テクノロジーはどのようにビジネス・トランスフォーメーションを推進しますか

イノベーションと持続可能な成長を求める絶え間ない競争の中で、組織は常に、ビジネス成果を推進する触媒としてテクノロジーに注目してきました。意思決定のための分析機能を決定するための信頼できる唯一の情報源としてのデータの取得に重点を置くか、プロセスの最適化によるコストの削減、競争環境下での経済的存続のための事業継続性の推進に重点を置くかにかかわらず、テクノロジーは、ビジネス・トランスフォーメーションを通じた価値創造を促進してきました。
ビジネス・トランスフォーメーションの広義の定義を見てみましょう。ビジネス・トランスフォーメーションとは、オペレーションとモデルに根本的な変更を加え、デジタル・ビジネス・モデルを構築して価値の大幅な向上を実現することです。それは、意思決定、オペレーション、データを連携させて、混乱や変化する顧客ニーズ、新しい市場機会を予測し、対応することを意味します。デジタル時代のビジネス・トランスフォーメーション・ツールには、明確なデジタル・トランスフォーメーション戦略、ハイブリッドクラウド・アーキテクチャー、ディープ・アナリティクスや、人工知能（AI）、ブロックチェーン、オートメーション、エッジ・コンピューティング、モノのインターネット（IoT）などの一連の高度なテクノロジーが含まれます。
過去2年間で、クライアントが経験し、実行しているデジタル・トランスフォーメーションの変化の速度は加速しています。3つの主要分野で、テクノロジーの刷新、つまり「デジタル・トランスフォーメーション」のパターンが見られます。デジタル・トランスフォーメーションとは、デジタル・ファーストの顧客体験、ビジネス・パートナー体験、従業員体験を導入することです。言い換えれば、これらのパターンはテクノロジー主導のビジネス・トランスフォーメーションの戦略的貢献として現れており、これらは以下に基づいて調整されています。
それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ビジネスの業種・業務によって、価値創造を推進するために必要な変革とテクノロジーの必要性と種類が定義されます。組織が収集・管理・調整・活用したい多様なデータセットの必要性は、その組織が事業を展開する業界に大きく依存します。
たとえば、パンデミックは製造業を一変させました。サプライチェーン、労働力、サステナビリティーにおいて大きな変化がありました。企業は、デジタル・トランスフォーメーションを加速するためにサプライチェーンとオペレーションを再構築しています。
そのような企業の1つであるReckitt社は、Lysol、Air Wick、Calgonなどのブランドを通じて、衛生、ヘルス、栄養の分野で世界で最も有名で信頼されている消費者ブランドの1つです。Reckitt はIBMと提携して、先進テクノロジーを展開し、産業・業務 4.0 に向けて自社の工場を接続しデジタル化しました。目標は、従業員に総合的な設備効率 (OEE)、エネルギー効率、工場の保守を予想、予測、改善するために必要な情報を提供することでした。これらの取り組みは、主に業種のトレンドにより推進され、Reckittが、自社製品に対する進化する市場の需要をサポートするレジリエンスとアジリティーを構築するのに役立っています。
トランスフォーメーションは必ずしも外部の力によって推進されるわけではありません。多くの企業は、顧客プロセス、人材、財務やサプライチェーンなどの機能を検討し、効率性、プロセスの最適化、コスト管理のために再構築しています。ガートナーの最近の調査（リンクはibm.com外）によると、CFOの82% が、ビジネスの競争力を高めるためにデジタル・トランスフォーメーションを加速させているとのことです。
成長傾向はすべて、データを活用したワークフローのデジタル化と自動化によって実現される、デプロイ インテリジェント ワークフローに関するものです。これらのワークフローとその成果を加速するため、企業はデータをバックボーンとして、自動化、ブロックチェーン、AI、エッジスルーなどのテクノロジーを組み込む必要があります。インテリジェントなワークフローを有効にすると、大きなメリットが得られます。バーチャル・エンタープライズに関するIBVの最新レポートでは、ビジネスリーダーは、AI搭載のワークフローが顧客体験、効率、意思決定を改善すると述べています。
IBMは、インテリジェント・ワークフローをデプロイして、自社の社内プロセスを変革しています。IBMは、ワークフローの65%に自動化とAIを導入することで、400万時間の労働時間を削減することができました。これにより、財務、サプライチェーン、顧客プロセス全体の効率と意思決定が向上しました。
テクノロジーの購買力がITからLOBへと大きくシフトしています。実際、IDC（リンクはibm.com外）によると、2023年までにビジネス部門が主導するテクノロジー支出は、ITリーダーが主導する支出を上回る見込みです。LOBのリーダーが意思決定、顧客トランスフォーメーション、オペレーショントランスフォーメーションに深く関与するにつれ、LOBが分析と洞察をサポートするためにキュレートされたデータが必要になることがわかりました。そのため、データに支えられた全体的なビジネスストラテジーに、分析やAIなどのテクノロジーを組み込むことがさらに重要になっています。ITとLOBの両方の利害関係者が最初から関与することで、企業は成長ストラテジーを設計する際の時間とコストを節約できます。
スペインとポルトガルの大手銀行グループであるCaixaBankは、70.6%のデジタル顧客基盤を有しています。同社は、デジタル銀行へと移行するためにデジタル・トランスフォーメーションに注力してきました。Caixa はIBMと提携して、コンタクト センターの効率的な管理、カスタマー・サービス チャネルの統合、テクノロジー プラットフォームの統合を支援するSalesforceプラットフォームを展開しました。これらはすべて、顧客とエージェントのユーザー エクスペリエンスの向上に重点を置いています。世界がハイパーデジタル化するにつれ、そのような顧客変革は LOB リーダーによって担当されることが増えています。
急速に進化するテクノロジーにより、企業はどこから始めるべきか、また成長ストラテジーにおいてそのテクノロジーがどのような役割を果たすべきかを判断することが困難になっています。イノベーションを起こし、持続可能な成長を推進する競争において、組織は業種・業務、領域、役割の文脈内でテクノロジーを活用することに注力する必要があります。
彼らはテクノロジーのためのテクノロジーの導入から脱却し、むしろこれら三つの文脈において、技術を包括的な事業戦略の一部として位置付ける必要があります。企業は、コスト削減の焦点から成長と価値の創造を中心とした戦略に移行できるように IT を構築する必要があります。この新しい世界では、企業はIT部門だけでなく、新たな必須事項の回避をサポートする新しいタイプの戦略的エコシステム・テクノロジー・パートナーに依存するようになります。これらの戦略的パートナーは、分析、データ、複雑なテクノロジー統合、およびビジネス・トランスフォーメーションの機能によって実現されるストラテジーの統合をサポートし、業界を変革するエクスペリエンスを推進できます。
生成AIのコンピューティング・コストの原因を理解することで、CEOはより情報に基づいた投資判断を下して戦略的優先順位を設定し、イノベーションとトランスフォーメーションの費用対効果を高めることができます。
ビジネスとテクノロジーの変革を融合し、企業の俊敏性を引き出すことで、業務の進め方を刷新します。
AIを核とした人事の再構築とモダナイズにより、より優れたビジネス成果を実現し、従業員の可能性を最大限に引き出します。
コア・プロセス全体にデータ分析、AI、オートメーションを導入するエンド・ツー・エンドのサービスで、財務のパフォーマンスとビジネス価値を解き放ちます。