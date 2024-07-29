Mixture of Experts

最新のAIニュース、トレンド、イノベーション、それらがビジネスに与える影響に関するインサイトを毎週お届けします。

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Mixture of Expertsについて

AI業界のニュースを毎週お届けするポッドキャスト、Mixture of Expertsへようこそ。ホストのTim Hwangが、エンジニア、研究者、プロダクト・リーダーなど、世界をリードするパネリストと対談し、AIに関するノイズの中からAIに関するニュースを深掘りしていきます。

画期的な研究から実用的な用途まで、各エピソードでは、業界の行方について専門家による分析と見解をバランスよく組み合わせて提供します。AIがどのように企業を再構築し、効率性を促進し、成長のための新たな機会を解き放つかをご紹介します。業界の最先端を行きたいと考えている経験豊富なプロフェッショナルにも、テクノロジーの未来に関心がある愛好家にも、Mixture of Expertsは知見と実践的な知識の両方を提供します。

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メインフレームのモダナイゼーションの説明：COBOLとAI

AIにおけるビルダーとツールの比較、COBOLによるメインフレームのモダナイゼーション、世界的なAI導入の障壁、エージェント運用によるAIエージェントの保護。

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インドの2000億ドル規模のAIハブ & ClaudeがCコンパイラーを構築

インドにおけるGoogleの2000億米ドルのAIインフラストラクチャー取引で、Claudeは2週間でCコンパイラーを構築し、 AIエージェントのセキュリティー脆弱性と企業のROI問題に対処しました。
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Copilotの使用によりAI導入パターンが明らかに

Microsoft社のCopilot使用状況レポートでは、驚くべきAI導入傾向に加え、Ralph Wiggumプロンプティング、インドAIサミット、AIのスーパーボウルの広告宣伝目的について紹介しています。
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AnthropicとOpenAIの比較：Claude Opus 4.6とGPT-5.3-Codex

Anthropic社のClaude Opus 4.6とOpenAI社のGPT-5.3-Codexは1時間以内にリリースされました。エンタープライズAIの戦いと、それが開発者にとって何を意味するかを詳しく説明します。

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CodexのリリースとOpenClaw/Moltbookの混乱：今週のAIエージェント

OpenAI Codexアプリがコーディング・エージェント向けにリリースされる一方で、Moltbook（エージェント専用のソーシャル・ネットワーク）ではセキュリティー・リスクが明らかになっています。今週の「Mixture of Experts」をお楽しみに！
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OpenClaw（Moltbot、Clawdbot）：オープンソース・エージェントが主流へ

Moltbot（旧Clawdbot）がオープンソース・エージェント革命を牽引、Dario AmadeiによるAI青春エッセイ、IBM Grammy IQ、MicrosoftのMaia 200チップが初公開
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新たなAI競争：2026年のエンタープライズ・イノベーション

OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！

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Claude Cowork分析 & AppleがGeminiを選択

Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
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CES 2026のAIハイライト：NVIDIA Rubinと注目のガジェット

NVIDIAのRubinが5倍の性能向上を約束、Metaが20億米ドルでManus AIを買収、DeepSeekのMHCアーキテクチャーがモデル・トレーニング効率を再定義。
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AI年次レビュー：2026年を形作るトレンド

当社の専門家が2025年のAIのブレークスルーをレビューし、2026年のトレンドを予測します。AIハードウェアの不足、オープンソースの勝利、スーパー・エージェント、マルチモーダルの進化について議論します。

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AIポッドキャスト・シリーズでは、AIエージェント、機械学習モデル、チャットボットなどに関するエピソードをお届けします。ワンクリックで、毎月のエピソードをご覧いただけます。LLM、SLM、AIガバナンス、生成AIに関する詳細なディスカッションを簡単に見つけられます。

 

