多くの同様のトピックと同様に、一部の組織では従業員エクスペリエンスと従業員エンゲージメントを同じ意味で使用しています。しかし、わずかな違いがあります。



従業員エクスペリエンスは、雇用主と従業員が従業員のライフサイクル全体にわたって築く総合的な関係を含みます。従業員エンゲージメントは、より狭い範囲で従業員とのつながりを重視し、従業員が仕事に満足し、仕事に熱心に取り組めるようにすることに重点を置いています。そのため、従業員エンゲージメントは従業員エクスペリエンスの構成要素とみなされることがよくあります。

これまで、組織は昇給や賞与、無料の食事やコーヒー、従業員への感謝を示すための外出などの特典に重点を置いて従業員エクスペリエンスに取り組んできました。しかし、現在、テクノロジー主導の世界で競争力を維持するための適切なスキルセットを身に付けることへの懸念や、ワークライフバランスに苦しんでいる従業員が増えています。

組織は最近、コスト削減を目指して特典を軽視しています3が、高まる従業員のニーズに合わせて強力な従業員エンゲージメントを生み出すためのさまざまな方法を検討する必要もあります。現代の組織は、従業員にメンタルヘルスデー、無制限の有給休暇、健康プログラムや保育サービスを与えるなど、従業員にポジティブな経験を提供することにますます重点を置いています。

強力な企業文化を持ち、従業員の福利厚生に深い関心を持っている組織は、職場環境で従業員にポジティブなエクスペリエンスをもたらすことに重点を置く可能性があります。優れた従業員エクスペリエンスを生み出すことで、組織と人事 （HR）部門は従業員エンゲージメントの向上を期待できます。