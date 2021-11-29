タグ
分析

PostgreSQL vs. MySQL: 違いは何ですか?

ターコイズブルーの海の上で、波と泡の円を描く2台のモーターボートの航空写真

PostgreSQLとMySQLの使用法、利点、機能、特性における類似点と相違点。

PostgreSQLとMySQLは、データをテーブルに整理するリレーショナル・データベースです。これらのテーブルは、それぞれに共通するデータに基づいてリンクしたり、関連させたりすることができます。リレーショナル・データベースを使用すると、企業は利用可能なデータ間の関係をより深く理解できるようになり、より適切な意思決定や新しい機会の特定に役立つ新たな洞察を得ることができます。

 

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

PostgreSQLとMySQLの類似点とは？

PostgreSQLとMySQLはどちらも、管理システムとの対話のための標準言語であるSQL（構造化照会言語）に依存しています。SQLを使用すると、技術者以外のほとんどの従業員がすぐに習得できる単純な構造で、数行のソースコードを使用してテーブルを結合できます。

SQLを使用することで、アナリストは注文テーブルがディスク上のどこにあるか、特定の注文を見つけるためにルックアップを実行する方法、または注文テーブルと顧客テーブルを接続する方法を知る必要がありません。データベースはクエリーをコンパイルし、正しいデータ・ポイントを見つけ出します。

MySQLとPostgreSQLはどちらもデータの保管と転送にJavaScript Object Notation（JSON）をサポートしていますが、PostgreSQLはキーの重複や無関係なホワイトスペースの重複を排除するJSONのバイナリー・バージョンであるJSONBもサポートしています。

どちらのデータベースも、従来のサポート・メカニズムに加えて、強力なコミュニティー・サポートを提供しています。

AI Academy

生成AIの成功の鍵はデータ管理

生成AIの使用を成功させるために、高品質のデータが不可欠である理由をご覧ください。
エピソードに移動

ポストグレSQLとは何ですか?

PostgreSQL（Postgresとも呼ばれる）は、信頼性、柔軟性およびオープン技術標準のサポートにおいて高い評価を得ているオープンソースのリレーショナル・データベースです。PostgreSQLは、非リレーショナル・データ型とリレーショナル・データ型の両方をサポートします。これは、現在利用可能なリレーショナル・データベースの中で、最も準拠性が高く、安定した成熟したデータベースの1つと呼ばれており、複雑なクエリーを簡単に処理できます。

PostgreSQLの主要な機能は次のとおりです。

  • ポイント・イン・タイム・リカバリー（PITR） は、データベースを特定の時点に復元します。
  • pgBackRestなどのツールを使用してデータベースに対するすべての変更を記録する書き込み先ログ（WAL）。
  • カスタム・サブルーチンを作成して保持するためのストアド・プロシージャ

PostgreSQLの活用方法

PostgreSQLは、データベース管理システム（DBMS）を改善するためのコスト効率の高い効率的な方法を探している多くの企業のための「万能」のソリューションです。時系列データ型や地理空間分析などの取り組みをカバーする強力な拡張エコシステムを使用して、さまざまな特殊なユースケースを迅速にサポートするのに十分な拡張性と多用途性を備えています。オープンソースのデータベース・ソリューションとして構築されたPostgreSQLには、ライセンス制限、ベンダー・ロックインの可能性、過剰デプロイメントのリスクがまったくありません。PostgreSQLは、オブジェクト・リレーショナル・データベース管理システム（ORDBMS）で管理されています。

PostgreSQLは、電子商取引、顧客関係管理システム（CRM）、財務元帳などのビジネス活動におけるオンライン・トランザクション処理（OLTP）プロトコルの管理を担当するエンタープライズ・データベース管理者にとって理想的なソリューションを提供します。また、受信、作成、生成されたデータの分析を管理するのにも最適です。

