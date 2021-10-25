ビジネスにおける持続可能性とは、特定の市場における事業運営によって生じる環境的および社会的悪影響を軽減するための企業の戦略と行動を指します。組織の持続可能性の実践は通常、環境、社会、ガバナンス（ESG）メトリクスに基づいて分析されます。
地球の状態が不可逆的に変化している中で、気候変動の脅威は無視するには大きすぎるリスクとなりました。環境の閾値を超えると、世界の自然や社会におけるドミノ効果に対する懸念が高まっています。企業は、持続可能性の目標をまだ設定していないとすれば、その目標を設定する必要があるというプレッシャーと機会の両方を感じています。
新型コロナウイルス感染症が世界的に流行している間も、企業は、国連総会で2015年に設定され2030年までの達成を目指す、持続可能な開発目標（SDGs）に、引き続き取り組んでいました。SDGsは、貧困、不平等、環境悪化、気候変動などの対象分野で、ビジネスにおける持続可能性のロードマップを示す普遍的な目標を設定しています。
ビジネスにおける持続可能性の例：
私たちは予測不可能な世界でビジネスを行っています。気候変動、天然資源の減少、エネルギーと食料供給への需要のかつてない高まりにより、事業運営とサプライチェーンは予期せぬ形で混乱を見せています。民間および公的機関にとって、その機能構造について根本的に再考することがこれまで以上に重要になっています。持続可能なビジネスへの変革を成功させるためには、地球を守る責任ある活動に根ざした、新しいレベルのレジリエンスとアジリティーが必要です。
持続可能性はビジネスの必須事項であり、あらゆるビジネスの戦略と運営の中核とする必要があります。これには、倫理的理由と財政的理由があります。
地球と未来を守るために、企業は脱炭素化を推進し、環境規制要件とコンプライアンスの期限を守り、リソースの消費量を改善する必要があります。持続可能なビジネスの慣例への道を切り開いている企業は、新しいビジネスモデルを採用して顧客を獲得し、ブランド・ロイヤルティーを高め、コストを削減する新たな機会を発見しています。
持続可能な慣行を賢明に業務に組み込んだ企業は、ビジネス上の価値あるメリットを享受しています。これには、次のようなものが含まれます。
消費者の55%が、ブランドを選ぶ際に環境責任が非常に重要または極めて重要であると回答しています。5持続可能なビジネスとして知られることで、ブランドの認知度が向上し、サステナブルな取り組みに積極的に取り組んでいる企業に好意的な消費者を引き付けることができます。
2021年には、個人投資家の5人に4人が、今後12カ月間に持続可能性や社会的責任の要素に基づいて行動する計画を立てました。6
官公庁・自治体は、規制と企業のSDGsを拡大し続けるでしょう。これらの新しい規制要件を満たし、ESGパフォーマンスについて継続的に把握、測定、ベンチマーク、報告するために、持続可能なソリューションを早期に実装することで、時代の先を行きましょう。
新型コロナウイルスのパンデミックは、ほとんどの企業のDXを加速させました。そのDXが持続可能であれば、ディスラプションや新たな機会に備えた、より回復力の高いビジネスを構築していることになります。
目的志向の雇用を求める従業員は、持続可能で社会的責任のある企業で働きたいと考えています。持続可能な事業としての評判を築くことで、会社に適した従業員を引き付け、維持することができます。
資源の消費量を削減し、業務効率を最適化する持続可能な慣行を導入することで、今日の変革者は、明日の勝者となりながらも収益を増やすことができます。全体的なインパクトが大きい取り組みは、当初は実施にコストがかかる場合もありますが、長期的な利益が投資を正当化するでしょう。
企業の持続可能性における黎明期のリーダーたちは、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）のデータ、ブロックチェーン、ハイブリッドクラウドなどのデジタル技術を適用し、大規模なサステナビリティーの運用を支援しています。その過程で、多くの企業が、より意欲的でインスピレーションのある従業員と、より満足感が高くロイヤルティーの高い顧客を生み出しながら、効率を高める機会を見出しています。サステナビリティー戦略を成功させる鍵は、環境要因と主要な差別化要因や市場の需要とのバランスを取ることです。
