体系的かつ証拠に基づいた組織開発プロセスは、組織が前向きで持続可能な変化を起こせるように、1930年代に提唱されたアクション・リサーチ・モデル（ARM）をベースにしています。基本的なステップは同じです。つまり、問題の特定、関連データの収集と解釈、証拠に基づいたアクション、結果の評価です。具体的な手順は、組織固有のニーズや状況によって異なる場合がありますが、組織開発で一般的に採用されている手順については、以下で詳しく説明します。

1. 問題の診断：組織の構造、プロセス、パフォーマンス、文化を評価します。一部の組織は問題を十分に認識していますが、データ・ドリブンのアプローチにより、より明確に、理解することができます。従業員やリーダーへのインタビュー、調査、指標などのツールを活用してデータを評価し、強み、弱み、および改善の機会となる問題の領域を特定します。

2. 評価とフィードバック：特定した問題を調査して、問題が存在する理由、問題にうまく対処できなかった理由、および過去に試みた解決策について深く理解します。このステップには、データの収集も含まれます。調査、フォーカス・グループ、インタビュー、外部コンサルタントを通して、課題を徹底的に評価することができます。

3. 計画：問題に対処し、介入措置を実施するための戦略的アクション・プランを策定します。このような措置には多くの場合、トレーニング、ワークショップ、チーム・ビルディング演習、リーダーシップ開発、チーム構造の変更などが含まれます。必要なスキルを教えたり、行動を変えるのに最適な方法を選択してください。リソースを割り当て、従業員の役割の概要を示し、組織のビジョンに沿った明確かつ測定可能な目標を設定します。タイムラインを含めて、必要な変更をどのように伝えるかを決定し、コミュニケーションとフィードバックにどのように対処するかを明確にします。リーダーは熱心な模範となり、計画の大局的な目標を伝える必要があります。

4. 実行：望ましい目標を達成するために、介入を開始します。参加とコラボレーションを奨励し、オープンなコミュニケーションを促進し、コーチングとメンタリングを通して従業員をサポートします。継続的なエンゲージメントとフィードバックにより、変更プロセスをスムーズに進めることができます。

5. 評価：データを収集して、介入の結果を評価します。進捗状況を測定するには、KPIを用いる必要があります。リーダーや従業員からのフィードバックを収集・分析し、変更の影響を測定して、変更がうまくいったかどうか、もしくは調整が必要かどうかを判断する必要があります。変更管理プロセスが十分に効果的であるかどうかを評価することも必要です。望ましい変化が起こらなかった場合、組織は障害を特定し、それらを取り除くために調整を行う必要があります。

6. 制度化と調整：初期結果の評価により、望ましい変化が起こったことが示された場合は、その変更と介入を組織構造に組み込みます。持続可能であることを保証するために、継続的なモニタリングとサポートを確立します。プロセスが失敗したか、十分に成功しなかった場合は、介入と組織開発計画を調整します。計画の評価とモニタリングは、すべての組織開発コンポーネントを適切に維持するための学習と変更の機会を提供してくれるだけでなく、組織の進化する目標と足並みをそろえるのに役立ちます。

優れた組織は、絶えず進化しています。継続的な学習と適応を奨励することで、継続的な改善プロセスをサポートする文化を創出することができます。従業員との定期的な研修プログラム、パフォーマンス評価、フィードバック・セッションを実施します。組織が競争力を維持し、新たな課題に対処できるように、行った変更を継続的にモニタリングおよび評価します。