1月3日 | エピソード36 OpenAI o3、DeepSeek-V3、および Brundage/Marcus AIへの賭け エピソード36を視聴する 1月10日 | エピソード37 CES 2025、NVIDIA DIGITS、Apple Intelligenceの失敗とSam Altmanの考察 エピソード37を視聴する 1月17日 | エピソード38 Anthropicの評価に関する噂、Microsoft CoreAI、NotebookLMのアップグレード、金融分野におけるAIエージェントについて エピソード38を視聴する 1月24日 | エピソード39 DeepSeek-R1、Mistral IPO、FrontierMath論争、IDCコード・アシスタント・レポート エピソード39を視聴する 1月31日 | エピソード40 DeepSeekに関する事実と誇張、モデルの蒸留、オープンソース競争について エピソード40を視聴する 2月7日 | エピソード41 OpenAIの研究、o3-mini、AI Action Summit、AnthropicのConstitutional Classofiers エピソード41を見る 2月14日 | エピソード42 パリAIサミット、Altman氏の「Three Observations」、Anthropicの経済指標について エピソード42を見る 2月21日 | エピソード43 Deep Research、OpenAI推論チップ、小規模VLM、AIエージェントの求人情報 エピソード43を視聴する 2月27日 | エピソード44 Claude 3.7 Sonnet、BeeAIエージェント、Granite 3.2、新たな不整合 エピソード44を視聴する 3月7日 | エピソード45 Quantumの飛躍、モデル・コンテキスト・プロトコル、CoreWeave IPO、AI音声コンパニオン エピソード45を視聴する 3月14日 | エピソード46 Claude 3.7 Sonnet、BeeAIエージェント、Granite 3.2、新たな不整合 エピソード46を視聴する 3月21日 | エピソード47 NVIDIA GTC、Baiduの推論モデル、GeminiのAI画像生成 エピソード47を視聴する 3月28日 ｜ エピソード48 DeepSeek-V3-0324、Gemini Fabric、GPT-4o画像生成 エピソード48を見る
5月3日 | エピソード1 Rabbit AIの一時的な停止、GPT-2チャットボット、OpenAI、Financial Times紙 エピソード1を見る 5月10日 | エピソード2 オープンソースの現状、InspectorRaget、Kolmogorov-Arnold Networksで起こっていること エピソード2を見る 5月17日 | エピソード3 GPT-4o、AIの概要、マルチモーダルの未来 エピソード3を見る 5月24日 | エピソード4 Scarlett Johansson、FMTI、Think 2024 エピソード4を見る 5月31日 | エピソード5 GoogleのAI概要、Gold Gate Claude、「ホエール・コンピューター」、スケーリングの法則 エピソード5を見る 6月7日 | エピソード6 ACM FAccT会議におけるAIの安全性、RAGベンチマーク、責任あるAI エピソード6を見る 6月14日 | エピソード7 AppleのWWDC24の反応、メカニズムの解釈可能性 エピソード7を見る 6月21日 | エピソード8 NVIDIAのNemotron-4 340Bモデル、Safe Superintelligence Inc.、AIエージェント エピソード8を見る 6月28日 | エピソード9 Claude 3.5 Sonnet、BIRD-SQL、最新のAIスロップ エピソード9を見る 7月3日 | エピソード10 AIハードウェア：学習、推論、デバイス、モデルの最適化 エピソード10を見る 7月12日 | エピソード11 ウィンブルドンのAI、コーディングのためのChatGPT、AIペルソナによるスケーリング エピソード11を見る 7月19日 | エピソード12 Goldman Sachsの生成AIに関する報告書、Claude 2.0 Engineer、RIAAの訴訟 エピソード12を見る 7月26日 | エピソード13 MetaのLlama 3.1、Mistral Large 2、小型モデルへの大きな関心 エピソード13を見る 8月2日 | エピソード14 SAM 2、friend.com、生成AIプロジェクトは見捨てられるのか エピソード14を見る 8月9日 | エピソード15 OpenAI Structured Outputs、character.aiの「買収」、AIバブル論争 エピソード15を見る 8月16日 | エピソード16 2024年データ侵害のコスト、OpenAIのProject Strawberry エピソード16を見る 8月23日 | エピソード17 エージェントQ、芸術にAIなし、AMDがZT Systemsを買収 エピソード17を視聴する 8月30日 | エピソード18 カーソルの誇大宣伝、Perplexityが広告を導入、全米オープンにおけるAI エピソード18を見る 9月6日 | エピソード19 NEO 1X Robot、OpenAIチップ、The AI Scientist、プロンプト・エンジニアリングの未来 エピソード19を見る 9月13日 | エピソード20 Apple Intelligence、Reflection 70B、オープンソースAIエージェント、LLM研究のアイデア エピソード20を視聴する 9月20日 | エピソード21 OpenAIのo1プレビュー、Agentforce、ファンタジー・フットボールにおけるAI、マシン・アンラーニング エピソード21を視聴する 9月27日 | エピソード22 Llama 3.2、AI Snake Oil、サステナビリティーのための生成AI エピソード22を視聴する 10月4日 | エピソード23 NotebookLM、OpenAI DevDay、AIはフィッシング攻撃を防ぐのか エピソード23を視聴する 10月11日 | エピソード24 ノーベル賞におけるAI、DGX B200の登場、Unstructuredの4000万ドルの資金調達ラウンド エピソード24を視聴する 10月18日 | エピソード25 10月18日 |エピソード25 Machines of Loving Grace、Entropix、AIと選挙、GSM8K エピソード25を視聴する 10月25日 | エピソード26 IBM Granite 3.0、NVIDIAのNemotron AIモデル、Perplexityの資金調達 エピソード26を視聴する 11月1日 | エピソード27 エージェントの未来、AIのエネルギー消費、Anthropicのコンピューター利用、GoogleウォーターマーキングAI エピソード27を視聴する 11月8日 | エピソード28 SearchGPT、NaptimeからBig Sleepまで、GitHub Octoverseのアップデート エピソード28を視聴する 11月15日 | エピソード29 AIの拡大、エージェント主導の未来、AGIへの競争 エピソード29を視聴する 11月22日 | エピソード30 「ほぼ無限のメモリー」、Microsoft Ignite、FrontierMath、AlphaFold3 エピソード30を視聴する 11月27日 | エピソード31 教育におけるAI：安全性、リテラシー、予測 エピソード31を視聴する 12月6日 | エピソード32 AWS re:Invent 2024 の裏側、LLM Flowbreaking、David Mayer エピソード32を視聴する 12月13日 | エピソード33 12日間のOpenAI、NeurIPS、ARC賞、Llama 3.3 70B エピソード33を視聴する 12月20日 | エピソード34 IBM Granite 3.1、NVIDIA Jetson、AIモデルの盗用、事前トレーニングの時代は終わるのか エピソード34を視聴する 12月27日 | エピソード35 2024年を振り返る：AIモデル、エージェント、ハードウェア、製品におけるブレークスルー エピソード35を視聴する

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