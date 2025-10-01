組織は、従業員が成功に必要なことを確実に学べるように、人材育成の機会に投資する必要があります。人材開発（従業員能力開発とも呼ばれる）には、コーディング言語、マーケティングオートメーション、規制コンプライアンスの理解など、ハードスキルの学習経験が含まれます。人材開発には、リーダーシップ、チームでの作業、仕事やメンタルヘルスで悩んでいる同僚を見つける方法を理解するといったソフトスキルも含まれます。

組織は、従業員を支援する戦略的プログラムに投資するだけでなく、学習機会があればそれらの機会に目を向けます。総合的な人材開発戦略を採用している組織は、従業員が自分の時間で追加のスキルを学ぶインセンティブを提供する場合があります。

このようなインセンティブの一般的な例として、成人向け教育または修士課程プログラムの一部または全部を支払うクラス奨学金があります。また、ゲストスピーカーを招いて、スポーツ選手がどのように決断を下すか、あるいは起業家がどのように異なるタイプのビジネスを成長させたかといったことなど、それほど重大ではないテーマについてディスカッションすることもあります。



包括的な人材開発戦略には、人事チームが経営幹部と連携して、既存および新入社員に必要なコアコンピテンシーを確立することが含まれます。できるだけ早い段階でこのプロセスを確立し、仕事やスキルの変化に応じて改良することが組織にとって理想的です。これは、既存の従業員の能力開発サイクルのクリティカルコンポーネントであり、将来の採用者のための新人研修プロセスの一部にする必要があります。

人材育成に重点を置くことで、組織は、テクノロジー、仮想化およびハイブリッド作業、その他将来の傾向がキャリアに及ぼす影響に備えた、機敏で適応力のある労働力を構築することができます。