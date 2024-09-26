モノリシック・アーキテクチャーについて考察する1つの方法は、この用語の他の意味を視覚化することです。実際の建物のデザインを考える場合、巨大な岩石層に切り込まれた構造をモノリシック・アーキテクチャーと呼びます。コアとなる「モノリス」という言葉は、その物質がすべてひとつで構成されており、その構成が完全に均一であるという事実に関係しています。1つの地層から複数の連結した建物が形成される場合があります。そのすべてが同じ岩石の基礎を共有しています。
この例えは、ソフトウェア・エンジニアリングに関する私たちのディスカッションによく対応しています。この文脈では、モノリシック・アーキテクチャーは、異なるが単一のコード・ベース（またはロック・ベース）を共有するビジネス機能（つまり、さまざまなビルディング）を実現します。
数十年にわたり、モノリシック・アーキテクチャーがソフトウェア開発を従来のソフトウェア・モデルとして完全に適用していました。しかし今、モノリシック・アーキテクチャーに関する適切な議論は、その優れた代替手段であるマイクロサービスを熟考する必要があります。マイクロサービスは、ますます使用されています。
モノリシック・ソフトウェアでは、アプリケーションに必要なすべてのコードが中央の1か所に保管されています。システムは1つの形式でのみ通信を受け入れるように設計されているため、開発者にとって簡素化というさらなるメリットが得られます。このシステムには、さまざまなサービスからの通信を翻訳する負担はかかりません。これにより、DevOpsなどの開発プロセスの実行が容易になります。
モノリシック アプリケーションには通常、次のコンポーネントが含まれています。
モノリシック・アーキテクチャーを詳細に調べると、いくつかの重要な利点があることがわかりました。
モノリシック・アーキテクチャーを使用すると、強みに見えること（その堅牢性）が弱みになることがわかりました。
マイクロサービス・アーキテクチャーは、1つのアプリケーションが多数の疎結合された小さなコンポーネントまたはサービスで構成されるクラウド・ネイティブのアーキテクチャー・スタイルです。マイクロサービス・アプリケーションには独自のテクノロジー・スタック（特定のジョブを実行するために連携するテクノロジーの集合）があります。
マイクロサービスの主なビジネス上のメリットの1つは、アプリケーション全体に影響を与えることなく、システムを簡単に更新してアプリケーションの新しい部分を反映できることです。これは、時間と労力の両方の大幅な節約につながります。
マイクロサービス・アーキテクチャーに近い代替手段はイベント駆動型アーキテクチャー（EDA）であり、これはマイクロサービスと併用されることもあります。EDAでは、状態の変化はイベントとして表現され、システム内でスケジュールされます。EDAは、疎結合とリアルタイム処理を提供するため、魅力的な選択肢です。
マイクロサービスは、絶え間ない成長に向けて準備されており、技術的な変化を受け入れています。それらが提供する主なメリットは次のとおりです。
マイクロサービスには数多くの利点がありますが、全体的な複雑さにより、使用により引き起こされるいくつかの問題があります。
マイクロサービスの出現により、ソフトウェア開発は、新興のマイクロサービス・アーキテクチャーと、ソフトウェア・アーキテクチャーに対する従来のモノリシックなアプローチの間の2つの競争になりました。
こうした競争を一目見れば、マイクロサービスは後から開発されたため、優れたアーキテクチャーであるとわかるかもしれません。しかし、その仮定は近視眼的であることが判明するだろう。モノリシック・アーキテクチャー・モデルのシンプルさからメリットを受けるコンピューティング状況はまだ多数あります。
さらに、どちらのソフトウェア・アーキテクチャーにも長所と短所があるため、組織はどちらのシステムを採用する前に、両方のタイプを徹底的に検討し、予想されるアプリケーション開発ニーズを検討することをおすすめします。
直接の比較領域に関して言えば、モノリシック・アーキテクチャーとマイクロサービスは、多くの重要な点で異なります。
アーキテクチャー・スタイルを使用するタイミングを知ることは、必要な用途に基づいて最適なシステムを理解することも不可欠です。モノリシック・システムの最適な使用法は次のとおりです。
マイクロサービスは、最も複雑なアプリケーションを含む多くのプロジェクトに適しています。
