シフトレフト・テストとは

予算を超過し、締め切りをすべて守れなかったソフトウェア・プロジェクトに関わったことはありますか。もちろんあるでしょう。私たちには皆そのような経験があります。実際、そんな経験がないという人は一角獣のような架空の存在であり、いるとしたら話を聞いてみたいところです。

ソフトウェア開発のキャリアの早い段階で、私は締め切りから逆算して作業することの重要性を学びました。プロジェクトを特定の日付までに完了する必要があり、テストに一定の時間がかかるという場合、その情報から逆算してプロジェクトの期限を選択できます。それで完璧だと思いませんか。

しかし現実には、そううまくはいきません。手動によるテストの時間が確保されていたので、プロジェクトの最終日のストレスはある程度軽減されましたが、それでも驚くような事態があまりにも多かったのです。

QAテストの時間を確保することは理論的には素晴らしいですが、実際には最初のバグや欠陥が特定されるとすぐに破綻してしまいます。

この欠陥の修正はどのくらい時間がかかりますか。タイムラインにどの程度影響がありますか。修正により新たなバグが入り込んだりしませんか。最初のバグの修正時から、修正のための時間内に各修正が確実に検証されるようにするにはどうすればよいでしょうか。

最終的に、QAに割り当てる適切な時間を見つけることがまったくできませんでした。必然的に、急いで行ったいくつかの修正は土壇場で統合されることになりました。私は大規模なプロジェクトのローンチ後の数週間は、カレンダーの予定をしっかりと空けておくことを学びました。そうすることで、見落とした（または入り込んだ）すべての問題をトリアージして、最後までやり遂げることができました。

結局のところ、問題となっていたのはテストに使える時間ではなく、テストのタイミングでした。もっと早い段階での、もっと頻繁なテストが必要でした。つまり、シフトレフト・テストが必要でした。

ソフトウェア開発プロセスを左から右に流れるタイムラインと考えると、「シフトレフト・テスト」が何を意味するかは説明せずともおわかりいただけると思います。それは簡単に言うと、初期の段階でテストを行い、テスト担当者、開発者、利害関係者を含むチーム・メンバーをテスト・ストラテジーに関わらせ、既存の機能と新機能の両方のテストを開発ライフサイクルでより頻繁に統合することです。

