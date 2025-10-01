バリューチェーン分析を実施するためのテンプレートや手法は数多くありますが、次の4つのステップは一貫している傾向があります。

バリューチェーンの活動を分類し、理解する

バリューチェーンを改善して競争優位を構築するには、製品やサービスの創出に関わるすべての活動を深く理解する必要があります。これには、主活動と支援活動の両方が含まれます。会社に複数の製品やサービスがある場合は、それぞれの活動を明確に把握できるまでこのステップを繰り返します。

各活動の価値とコスト要因を特定する

次に、各活動の価値とコスト要因を特定します。例えば、製品やサービスに対する顧客満足度を高めるために、各活動がどのように機能するかを確立します。次に、関連するコストを特定します。製品やサービスの価値を特定するには、アンケートを実施するなどして、顧客が価値をどのように認識しているかを理解するようにします。

バリューチェーンを競合他社とベンチマーキングする

競争戦略を策定・実施するときは、同業他社のパフォーマンスを知ることが重要です。競合他社のバリューチェーンが公開される可能性は低いですが、ベンチマーキングを通じて競合他社のバリューチェーンを把握することはできます。その1つの方法は、競合他社の関連プロセス、ビジネス・モデル、業績評価指標を自社のものと比較することです。

競争優位を獲得する機会を特定する



バリューチェーンの活動や、その価値およびコストを特定したら、分析を行い、どこで競争優位性を達成するのが最適かを判断できます。バリューチェーン分析を合理化するには、まずコストの削減などの主要目標を1つ設定します。次に、設定した目標（コスト削減など）で各活動を分析します。