環境問題は自然現象と人間の影響が組み合わさって生じます。地球の生態系はある程度の自然災害（森林火災や洪水など）に対処できる仕組みになっていますが、人間の活動の影響で、災害の発生頻度や深刻度が高まる可能性があります。



産業革命以降、化石燃料の燃焼などの活動で地球の大気中の温室効果ガス排出量が増加し、地球温暖化が進行しました。こうして生じた気候変動によって、環境破壊や重要な自然プロセスの破壊が加速しています。土地の利用、天然資源の採掘、廃棄物の処理など、環境問題の原因となっている人間の行動は他にもあります。