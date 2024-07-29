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AI業界のニュースを毎週お届けするポッドキャスト、Mixture of Expertsへようこそ。ホストのTim Hwangが、エンジニア、研究者、プロダクト・リーダーなど、世界をリードするパネリストと対談し、AIに関するノイズの中からAIに関するニュースを深掘りしていきます。
画期的な研究から実用的な用途まで、各エピソードでは、業界の行方について専門家による分析と見解をバランスよく組み合わせて提供します。AIがどのように企業を再構築し、効率性を促進し、成長のための新たな機会を解き放つかをご紹介します。業界の最先端を行きたいと考えている経験豊富なプロフェッショナルにも、テクノロジーの未来に関心がある愛好家にも、Mixture of Expertsは知見と実践的な知識の両方を提供します。
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AIにおけるビルダーとツールの比較、COBOLによるメインフレームのモダナイゼーション、世界的なAI導入の障壁、エージェント運用によるAIエージェントの保護。
エピソード96：メインフレームのモダナイゼーションの説明：COBOLとAI
AnthropicのClaude Opus 4.6とOpenAIのGPT-5.3-Codexは1時間以内にリリースされました。エンタープライズAIの戦いと、それが開発者にとって何を意味するのかを解説します。
ボーナス・エピソード：AnthropicとOpenAIの比較：Claude Opus 4.6とGPT-5.3-Codex
AIにおけるビルダーとツールの比較、COBOLによるメインフレームのモダナイゼーション、世界的なAI導入の障壁、エージェント運用によるAIエージェントの保護。
インドにおけるGoogleの2000億米ドルのAIインフラストラクチャー取引で、Claudeは2週間でCコンパイラーを構築し、 AIエージェントのセキュリティー脆弱性と企業のROI問題に対処しました。
Microsoft社のCopilot使用状況レポートでは、驚くべきAI導入傾向に加え、Ralph Wiggumプロンプティング、インドAIサミット、AIのスーパーボウルの広告宣伝目的について紹介しています。
Anthropic社のClaude Opus 4.6とOpenAI社のGPT-5.3-Codexは1時間以内にリリースされました。エンタープライズAIの戦いと、それが開発者にとって何を意味するかを詳しく説明します。
OpenAI Codexアプリがコーディング・エージェント向けにリリースされる一方で、Moltbook（エージェント専用のソーシャル・ネットワーク）ではセキュリティー・リスクが明らかになっています。今週の「Mixture of Experts」をお楽しみに！
Moltbot（旧Clawdbot）がオープンソース・エージェント革命を牽引、Dario AmadeiによるAI青春エッセイ、IBM Grammy IQ、MicrosoftのMaia 200チップが初公開
OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！
Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
NVIDIAのRubinが5倍の性能向上を約束、Metaが20億米ドルでManus AIを買収、DeepSeekのMHCアーキテクチャーがモデル・トレーニング効率を再定義。
AIポッドキャスト・シリーズでは、AIエージェント、機械学習モデル、チャットボットなどに関するエピソードをお届けします。ワンクリックで、毎月のエピソードをご覧いただけます。LLM、SLM、AIガバナンス、生成AIに関する詳細なディスカッションを簡単に見つけられます。
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