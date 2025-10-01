スキルアップの概念はさまざまな業界に関連していますが、変化が絶えないIT分野では特に重要です。

スキル不足への対処は差し迫った課題です。世界経済フォーラムの「未来の仕事レポート 2023（Future of Jobs Report 2023）」によると、2025年までに 8,500 万人の雇用が自動化に奪われ、労働者のスキルの40%が変化すると推定されています。 1企業が特定のスキルを備えた新しい人材を見つけるのに苦労すると、空きポストが生じたり、プロジェクトが遅れたり、ビジネスが失われたりすることがよくあります。これに対応して、スキルアップは、現在と将来のニーズを満たすために既存の従業員のスキルを開発することで、革新的なソリューションを実現します。



スキルアップは多くの場合、雇用主と従業員の両方にとって有益です。雇用主にとっては、費用対効果の高い戦略であり、多くの場合、外部からの採用を求めるよりも、内部からの昇進の方が経済的で効率的であることが証明されています。1 また、社内の候補者はすでに会社の文化やプロセスに溶け込んでいるため、新しい役割や責任にシームレスに溶け込むことができます。つまり、スキルアップにより、企業は優秀な人材を維持し、そのコミットメントを示すことができます。



従業員にとって、スキルアップへの取り組みは、組織内での自分の価値を証明するものです。スキルアップにより従業員の成長に投資し、キャリアアップ（およびより高い給与）への道を提供し、仕事の満足度を高め、共同体意識を育みます。最近の調査によると、従業員はそのようなプログラムに対して意欲的です。O’Reillyの2021年データ/AI給与調査によると、回答者の64％が過去1年間にトレーニングに参加したり資格を取得したりしており、31％が大学院の学位プログラムからブログ記事の閲覧まで、トレーニングプログラムに100時間以上費やしていることがわかりました。2

