真に持続可能な企業になるためには、克服すべき課題がいくつかあります。

顧客のレディネス

持続可能性をめぐる考え方が変化している一方で、どの企業も時代に取り残されるわけにはいきませんし、持続可能なサービスへの需要に先んじる経済的な余力のある企業は稀です。持続可能な未来を共創するためには、顧客を深く理解し、適切な関係やエコシステムを持つパートナーを持つことで、顧客を導く必要があります。

コスト

持続可能なビジネス慣行を導入するには、通常、多額の先行投資が必要です。短期的には、現状を維持し続ける方がコストがかからないことが多いでしょう。即時投資が長期にわたる持続的な収益性をどのように高めるかを示すために、投資ケースの構築の支援が必要な組織もあります。

体系的な惰性

持続可能性は重要な目標ですが、より早く利益をもたらす可能性のある他の重要な優先事項よりも重要であると考えられていないことがよくあります。多くの企業は10年単位で計画を立てています。そのため、2050年に向けた取り組みは良い取り組みである一方、計画上の観点から見ると、この10年間に十分な行動を推進するには不足していることが多くあります。リスクをオポチュニティーとして再構成し、ビジネスにおける将来のサステナビリティーを実現するためには、今サステナビリティーに基づいて行動することが必要であるというケースを構築することに戻ってきます。

ツール、洞察、専門知識の不足

企業のサステナビリティーのビジョン、戦略、フレームワークを策定する準備ができていないことは、大きなリスクです。企業によっては、持続可能なソリューションを実施する能力が不足している場合や、どこから始めればよいかさえ分からない場合があります。ビジネスにおける持続可能性は進化していますが、その答えも進化しています。すべての企業は、世界を再構築し、持続可能な未来を創造するために、イノベーション・パートナーのエコシステムを必要としています。