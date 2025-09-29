最も一般的な再生可能エネルギー源は次のとおりです。

水力

水力発電は最も古い発電形式の1つであり、現在、世界の再生可能エネルギーの中で最大の発電量を誇っています。これには、海洋力や潮力、小川や河川の流れ、貯水池やダムを利用してタービンを動かし、発電することが含まれます。技術の進化に伴い、国際エネルギー機関 (IEA) は、水力発電は2030年までに発電容量が約17％増加すると予測しています。3

太陽光

太陽光を電気エネルギーに変換するには、太陽光発電（PV）と太陽熱発電（CSP）の2つの方法があります。

PVは最も一般的な変換方法で、小規模な用途に使用されます。太陽光は、ソーラー・パネル上の太陽電池を使って集められ、太陽エネルギーに変換されて、バッテリーに蓄えられ、家、車、会社に電力を供給します。

CSPは、液体で満たされた受光器に太陽光を反射させて集めるミラーを使用します。太陽光は流体を高温に加熱し、熱エネルギーを発生させます。このエネルギーは、エンジンへの動力供給やタービンの回転に使用され、その後、電力を生成して、発電所に動力を供給したり、送電網を補ったりします。CSP は主に公共事業や業界規模の用途に使用されます。

太陽光発電の発電量は2022年に26%増加し、2027年には石炭や天然ガスを上回ると予測されています。4

風力

人類は何世紀にもわたって、風の運動能力を利用してエネルギーを生成してきました。今日の風力タービンは、使用するタービンの大きさによって、小規模から大規模まで発電することができます。タービンのサイズが小型（一戸建て用）から実用規模（洋上風力発電所）に大きくなるにつれて、計画、出力、効率、メンテナンスの複雑さも増大します。2021年時点で、風力エネルギーは世界の発電量の24%を占めています。 5

地熱

地熱エネルギー・システムは、地球深くからの蒸気を使用してタービンを動かし、エネルギーを生成します。しかし、生産に必要な地熱貯留層は地表から1～2マイルの深さにあり、広く利用できるわけではありません。2021年現在、27カ国に地熱発電所があります。 6

小規模なものでは、地熱ヒートポンプ（GHP）が、一部の商業ビル、学校、住宅の暖房、冷房、給湯に使用されています。GHPの設置は、大規模なものほどの深さは必要ありませんが、気候、土壌の種類、放水口へのアクセスのしやすさ、土地代や設置費など、さまざまな要因に左右されます。

バイオマス

環境に悪影響を与えるため、必ずしも再生可能とは考えられていませんが、バイオマス・エネルギーは、有機材料と副産物を使用して、電気、バイオ燃料（バイオディーゼルやエタノールなど）、および熱を生成します。バイオエネルギーの使用は、低レベルの温室効果ガスの排出と、森林破壊を含む土地の変化を引き起こします。バイオエネルギーは世界のエネルギー使用量の約11%を占め、世界最大の物理的資源であるにもかかわらず、こうした影響を踏まえて、その再生可能な地位に疑問が投げかけられています。 7

原子力エネルギーは再生可能ですか

原子力発電は低炭素排出量またはゼロ炭素排出量であることから、クリーン・エネルギーとみなされていますが、再生可能ではありません。原子力エネルギーにはウランが必要ですが、ウランは地中から採掘する必要があり、特定の場所に限られた量しか存在しません。とはいえ、原子力発電は世界の電力供給の10％を占めており、水力発電と組み合わせれば、世界の低炭素エネルギー発電全体の4分の3を供給することになります。 8