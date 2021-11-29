PostgreSQL vs. MySQL: 違いは何ですか?

PostgreSQLとMySQLは、データをテーブルに整理するリレーショナル・データベースです。これらのテーブルは、それぞれに共通するデータに基づいてリンクしたり、関連させたりすることができます。リレーショナル・データベースを使用すると、企業は利用可能なデータ間の関係をより深く理解できるようになり、より適切な意思決定や新しい機会の特定に役立つ新たな洞察を得ることができます。
PostgreSQLとMySQLはどちらも、管理システムとの対話のための標準言語であるSQL（構造化照会言語）に依存しています。SQLを使用すると、技術者以外のほとんどの従業員がすぐに習得できる単純な構造で、数行のソースコードを使用してテーブルを結合できます。
SQLを使用することで、アナリストは注文テーブルがディスク上のどこにあるか、特定の注文を見つけるためにルックアップを実行する方法、または注文テーブルと顧客テーブルを接続する方法を知る必要がありません。データベースはクエリーをコンパイルし、正しいデータ・ポイントを見つけ出します。
MySQLとPostgreSQLはどちらもデータの保管と転送にJavaScript Object Notation（JSON）をサポートしていますが、PostgreSQLはキーの重複や無関係なホワイトスペースの重複を排除するJSONのバイナリー・バージョンであるJSONBもサポートしています。
どちらのデータベースも、従来のサポート・メカニズムに加えて、強力なコミュニティー・サポートを提供しています。
PostgreSQL（Postgresとも呼ばれる）は、信頼性、柔軟性およびオープン技術標準のサポートにおいて高い評価を得ているオープンソースのリレーショナル・データベースです。PostgreSQLは、非リレーショナル・データ型とリレーショナル・データ型の両方をサポートします。これは、現在利用可能なリレーショナル・データベースの中で、最も準拠性が高く、安定した成熟したデータベースの1つと呼ばれており、複雑なクエリーを簡単に処理できます。
PostgreSQLの主要な機能は次のとおりです。
PostgreSQLは、データベース管理システム（DBMS）を改善するためのコスト効率の高い効率的な方法を探している多くの企業のための「万能」のソリューションです。時系列データ型や地理空間分析などの取り組みをカバーする強力な拡張エコシステムを使用して、さまざまな特殊なユースケースを迅速にサポートするのに十分な拡張性と多用途性を備えています。オープンソースのデータベース・ソリューションとして構築されたPostgreSQLには、ライセンス制限、ベンダー・ロックインの可能性、過剰デプロイメントのリスクがまったくありません。PostgreSQLは、オブジェクト・リレーショナル・データベース管理システム（ORDBMS）で管理されています。
PostgreSQLは、電子商取引、顧客関係管理システム（CRM）、財務元帳などのビジネス活動におけるオンライン・トランザクション処理（OLTP）プロトコルの管理を担当するエンタープライズ・データベース管理者にとって理想的なソリューションを提供します。また、受信、作成、生成されたデータの分析を管理するのにも最適です。
PostgreSQLの主なメリットのいくつかを以下に示します。
MySQLは、高速で信頼性が高く、スケーラブルで使いやすいオープンソースのリレーショナル・データベース・システムであり、ミッションクリティカルで高負荷のアプリケーションを処理するために設計されています。これは、メモリ、ディスク、CPU使用率が低い一般的で開始しやすいデータベースであり、リレーショナル・データベース管理システム（RDMS）によって管理されています。MySQL Community Editionは、活発なオンライン・コミュニティーによってサポートされている無料でダウンロード可能なバージョンです。
MySQL機能には、すべてのSQL標準コマンド、トランザクションおよびACIDコンプライアンス（原子性、一貫性、独立性、および耐久性を表す）が含まれています。
最も一般的なリレーショナル・データベースは、MySQLとOracleの2つです。MySQLは、MAC OS Xとの互換性がないMicrosoft社のライセンス製品であるSQL Serverと同義語ではありません。
MariaDBはMySQLと混同されることがよくありますが、MySQLから生まれたオープンソースのブランチであり、より高速で、より多くのストレージ・エンジン（12）を提供していますが、機能は限られています。MySQLとMariaDBの両方で使用されるストレージ・エンジンはInnoDBです。InnoDBは標準のACIDに準拠した機能を提供します。MySQLとは異なり、MariaDBはデータ・マスキングや動的カラムをサポートしていません。
MySQLは、以下のような多くのメリットを市場にもたらします。
PostgreSQLとMySQLには多くの違いがあります。特徴、機能、メリットの違いの一部を以下に挙げます。
要約すると、PostgreSQLとMySQLの両方にはそれぞれの用途があり、選択は企業の目的とリソースによって異なります。一般に、PostgreSQLは、より堅牢で高度なデータベース管理システムであり、大規模な環境で複雑なクエリを迅速に実行する必要がある組織に適しています。ただし、MySQLは、予算やスペースにもっと制約がある企業にとって理想的なソリューションです。
多くの開発者にとって、エンタープライズ・データベースの高可用性、監視、スケーリングを管理する必要性は、個人の帯域幅に深刻な影響を与える可能性があります。その結果、新しいAPI 、アプリケーション、サービスの構築に費やす時間が奪われます。
IBM® Cloud Databases for PostgreSQLは、データベース管理の重労働を軽減し、開発者が新しい革新的な製品の作成に戻ることができる、フル・マネージドのデータベース製品です。
IBMはオープンソース・データベースに幅広く取り組んでおり、それをサポートする大規模な開発者コミュニティと積極的に連携しています。オープンソースの開発者と定期的に協力し、協力して企業向けのスケーラブルで持続可能なソリューションを構築することで、同じ目標に向かって取り組む優秀なデータベース開発者たちによって常にサポートされているという安心感を持って、ビジネスを成長させることができます。
IBMは、2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で、19年連続でリーダーに選出されました。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。
watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッド、かつ管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
