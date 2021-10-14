Javaに関する技術的な主張には説得力がありますが、Javaを選択するビジネス上の理由も同様に強力です。それには、豊富な人材プール、短い学習曲線、および幅広い統合開発環境（IDE）が挙げられます。

より多くの企業がコネクテッド・デバイス、機械学習アルゴリズム、およびクラウド・ソリューションを使用するにつれて、熟練した開発者の需要は高まり続けています。多くのアナリストは、近い将来、シニア・レベルのプログラマーが不足し、新しいソフトウェア新規開発計画に人員を割くことが困難になると予測しています。モバイル・アプリ開発者の需要は、供給を容易に上回る可能性があります。

Java開発者の豊富な人材プールは、主要なソフトウェア新規開発計画をJavaでおこなうための有力な理由となっています。人事マネージャーがJava開発者の求人情報を掲載すると、要件を満たす履歴書が多数送られてきて、比較的早くそのポジションを埋めることが期待できます。マネージャーは、人員を増やすことなく、特定のタスクのために社内スタッフを補充するために契約ベースのリソースを利用することもできます。

大規模なソフトウェア開発では、シニアレベルの開発者に加えて、大量のジュニア・コントリビューターが必要になります。大学のコンピュータ・サイエンスのカリキュラムでは、プログラミング言語の入門としてJavaがよく使われていますが、多くの卒業生は、初日から開発を行えるほどの能力を持ち合わせていません。Javaは他の多くのプログラミング言語に比べて習得が容易なため、学習曲線が短く、生産性の向上が早いのが特徴です。Javaには、開発者フォーラム、チュートリアル、およびユーザー・グループなどの広範なオンライン・コミュニティーがあり、初心者がすぐに使いこなせるようになるようにサポートしています。また、熟練したプログラマーは効果的で実績のある問題解決ツールを手に入れることができます。

プログラミング・ツールの分野では、JavaにはさまざまなIDEが用意されています。経験豊富なJava開発者は、新しい環境をすぐに立ち上げることができ、開発マネージャーはプロジェクトの種類、予算、開発手法、およびプログラマーのスキル・レベルに応じて最適なIDEを選択することができます。多くの熟練したJavaプログラマーは、NetBeans、Eclipse、およびIntelliJ IDEAをエンタープライズ・アプリケーション開発用のIDEのトップ3に挙げています。しかし、DrJava、BlueJ、JCreator、またはEclipse Cheなどのより軽量なIDEが最適な場合もあります。