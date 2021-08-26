人的資本管理（HCM）とは、ビジネス目標を達成するために従業員を勧誘、採用、トレーニング、育成、管理、維持するための一連の実践とツールです。
目標の達成に従業員の力が不可欠である組織では、成果を上げるために従業員が必要とするコア・スキルを発展させるためのリソースを割り振ります。人的資本管理を活用することで、従業員の能力のギャップを特定し、それらのニーズを満たすことに焦点を当てて採用活動を行えるようになります。
HCMの手法を活用することで、従業員の成長と企業の目標に対する貢献を促進する強力な組織文化を構築できます。従業員は自分のキャリアをよりコントロールできるようになり、自分のスキルや才能によって長期にわたって企業に貢献できます。
人的資本管理では、組織の従業員が最高の成果を出せるように、従業員に付加価値を与えることに焦点を当てています。さらに、企業のビジョンとミッションに不可欠な人事機能、報酬、その他の重要分野をカバーしています。HCMは、企業の従業員のパフォーマンスと効率を最適化するためのプロセスを提供し、人材の勧誘、採用、オンボーディングとトレーニング、福利厚生の管理、レポート作成などの指針を示す全体的な戦略を提供します。
人材管理は、従業員を育成して、新しいスキルの開発と業務パフォーマンスの向上を目指します。これは、候補者が企業と初めて接触したときから始まり、決して終わることはありません。
人的資本管理の最も重要な側面の1つは、組織が目標の達成に役立つ人材を勧誘して採用することです。その組織が従業員にとっての理想的な職場となるようにし、採用プロセスを能率的に進められるようにするために、人事部門が必要としているツールを提供します。
人的資本の管理には、新入社員の効果的なオンボーディングが必要です。オンボーディングでは、企業文化や、職務における要件と期待を紹介し、新入社員が自分に与えられた役割に適合できるように環境を整えます。また、HCMには、組織のために最高のパフォーマンスを発揮できるように従業員をトレーニングするという役割もあります。
HCMは、従業員の福利厚生の管理に関する複雑なタスクを簡素化し、従業員の計画と意思決定を容易にするのに役立ちます。福利厚生計画を一度設定すると、システム全体で登録と控除がおこなわれます。
スケジュール、労働時間、休暇を管理することは、給与計算の正確性と整合性にとって重要です。適切なHCMプロセスを使用すると、勤務時間、休暇申請、セキュリティー要件の追跡と管理、および給与計算の自動化が容易になります。
HCMは、勤怠管理のためのセルフサービス・アプリケーションと追跡システムのほか、人事ヘルプデスク、イントラネット・ポータル、従業員セルフサービス、マネージャー・セルフサービスなどのサービス・デリバリーを提供します。
人的資本管理は、組織が従業員に付加価値を与えるのに役立つ実行可能な洞察のデータベースを提供します。業績評価、従業員の福利厚生請求、スキル、離職率などの統計から得られるデータは、職場環境を改善して目標を達成するために慣行を変えるのに役立ちます。
人的資本管理の最大のメリットは、組織が従業員から最大限の価値を引き出すことができることです。HCMは、人事業務を簡素化するだけでなく、適切な従業員と適切な仕事のマッチング、従業員の生産性の向上、コストの削減と投資収益率（ROI）の向上、従業員の育成の促進など、さまざまなメリットをもたらします。
組織は、従業員が持つスキルや才能を活かせる職務とその従業員のマッチングを行うことができます。HCMは、個々の従業員の強みや能力を特定し、最適な役割にマッチングさせるプロセスを提供します。
組織は、特定の能力を開発するトレーニングに投資することで、目標を達成する必要があります。人的資本管理は生産性の向上に役立ちます。また、このシステムによって、従業員に対して最高のパフォーマンスを発揮できる役割が与えられるため、効率性も向上します。
HCMは、さまざまな人事システムを統合し、分析を活用してよりインテリジェントな従業員の意思決定を行い、グローバルおよびローカルでの手動プロセスを自動化することで、人事プロセスを高速化することができます。
効率的な人的資本管理システムにより、パフォーマンス管理を強化し、プロセスの簡素化、コストの削減、収益の増加、投資収益率（ROI）の向上を実現できます。
人的資本管理のもう1つの機能は、従業員が最高のパフォーマンスを発揮し、将来の計画を立てられるように、適切なトレーニングを提供することです。トレーニング、調査、パフォーマンス・レビュー、その他のフィードバックを通じて、能力のギャップを特定します。
HCM（人的資本管理）ソフトウェアは、HRIS（人的資源情報システム）またはHRMS（人的資源管理システム）とも呼ばれ、雇用主が従業員を管理および育成するのに役立つテクノロジー・アプリケーションです。このソフトウェアは、人材の計画、管理、分析を1つのシステムにまとめることができます。
HCMソフトウェアでは、人的資本のROI向上を目的として、全社的な人事プロセスを扱います。HRISは、従業員全体ではなく、個々の従業員のデータとプロセスに焦点を当てています。一方で、HRMSは、人事ソフトウェアの機能の包括的なスイートを提供します。このスイートには、完全なHRISに加えて、HCM機能、時間管理、給与計算を含めることができ、さらにすべての人事プロセスとHCMプロセスをHRMSに統合するというオプションもあります。
HCMソフトウェアは、組織の効率を向上させる強力な組織機能とその他のツールを提供します。強力なHCMソリューションを導入することで、人事業務の合理化、リアルタイム・データへのアクセス、コンプライアンス違反の回避、セキュリティーの強化、レポート機能の強化が可能になります。
適切なソフトウェアを使用することで、業務の合理化、全体的な効率性の向上、人事関連情報へのオンデマンド・アクセスの提供、従業員の福利厚生の向上、重要な記録管理における人的エラーの削減が可能になります。
HCMソフトウェアは、複数の機能を統合し、リアルタイムのデータ・アクセスを可能にします。また、クラウドを利用して効率性と移動性を提供します。これにより、意思決定に使用される適切なデータ分析にアクセスできるようになります。
罰則や多額の罰金を避けるために、コンプライアンス規制を遵守することが重要です。HCMコンプライアンス・ソフトウェアは、ビジネスのコンプライアンスを維持するために必要なワークフロー、チェックリスト、レポート作成、ファイリング、文書作成を自動化します。
HCMソリューションは、書類業務の量を減らし、それに関連するセキュリティー・リスクを低減することで、ビジネスのセキュリティーを強化します。これらのシステムには、組織のニーズに合わせて慎重にカスタマイズされたアクセス権を持つ、厳格なセキュリティー・プロトコルが含まれます。
統合ソリューションでは、従業員情報を追跡し、意思決定に役立つ実用的な情報を提供するレポートを作成できます。多くの場合、レポートは複数のファイル・タイプ・オプションでエクスポートできます。
