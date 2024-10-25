IBMが自社の停電予測モデルにどのように独自の洞察を組み合わせたか（送電網と配電網上の植生洞察を含む）をご覧ください。
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1How does climate change affect businesses? 5 financial impacts（気候変動はビジネスにどのような影響を与えるか？財政面での5つの影響）（ibm.com外部へのリンク）、Tech Target、2023年
2Here’s how climate change will impact businesses everywhere – and what can be done（気候変動が世界中の企業にどのような影響を与えるのか、そして何ができるのか） （ibm.com外部へのリンク）、 Zurich、2024年
3Record Heat Is Burning Investors and They Don’t Know It（記録的な猛暑が投資家を苦しめているが、投資家はそれに気づいていない） （ibm.com外部へのリンク）、Bloomberg、2023年