PostgreSQLのメリット

PostgreSQLの主なメリットのいくつかを以下に示します。

  • 地理空間サポートや無制限の同時実行性を含むパフォーマンスと拡張性、および複数のデータ型にわたる詳細かつ広範なデータ分析。
  • 書き込みオペレーションと読み取りの同時実行を可能にするマルチバージョン同時実行制御（MVCC）の使用による同時実行のサポート
  • Python 、Java、JavaScript、C/C++、Rubyなど、複数のプログラミング言語との互換性とサポートによる、充実した言語サポート
  • サーバー間の非同期または同期のレプリケーション方法によるサービスの高可用性による、事業継続性
  • オープンソースのデータベース管理テクノロジーによる柔軟性の向上とコスト効率の高いイノベーション

MySQLデータベースとは

MySQLは、高速で信頼性が高く、スケーラブルで使いやすいオープンソースのリレーショナル・データベース・システムであり、ミッションクリティカルで高負荷のアプリケーションを処理するために設計されています。これは、メモリ、ディスク、CPU使用率が低い一般的で開始しやすいデータベースであり、リレーショナル・データベース管理システム（RDMS）によって管理されています。MySQL Community Editionは、活発なオンライン・コミュニティーによってサポートされている無料でダウンロード可能なバージョンです。

MySQL機能には、すべてのSQL標準コマンド、トランザクションおよびACIDコンプライアンス（原子性、一貫性、独立性、および耐久性を表す）が含まれています。

最も一般的なリレーショナル・データベースは、MySQLとOracleの2つです。MySQLは、MAC OS Xとの互換性がないMicrosoft社のライセンス製品であるSQL Serverと同義語ではありません。

MariaDBはMySQLと混同されることがよくありますが、MySQLから生まれたオープンソースのブランチであり、より高速で、より多くのストレージ・エンジン（12）を提供していますが、機能は限られています。MySQLとMariaDBの両方で使用されるストレージ・エンジンはInnoDBです。InnoDBは標準のACIDに準拠した機能を提供します。MySQLとは異なり、MariaDBはデータ・マスキングや動的カラムをサポートしていません。

MySQLの使用方法

MySQLは、単一の有益なデータ・ポイントから組織向けの製品やサービスの完全なリストまで、さまざまな種類の情報を保管するためのWebデータベースとして一般的に使用されます。これは、API 、Webアプリケーション、およびWebサイトの作成を容易にするソフトウェア・スタック・モデルであるLAMP（Linuxオペレーティング・システム、Apache HTTPサーバー、MySQL RDBMS、およびPHPプログラミング言語）の基本コンポーネントです。

MySQL Workbenchは、MySQLデータベースの作成、開発、設計、管理に使用される単一の統合ビジュアルSQLプラットフォームです。

MySQLのメリット

MySQLは、以下のような多くのメリットを市場にもたらします。

  • Secure Socket Layer（SSL）を使用しているため、他のデータベース管理プラットフォームと比較して比類のないデータ・セキュリティーを実現します。これにより、データの整合性が確保されるため、Web アプリケーションによく使われるデータベースとなっています。
  • 高いパフォーマンス、MySQLのストレージ・エンジン・フレームワークは、高速な部分インデックス、全テキスト・インデックス、独自のメモリ・キャッシュを使用して要求の厳しいアプリケーションをサポートし、優れたデータベース・パフォーマンスを実現するため、高い性能を実現します。
  • 小さなフットプリントで無制限のストレージの増加に対応する拡張性とサポート
  • NoSQLなどの非リレーショナル・データベースほどではありませんが、トランザクション処理をサポートしている柔軟なオープンソース・フレームワークです。

