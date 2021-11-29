PostgreSQL vs. MySQL: 違いは何ですか?

PostgreSQLとMySQLはどちらも、管理システムとの対話のための標準言語であるSQL（構造化照会言語）に依存しています。SQLを使用すると、技術者以外のほとんどの従業員がすぐに習得できる単純な構造で、数行のソースコードを使用してテーブルを結合できます。

SQLを使用することで、アナリストは注文テーブルがディスク上のどこにあるか、特定の注文を見つけるためにルックアップを実行する方法、または注文テーブルと顧客テーブルを接続する方法を知る必要がありません。データベースはクエリーをコンパイルし、正しいデータ・ポイントを見つけ出します。

MySQLとPostgreSQLはどちらもデータの保管と転送にJavaScript Object Notation（JSON）をサポートしていますが、PostgreSQLはキーの重複や無関係なホワイトスペースの重複を排除するJSONのバイナリー・バージョンであるJSONBもサポートしています。

どちらのデータベースも、従来のサポート・メカニズムに加えて、強力なコミュニティー・サポートを提供しています。