モノリシック・アーキテクチャーについて考察する1つの方法は、この用語の他の意味を視覚化することです。実際の建物のデザインを考える場合、巨大な岩石層に切り込まれた構造をモノリシック・アーキテクチャーと呼びます。コアとなる「モノリス」という言葉は、その物質がすべてひとつで構成されており、その構成が完全に均一であるという事実に関係しています。1つの地層から複数の連結した建物が形成される場合があります。そのすべてが同じ岩石の基礎を共有しています。

この例えは、ソフトウェア・エンジニアリングに関する私たちのディスカッションによく対応しています。この文脈では、モノリシック・アーキテクチャーは、異なるが単一のコード・ベース（またはロック・ベース）を共有するビジネス機能（つまり、さまざまなビルディング）を実現します。

数十年にわたり、モノリシック・アーキテクチャーがソフトウェア開発を従来のソフトウェア・モデルとして完全に適用していました。しかし今、モノリシック・アーキテクチャーに関する適切な議論は、その優れた代替手段であるマイクロサービスを熟考する必要があります。マイクロサービスは、ますます使用されています。