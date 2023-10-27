気候変動、なかでも地球温暖化を引き起こしている今日の最大の要因は人間の活動であると、気候科学者の間では広く考えられています。その活動のうち影響力が最も大きいのが、化石燃料、つまり石炭、天然ガス、石油の燃焼です。化石燃料の燃焼によって温室効果ガスが排出ます。また、二酸化炭素とメタンの排出も含まれています。

二酸化炭素とメタンが温室効果ガスと呼ばれるのは、温室のガラス壁やガラス天井が室内に熱を閉じ込めるのとちょうど同じように、地球の大気中に熱を閉じ込めるバリアのような役割を果たすからです。この熱が閉じ込められることを温室効果といい、地球表面の温暖化の原因になります。

温室効果ガスの排出のほとんどは人為起源、つまり人間と人間の活動が原因です。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）によると、全世界の温室効果ガス排出量のうち約79％は、エネルギー、工業、運輸、建築の各部門から排出されているといいます3。農業、林業、その他の土地利用もかなりの相当な量を排出しています。例えば、木は炭素を貯蔵する性質を持ちますが、森林破壊、つまり農業やその他の用途のために樹木を伐採する行為が繰り返されれば、貯蔵されていた炭素は二酸化炭素として大気中に放出されます。

今日では私たちも、人間が気候に与える影響をこれまで以上に意識していますが、人間の活動は1世紀以上にわたって世界中の気候を大きく変えてきました。地球の気候に人類が及ぼした目に見える影響の起源をたどるために、産業革命に注目しましょう。1800年代後半までに農業社会が工業社会に変わっていくと、その変革に不可欠な機械や技術の動力として、化石燃料の使用は増加の一途をたどりました。20世紀なかば頃には、二酸化炭素排出量は年間約5ギガトンに達し、その後さらに世紀末までには年間35ギガトンに急増しました。