施設管理業務を最適化し、効率性とサステナビリティーを高めます。
IBMのAIを活用したオープンなソリューションとプラットフォームに加え、業界の深い専門知識を活用して、持続可能で収益性の高い道を描くことで、サステナビリティーへの取り組みとエネルギー管理の効率化を促進します。
IBM Maximo Application Suiteを使用して保守、検査、信頼性のシステムを1つのプラットフォームに統合し、企業資産のポテンシャルを解き放ちます。IBM Maximo Application Suiteは、AI、IoT、高度な分析を活用して資産のパフォーマンスを最大化し、資産のライフサイクルを延長して運用コストを最小限に抑え、ダウンタイムを削減する、クラウドベースの統合ソリューションです。