AI業界のニュースを毎週お届けするポッドキャスト、Mixture of Expertsへようこそ。ホストのTim Hwangが、エンジニア、研究者、プロダクト・リーダーなど、世界をリードするパネリストと対談し、AIに関するノイズの中からAIに関するニュースを深掘りしていきます。

画期的な研究から実用的な用途まで、各エピソードでは、業界の行方について専門家による分析と見解をバランスよく組み合わせて提供します。AIがどのように企業を再構築し、効率性を促進し、成長のための新たな機会を解き放つかをご紹介します。業界の最先端を行きたいと考えている経験豊富なプロフェッショナルにも、テクノロジーの未来に関心がある愛好家にも、Mixture of Expertsは知見と実践的な知識の両方を提供します。

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