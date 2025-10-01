人材開発とは、従業員が現在の仕事を遂行し、今後の業務内容の変化に対処するために適切なスキルセットと能力を確実に備えられるよう組織が講じる手段です。
組織は、従業員が成功に必要なことを確実に学べるように、人材育成の機会に投資する必要があります。人材開発（従業員能力開発とも呼ばれる）には、コーディング言語、マーケティングオートメーション、規制コンプライアンスの理解など、ハードスキルの学習経験が含まれます。人材開発には、リーダーシップ、チームでの作業、仕事やメンタルヘルスで悩んでいる同僚を見つける方法を理解するといったソフトスキルも含まれます。
組織は、従業員を支援する戦略的プログラムに投資するだけでなく、学習機会があればそれらの機会に目を向けます。総合的な人材開発戦略を採用している組織は、従業員が自分の時間で追加のスキルを学ぶインセンティブを提供する場合があります。
このようなインセンティブの一般的な例として、成人向け教育または修士課程プログラムの一部または全部を支払うクラス奨学金があります。また、ゲストスピーカーを招いて、スポーツ選手がどのように決断を下すか、あるいは起業家がどのように異なるタイプのビジネスを成長させたかといったことなど、それほど重大ではないテーマについてディスカッションすることもあります。
包括的な人材開発戦略には、人事チームが経営幹部と連携して、既存および新入社員に必要なコアコンピテンシーを確立することが含まれます。できるだけ早い段階でこのプロセスを確立し、仕事やスキルの変化に応じて改良することが組織にとって理想的です。これは、既存の従業員の能力開発サイクルのクリティカルコンポーネントであり、将来の採用者のための新人研修プロセスの一部にする必要があります。
人材育成に重点を置くことで、組織は、テクノロジー、仮想化およびハイブリッド作業、その他将来の傾向がキャリアに及ぼす影響に備えた、機敏で適応力のある労働力を構築することができます。
人材開発と人材管理はどちらも従業員との関係全体において重要な部分です。組織によっては、人材開発を人材管理の下位区分として扱う場合もありますが、この2つのトピックを使用してさまざまなアプローチを議論する組織もあります。
人材開発では、組織が従業員のキャリアパスに関連する新しいスキルの習得を支援する方法を特定します。人材管理は、採用、新人研修、定着給与・福利厚生など、人事に関するより広範なトピック1（ibm.com外部のリンク）に焦点を当てています。
各組織の人材育成計画は異なりますが、いくつかの重要な要素はほとんどの組織で共通です。最も重要なことは、従業員が強化または学習する必要があるスキルについて実践的および理論的な学習の両方に参加できる、包括的なトレーニング・プログラムが組織に必要であるということです。
組織は、経営幹部や中間管理職が転職するか、会社を移転するか、退職するかにかかわらず、常にリーダーの交代を計画する必要があります。後継者育成計画は、リーダーシップ育成の重要な要素です。後継者育成計画では、組織が将来のリーダーへの道筋を築くべき優秀な人材を特定します。将来のリーダー達を特定したら、人々を管理し、動機付けるための適切なスキルを身につけられるようにトレーニングする必要があります。
組織は、従業員に権限を与え、フィードバックを求めるためのイニシアチブを策定します。従業員体験の重要な部分はフィードバックを上級幹部と共有できることであることを組織は長い時間をかけて学びました。フィードバックを共有することで、従業員は自分の仕事のどの部分が気に入っているか、どの部分で助けが必要かを表現することができます。
組織は、従業員が特定の方法でタスクや仕事を行うように訓練されていることに気付くことと思います。こうした従業員は、同じ役割を続けながら、新しいやり方を学ぶ必要があるかもしれません。たとえば、プログラムをゼロから構築することに慣れているマーケティング担当者は、生成AIを学習して将来のプログラムに組み込むことでメリットを得られる可能性があります。
顧客サービス担当者の場合、ソーシャル・メディアを使用して、チャネル全体で急増し始めたリクエストや苦情に対処する方法を学ぶ必要がありました。組織は、従業員が市場での取り組み、変化に対応できる最新のスキルを確実に身につけ、キャリアパスを前進させるために、従業員の再教育に投資する必要があります。
このアプローチは、組織が既存の従業員と新入社員のスキル・ギャップに対処するのに役立ち、テクノロジーに取って代わられるか、将来その組織で評価されなくなる特定の仕事やタスクに焦点を当てます。