持続可能な戦略を作成するための第一歩は、関係者がビジネスの将来の状態について明確かつ合意されたビジョンを持っていることを確認することです。それにあたり、全員が同じ認識を持つために外部の助けが必要になる場合があります。サステナビリティーの専門家に向けたIBM Garage™は、組織が上位の課題と機会を特定し、重要なアクションに優先順位を付け、持続可能性とビジネス目標に対する結果を測定して、数カ月ではなく数週間で成果を実現できるように支援します。
次に、期限付きのフレームワーク・アプローチに従い、組織のあらゆる側面に持続可能なビジョンを導入します。役割、責任、説明責任を定義した環境管理システム内のすべてを文書化します。
最後に、目に見える形で測定可能な成果を生み出し、価値を示すことができる具体的な取り組みから始めましょう。これにより、より多くの賛同を得て、勢いを生み、規模を拡大するためのビジネスにおける持続可能性の価値が実証されます。
回復力があり収益性の高い道を計画するために、鍵となる5つの重点分野があります。
過去10年間、自然災害による影響は記録上最大となっています。組織は、異常気象や気候変動を引き起こしている気候変動の影響を、スケーラブルかつ再現性のある方法で事業運営に取り込む必要があります。独自データ、サードパーティーのデータ、地理空間データ、気象データ、IoTデータなど、複数のデータ・ソースを高度な分析によって統合するソリューションで、ディスラプションに備えましょう。重大な気象現象を予測して計画し、持続可能な開発を可能にし、事業継続性を確保します。ESGコンプライアンスとレポート作成にかかる運用コストと複雑さを軽減します。
気候変動や環境悪化、セキュリティ、プライバシー、資源管理といったグローバルな課題に取り組む企業には、レジリエンスを念頭に置いたインフラの設計・管理が要求されます。知的資産管理、監視、予知保全を活用することで、組織は資産の寿命を延ばし、ダウンタイムと保守コストを削減し、保守、修理および運用のインベントリーを最適化し、CO 2 排出量を削減し、無駄をなくすことができます。これにより、収益性を確保しながらESG目標を達成できます。
消費者は購入する商品の追跡可能性についてより関心を持つようになり、サプライチェーンのリーダーは再利用を促進する循環型経済への投資を検討しています。ブロックチェーンによるソリューションは、最新の在庫ビューとパフォーマンスの洞察によってサプライチェーンの可視性を高め、信頼と透明性を構築し、生産から消費までの信頼性を保証しながら、廃棄物を減らし、サービスコストを削減することができます。製品の原産地を確立することで複雑なScope3排出量の課題に取り組み、高度なAIを駆使してフルフィルメントと配送を最適化することにより、物流関連の排出量を最小限に抑えます。
クリーンな電化を大規模に実現するには、新しい方法でリーダーたちが協力し、電気システムの運用方法とネットゼロのGHG排出経済におけるその役割を再考する必要があります。エネルギー・公益事業向けの知的資産管理により、グリッドの効率性、安全性、信頼性、レジリエンスを向上させることで、脱炭素化への変革を推進します。スマートメーターを実装して実際のリソースの使用状況をより深く把握することで、重要な資産とリソースを最高効率で運用し続け、自動化を通じて設備運用を改善し、コストを削減し、サービスを強化することができます。
企業は、大規模な運用に必要な洞察を得るために、ビジネスの構造に持続可能性を組み込む必要があります。それによって、新しいビジネス・モデルとプラットフォームの持続可能性の目標達成、業務効率の向上、規制要件の遵守、イノベーションの機会の創出、顧客体験の向上を実現しながら、競争上の優位性を生み出すことができます。
真に持続可能な企業になるためには、克服すべき課題がいくつかあります。
顧客のレディネス
持続可能性をめぐる考え方が変化している一方で、どの企業も時代に取り残されるわけにはいきませんし、持続可能なサービスへの需要に先んじる経済的な余力のある企業は稀です。持続可能な未来を共創するためには、顧客を深く理解し、適切な関係やエコシステムを持つパートナーを持つことで、顧客を導く必要があります。
コスト
