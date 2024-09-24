継続的デリバリーと継続的デプロイメントはどちらも、CIよりもパイプラインの下流でのオートメーションを扱い、多くの場合同じ意味で使用されます。

継続的デリバリーと継続的デプロイメントの違いは、ソフトウェアまたはアプリのリリースに用いられる自動化の程度にあります。継続的デリバリーでは、リスクの評価やソースコードに潜む脆弱性の特定など、さらなるテストと品質保証を行うために、コードは自動的に疑似本番環境へ移されます。テストが成功した後に本番環境へ移行するには人間の介入が必要です。

継続的デプロイメントではさらなる自動化が行われます。コードがテストに合格すると、自動的に本番環境へのデプロイメントが行われ、人間による承認は不要です。

組織がCI/CDパイプラインをどのように適用し、継続的デリバリーとデプロイメントを利用するかは、ビジネス・ニーズによって異なります。継続的デプロイメントは、eコマースサイトやSaaS（Software as a Service）プラットフォームを構築するような、開発ライフサイクルが速いDevOpsチームに最適です。

継続的デプロイメントは、チームが新しいソフトウェアや更新されたソフトウェアを頻繁かつできるだけ早くリリースできるようにすることで、ソフトウェアのリリース・プロセスをサポートします。変更は自動的に一般にデプロイされるため、このタイプの継続的デプロイメント・パイプラインは通常、実証済みのプロセスを持つDevOpsチームのみが使用します。

ワークフローにおいてそれほど頻繁に更新プログラムをリリースする必要がないチーム（医療アプリケーションを構築しているチームなど）の場合、継続的デリバリーが通常、望ましい選択肢となります。処理速度は遅くなるものの、エンドユーザーにとっての機能性を確保するための監視体制がさらに強化される。

継続的デリバリーと継続的デプロイメントの違いについて詳しくは、こちらのビデオをご覧ください。