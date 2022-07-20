テクノロジーはどのようにビジネス・トランスフォーメーションを推進しますか

イノベーションと持続可能な成長を求める絶え間ない競争の中で、組織は常に、ビジネス成果を推進する触媒としてテクノロジーに注目してきました。意思決定のための分析機能を決定するための信頼できる唯一の情報源としてのデータの取得に重点を置くか、プロセスの最適化によるコストの削減、競争環境下での経済的存続のための事業継続性の推進に重点を置くかにかかわらず、テクノロジーは、ビジネス・トランスフォーメーションを通じた価値創造を促進してきました。

ビジネス・トランスフォーメーションの広義の定義を見てみましょう。ビジネス・トランスフォーメーションとは、オペレーションとモデルに根本的な変更を加え、デジタル・ビジネス・モデルを構築して価値の大幅な向上を実現することです。それは、意思決定、オペレーション、データを連携させて、混乱や変化する顧客ニーズ、新しい市場機会を予測し、対応することを意味します。デジタル時代のビジネス・トランスフォーメーション・ツールには、明確なデジタル・トランスフォーメーション戦略、ハイブリッドクラウド・アーキテクチャー、ディープ・アナリティクスや、人工知能（AI）、ブロックチェーン、オートメーション、エッジ・コンピューティング、モノのインターネット（IoT）などの一連の高度なテクノロジーが含まれます。

過去2年間で、クライアントが経験し、実行しているデジタル・トランスフォーメーションの変化の速度は加速しています。3つの主要分野で、テクノロジーの刷新、つまり「デジタル・トランスフォーメーション」のパターンが見られます。デジタル・トランスフォーメーションとは、デジタル・ファーストの顧客体験、ビジネス・パートナー体験、従業員体験を導入することです。言い換えれば、これらのパターンはテクノロジー主導のビジネス・トランスフォーメーションの戦略的貢献として現れており、これらは以下に基づいて調整されています。

業種・業務のニーズ

ドメインや機能的ニーズ

役割ベースのニーズ

それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。