持続可能なビジネス慣行を導入するには、通常、多額の先行投資が必要です。短期的には、現状を維持し続ける方がコストがかからないことが多いでしょう。即時投資が長期にわたる持続的な収益性をどのように高めるかを示すために、投資ケースの構築の支援が必要な組織もあります。
体系的な惰性
持続可能性は重要な目標ですが、より早く利益をもたらす可能性のある他の重要な優先事項よりも重要であると考えられていないことがよくあります。多くの企業は10年単位で計画を立てています。そのため、2050年に向けた取り組みは良い取り組みである一方、計画上の観点から見ると、この10年間に十分な行動を推進するには不足していることが多くあります。リスクをオポチュニティーとして再構成し、ビジネスにおける将来のサステナビリティーを実現するためには、今サステナビリティーに基づいて行動することが必要であるというケースを構築することに戻ってきます。
ツール、洞察、専門知識の不足
企業のサステナビリティーのビジョン、戦略、フレームワークを策定する準備ができていないことは、大きなリスクです。企業によっては、持続可能なソリューションを実施する能力が不足している場合や、どこから始めればよいかさえ分からない場合があります。ビジネスにおける持続可能性は進化していますが、その答えも進化しています。すべての企業は、世界を再構築し、持続可能な未来を創造するために、イノベーション・パートナーのエコシステムを必要としています。
環境データからの洞察は、ビジネスや社会の行動を変え、持続可能な企業の出現をもたらしています。このように、ビジネスにおける持続可能性は、企業の競争力、さらには市場での生き残りにさえも今後大きな影響を与え続けるメガトレンドです。リーダーたちは、データ、AI、ブロックチェーンの力を活用し、気候・環境リスクの管理、資産パフォーマンスと資源利用の最適化、脱炭素化の推進、より持続可能なサプライチェーンの構築に取り組んでいます。
IBMは、省エネと再生可能エネルギーの調達、CO2排出量の削減、製品と廃棄物の再利用とリサイクル、取水量の削減、重要な生物多様性の維持など、独自の持続可能性への取り組みを続けています。IBMの30年にわたる環境リーダーシップは、継続的な改善を推進し、事業全体にわたる環境の持続可能性に関する新しい目標を設定することで、お客様のビジネス、ブランド、そして地球にとって優れた持続可能性ソリューションの構築に役立ちます。
AIを活用したオープンなソリューションとプラットフォーム、IBMの業界に関する深い専門知識を活用して、持続可能で収益性の高い道筋を計画することで、サステナビリティーの旅を加速させましょう。
ESGレポートを使用して、データサイロを統合します。オペレーション全体に持続可能な慣行を組み込み、GHGに排出量に関する報告を簡素化する新たなチャンスを見つけましょう。
IBM Turbonomicプラットフォームを活用すれば、エコシステム全体のアプリケーションにリソースを割り当てる方法を最適化できます。アプリケーションが実行に必要なリソースだけを消費できるようにすることで、使用効率を高め、エネルギー・コストと二酸化炭素排出量を削減し、継続的に効率性の高い運用を実現します。
組織の環境フットプリントを測定、監視、予測、報告すると同時に、ほぼリアルタイムのインサイトを提供することで、サステナビリティーへの取り組みを加速し、事業運営やサプライチェーンへの影響を軽減します。
持続可能性への配慮をオペレーションに組み込み、知的資産管理、監視、予知保全で寿命を延ばすことで、より回復力の高い持続可能なインフラストラクチャーを構築します。
AIを活用し、ブロックチェーンにより支えられ、オープンなハイブリッドクラウド・プラットフォーム上に構築された信頼できるサプライチェーン・ソリューションによりフルフィルメントと配送を最適化することで、廃棄物、サービス提供コスト、物流関連の排出量を削減します。
エネルギー・公益事業向けの知的資産管理と高度な気候および環境インテリジェンスにより、保守を合理化し、停電を削減しながら、グリッドの効率性、安全性、信頼性、レジリエンスを向上させます。
サステナビリティーの専門家向けのIBM Garageでは、サステナビリティーにおける上位の課題と機会を特定し、重要なアクションに優先順位を付け、ビジネスとサステナビリティーの目標に対する結果を測定して、迅速な成果の実現を支援します。
IBM Turbonomicは、アプリケーションをシームレスかつ継続的に、コスト効率よく実行できるため、コストを削減しながら効率的なアプリケーションのパフォーマンスを実現できます。