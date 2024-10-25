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気候変動に関する洞察を活用して、混乱を予測し、リスクを管理し、持続可能なオペレーションを構築します。
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天候や気候の影響を監視・予測・対応するためのSaaSプラットフォーム。

企業は増大する気候関連リスクに直面しています。具体的には、リーダーの87%がサステナビリティー投資を増やし1、災害損失が3,800億米ドルに上り2、大企業の90%が2050年までにリスクにさらされます3。気候適応のためのデータ駆動型アプローチは、オペレーション保護に重要です。

  • 正確な地理空間データと気象データを使用して、運用上の影響を評価。
  • 業界に合わせた分析とデータにより、混乱を予測して対応を準備。
  • リアルタイムの気象情報および情報に基づいた意思決定でサステナビリティーの要求に対応。
次回Webセミナー：8月22日

IBMが自社の停電予測モデルにどのように独自の洞察を組み合わせたか（送電網と配電網上の植生洞察を含む）をご覧ください。
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機能

地理空間AI 地理空間分析とIBM Geospatial Foundation Modelテクノロジー 人工知能と高解像度の衛星画像を使用して、気候変動が企業に与える影響を検知し、軽減します。 地理空間AIの詳細はこちら
モニタリング・サービス 最適化されたモニタリング あらゆるデータを一目で確認できる一元化されたダッシュボードでは、視覚化されたデータやアラート、地理情報に関するインサイトが1カ所にまとめられており、重要な現場を簡単にモニタリングできます。 モニタリング・サービスの詳細はこちら
カスタム・ソリューション カスタマイズされた対応ソリューション カスタマイズされたモデルを開発し、アプリケーションをモニタリングするための組み込みツールを使用することで、必要な環境データを利用し、それらを業務のニーズに最も関連のあるワークフローに統合できます。 カスタム対応ソリューションの詳細はこちら
APIソリューション 気象、地理空間、炭素APIのアプリケーション 気象データ、地理空間データ、炭素データ向けに150以上のエンドポイントを備えており、アラートや通知、予測データ、気象画像などを使用して、アプリケーションの利用価値や機能を簡単に追加できます。 APIと開発者向けのソリューションの詳細はこちら
気候リスクに関する洞察 気候リスクに関するインサイトにより予期せぬ事態を予測する 危険の内訳、MVaR、地理データ、リスク重大度レベルなどの分析ツールを使用して気候に関するインテリジェンスを取得し、事業資産の保護に役立てます。 気候リスクに関する洞察の詳細はこちら

ユースケース

植生管理 状況に応じた植生管理 植生の成長によって影響を受けている施設を保全する時期と方法を、情報に基づいて適切に判断します。Environmental Intelligence Suiteは、衛星データとガイガーモードのLiDAR予測分析を気象データと組み合わせ、リスクの高い侵食ゾーンに関するAI駆動型のインサイトを提供します。 植生管理の詳細はこちら
気象の安全性 環境インテリジェンスはビジネス・インテリジェンス 明確で信頼できるインサイトを利用してリスクの高い気象条件に対応する計画を立てることで、従業員と顧客の安全性を向上します。人工知能と気象、気候、運用データを組み合わせて単一のソリューションに統合することで、緊急事態に対する準備が可能となり、イニシアチブを発揮して、ビジネスの安全性を保つことができます。 気象の安全性の詳細はこちら
リスク管理 気象に関するインサイトを活用する 事前対応型のリスク軽減を競争上の優位性に変えます。 予測分析を活用し、気象、地理空間、業界固有の環境情報をオールインワン・プラットフォームに統合することで収益を最大化します。 リスク管理の詳細はこちら
サステナビリティー戦略 価値の高いインサイトを活用 ビジネスと地球を気候変動の影響から守ります。また、分析やアラート、ダッシュボードの視覚化によって、適切な意思決定と規制への取り組みが可能になり、より持続可能な未来を実現することができます。 サステナビリティー戦略の詳細はこちら

デモ動画

停電予測の動作を見る IBM Environmental Intelligence Suiteは、モニタリング機能により、リアルタイムのアラートを提供し、チームが重要なポイントを正確にモニタリングできるようにして、導入時の安全を確保します。
植生管理の動作を見る IBM Environmental Intelligence Suiteの植生管理プラットフォームは、人工知能、衛星画像、ガイガーモード・データやリニアLiDARなどのLiDARデータを活用して、植生を評価・モニタリングし、作業の優先順位付けを改善します。
再生可能エネルギー予測の動作を見る 気候変動の影響と急速なキャパシティーの増加により、世界中の多くの場所で再生可能エネルギー発電の予測が困難になっています。Environmental Intelligence Suiteの再生可能エネルギー予測プラットフォームが、高度な分析、IoTセンサー、クラス最高の気象データを使用して、どのように風力発電所と太陽光発電所のエネルギー生産を高精度に予測するかをご覧ください。
モニタリング・サービスの動作を見る IBM Environmental Intelligence Suiteは、モニタリング機能により、リアルタイムのアラートを提供し、チームが重要なポイントを正確にモニタリングできるようにして、導入時の安全を確保します。
受賞歴
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サステナビリティー管理のためのG2のMomentum Gridレポートはこちら

G2 2024年春季レポートに基づくインフォグラフィック
次のステップ

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