たとえば、レジ係やその他の小売従業員は、セルフレジやその他の小売技術の進歩により、職を追われる危険にさらされています。組織には、より高度な問題解決や顧客対応に集中できるよう、従業員をスキルアップする機会があります。レジ係の数を減らし、セルフレジを導入する小売企業が増えても、そのようなトレーニングで従業員の雇用を維持することができます。
アメリカの企業では、データ入力の専門家がAIや機械学習に自分の仕事を奪われるリスクを感じています。組織は、収集データから得られるインサイトにさらに焦点を当て、それらの実用的なインサイトに基づいて戦略的な次のステップを導き出す方法を学べるようそれらの従業員のスキルを向上させることができます。
さまざまな部署のチーム・メンバーや従業員を導く上級職を特定することは、戦略的な人材開発プログラムの重要な要素です。特にリーダーの視点から見ると、効率的なメンターシップを促進する方法の1つは、ジョブシャドウイングです。この方法では、指導を受けている従業員はメンターに付き従って仕事を進めるため、上級管理職は指導しながら働くことができます。
従業員の実地訓練を管理するために、テクノロジーや非同期の学習方法を使用する組織が増えています。組織が人材開発プログラムを通じて従業員を育成するために使用できるさまざまな方法をご紹介します。
多くの場合、特定のスキルを学ぶことの重要性を伝える最良の方法は、従業員にデスクから離れてセミナーや会議に参加するよう求めることです。参加者が質問しやすく、コンピューターやモバイル・デバイスに気を取られずに済むよう、組織はゲスト講師を招き、直接知識を披露してもらうことを検討すべきです。
従業員がライブまたはオンデマンドで視聴できるバーチャル動画を利用すると、1対多のコミュニケーションを効率的に行うことができます。従業員は都合の良いときにイベントを視聴したり再視聴したり、特定の部分にスキップして重要なポイントに集中したりできます。
すぐに読んだり、週末や他の自由時間に読めるように保存したりできる、有益な情報を伝えるメールを従業員に送信することは、継続的な学習を促進するうえで良い方法です。組織は社内報を使用して、スキルや修了したクラスなど、人材開発プログラムに関する統計情報を紹介できます。CEOや人材開発責任者から再確認のメッセージを送ったり、重要なスキルに関する詳細な記事を提供したりできます。
どのような学習開発プログラムでもその中核となるのは、従業員が身につけた知識の測定を確実に行えるようにすることです。オンライン・コースは、各従業員が内容を理解し、スキル開発へと順調に進んでいるかどうかを判断するための教育リソースと診断ツールの両方として機能できます。
人材育成プログラムを導入する組織は、いくつかの重要なメリットを得ることができます。
あらゆる規模の組織にとって人材開発は価値ある取り組みですが、解決すべき課題もいくつかあります。
適応力のある人員スキル戦略と従業員を中心に据えた人事ソリューションにより、機敏でレジリエンスのある組織を構築します。
AIを中核として人事を再構築し、ビジネス価値を提供、デジタル戦略を加速させ、労働力の可能性を引き出し、俊敏性を生み出します。
従業員中心の設計、革新的なテクノロジー、ダイナミックな運用モデルで人事機能を刷新します。
すべてのリンクはibm.comの外部にあります
1『What is talent management』McKinsey著（2023年5月22日）
2『Taking a skills-based approach to building the future workforce』McKinsey著（2022年11月15日）
3『2023 HR trends: a look ahead』HR Digest（2023年1月9日）
4『Tripled salaries, big bonuses, on-the-spot offers: Recruiters are going to extreme lengths to hire』CNBC（2022年4月25日）
5『The real costs of recruitment』Society for Human Resources Management（2022年4月11日）
6『How Americans view their jobs』Pew Research Center（2023年3月30日）
7『The benefits of employee engagement』Gallup（2023年1月7日）
8『These are the top 10 job skills of tomorrow–and how long it takes to learn them』世界経済フォーラム（2020年10月21日）