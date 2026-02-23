クラウド導入はほぼ普遍的です — しかしクラウド成功はどうでしょうか。それほどでもありません。長年にわたる投資にもかかわらず、多くの組織はいまだに運用の複雑性、コスト増大、セキュリティーリスクへの対応に苦慮しています。

これらの課題を克服するため、成功しているプラットフォームチームは、インフラストラクチャーとセキュリティーをスケーラブルでキュレートされた製品として捉える、ライフサイクルベースの「製品としてのプラットフォーム」というマインドセットを採用しています。このアプローチは、ユーザー中心設計、明確なオーナーシップ、一貫したフィードバック、そして信頼性を重視します。

その結果、標準化されたワークフロー、統合されたツール群、そして開発者のセルフサービスが実現します。本ホワイト・ペーパーは、製品としてのプラットフォームアプローチに向けたベスト・プラクティスのフレームワークをプラットフォームチームに提供します。InfrastructureおよびSecurity Lifecycle Management（ILMおよびSLM）向けの統合プラットフォームでワークフローを標準化することに焦点を当てています。

重要ポイント：