PostgreSQLとMySQLの違いとは

PostgreSQLとMySQLには多くの違いがあります。特徴、機能、メリットの違いの一部を以下に挙げます。

  • データベースの種類
    • MySQL：リレーショナル
    • PostgreSQL：オブジェクト・リレーショナル
  • プログラミング言語
    • MySQL：C/C++
    • PostgreSQL：C
  • Cascadeをサポート
    • MySQL：サポートなし
    • PostgreSQL:サポートあり
  • ユーザ・インターフェース
    • MySQL：Workbench GUI
    • PostgreSQL：PgAdmin
  • サポートされているプロシージャーの複雑さ
    • MySQL：SQL構文とストアド・プロシージャー
    • PostgreSQL：高度なプロシージャーとストアド・プロシージャー
  • サポートされているインデックス・タイプ
    • MySQL：バイナリ検索ツリー（B-Tree）
    • PostgreSQL：GINやHashなど多数
  • クライアントとサーバー間の暗号化
    • MySQL：トランスポート層セキュリティー（TLS）プロトコル
    • PostgreSQL：SSL
  • XMLデータ型のサポート
    • MySQL：サポートなし
    • PostgreSQL：サポートあり
  • マテリアライズド・ビューとテーブルの継承のサポート
    • MySQL：サポートなし
    • PostgreSQL：サポートあり
  • 高度なデータタイプのサポート
    • MySQL：サポートなし
    • PostgreSQL：サポートあり – hstoreおよびユーザー定義tdtaa
  • マルチバージョン同時実行制御（MVCC）のサポート
    • MySQL：サポートなし
    • PostgreSQL：サポートあり

要約すると、PostgreSQLとMySQLの両方にはそれぞれの用途があり、選択は企業の目的とリソースによって異なります。一般に、PostgreSQLは、より堅牢で高度なデータベース管理システムであり、大規模な環境で複雑なクエリを迅速に実行する必要がある組織に適しています。ただし、MySQLは、予算やスペースにもっと制約がある企業にとって理想的なソリューションです。

PostgreSQL、MySQL、IBM

多くの開発者にとって、エンタープライズ・データベースの高可用性、監視、スケーリングを管理する必要性は、個人の帯域幅に深刻な影響を与える可能性があります。その結果、新しいAPI 、アプリケーション、サービスの構築に費やす時間が奪われます。

IBM® Cloud Databases for PostgreSQLは、データベース管理の重労働を軽減し、開発者が新しい革新的な製品の作成に戻ることができる、フル・マネージドのデータベース製品です。

IBMはオープンソース・データベースに幅広く取り組んでおり、それをサポートする大規模な開発者コミュニティと積極的に連携しています。オープンソースの開発者と定期的に協力し、協力して企業向けのスケーラブルで持続可能なソリューションを構築することで、同じ目標に向かって取り組む優秀なデータベース開発者たちによって常にサポートされているという安心感を持って、ビジネスを成長させることができます。

参考情報

AIと分析のための大規模なデータ管理

オープンなデータレイクハウス・アプローチがどのように信頼できるデータを提供し、分析とAIプロジェクトの実行を高速化するかをご覧ください。
2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門

IBMは、2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で、19年連続でリーダーに選出されました。
データの差別化要因

データ駆動型の組織を構築し、ビジネス上の優位性を推進するためのデータ・リーダー向けガイドをご覧ください。
AI対応データでAI導入を促進

AI搭載データ・インテリジェンスとデータ統合が、構造化データおよび非構造化データの準備を推進し、AIの成果を加速するために重要である理由をご紹介します。
AIのためのハイブリッドなオープン・データレイクハウス

データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
IBM Researchのデータ管理に関する出版物

IBM ResearchがIBM Cloud Pak for Dataの新機能に定期的に組み込まれている事例をご覧ください。
Gartner®社による予測（2024年）：AIがアナリティクス・ユーザーに与える影響

ABIソリューションの進化する状況について、データや分析のリーダーにとって重要な知見、仮定、推奨事項などのユニークな洞察を得ることができます。
関連ソリューション
データ管理ソフトウェアとソリューション

データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。

 データ管理ソリューションの詳細はこちら
IBM watsonx.data

watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッド、かつ管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。

 watsonx.dataについてはこちら
データ分析コンサルティングサービス

IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。

 分析サービスを発見する
次のステップ

データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。

 データ管理ソリューションの詳細はこちら watsonx.dataについてはこちら