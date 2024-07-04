上記3 つの主要なイネーブラー（パーソナライズ、増幅、測定）は循環的であり、それぞれはここで概説するデジタルチェンジ・マネジメント・プロセスのステップ（英語）で発生します。

準備: この段階で利害関係者は、インタビューや履歴データ分析などの広範な調査し、変革範囲の定義を行います。また課題、必要性、および関連するペルソナを特定します。

発見：計画の発見または探索の段階で、チームは変革の影響アセスメントを実施します。このアセスメントにより、変革の範囲が明確になり、準備段階で提案された正確な課題と必要性が具体化されます。その結果から、変革のアプローチとそれに伴う戦略が定義され、変革へのロードマップが作成されます。

実行：実行段階では、前述の施策と方法論に基づいて変革戦略が展開されます。この段階では、戦略の展開や、結果の評価をする継続的なプロセスです。展開にある程度の満足度が得られたら、より広範囲なユーザートレーニングが行われます。

移行：変革が実際に活用され、従業員が参加し始めるこの段階では、オンボーディング、展開、サポート、測定の継続的に行われます。デザイン思考アプローチの機敏性により、展開の測定結果やKPIに基づいた迅速な調整が可能になります。

実現と持続：移行は、トランスフォーメーションの成功の実現にシームレスにつながるべきです。この段階が成功しなかった場合、チェンジ・マネジメントチームは、トランスフォーメーションを改善するために、発見と実行の初期段階に戻ります。成功した場合のアクションは、継続的なイネーブルメント（新入社員への知識の移転など）と測定によって変化を維持させることです。