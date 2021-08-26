目標の達成に従業員の力が不可欠である組織では、成果を上げるために従業員が必要とするコア・スキルを発展させるためのリソースを割り振ります。人的資本管理を活用することで、従業員の能力のギャップを特定し、それらのニーズを満たすことに焦点を当てて採用活動を行えるようになります。

HCMの手法を活用することで、従業員の成長と企業の目標に対する貢献を促進する強力な組織文化を構築できます。従業員は自分のキャリアをよりコントロールできるようになり、自分のスキルや才能によって長期にわたって企業に貢献できます。