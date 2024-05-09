現代の風力タービンには、プロペラのようなブレード（またはローター・ブレード）があり、風力でローターを回転させます。ローターは発電機を回転させ、それはナセルと呼ばれるタービンの中心にある箱のようなコンテナの中に配置されています。ローターの回転によってクリーンな電気が生成され、配電網に供給したり、各家庭に電力を供給したりできます。このプロセスは、運動エネルギーとしても説明できます。その運動エネルギーは回転エネルギーに変換され、それが電気エネルギーに変換されます。

最も一般的な風力タービンは水平軸風力タービン（HAWT）であり、3つのブレードを備えたファンに似ています。その他に、キッチン・スタンド・ミキサーのように回転するブレードを備えた垂直軸風力タービン（VAWT）もあります。

風力から生成される発電量は、タービンの大きさとブレードの長さによって異なります。風力タービンは、ローター・ブレードの直径を161メートル以上に広げると、213メートル以上の高さに到達する場合があります。これらの巨大なタービンは、最大9.5メガワットの電力を生産できます。ただし、ほとんどの風力タービンは高さ約79メートルで、ブレードの長さは39メートルほどになります。そういったタービンは、最大1.8メガワットの電力を生成します。5