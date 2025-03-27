今日の混乱、イノベーション、AIの世界では、成功への単一の道はありません。しかし、私たちは、道を先導している人たちからいくつかの教訓を得ることができました¹。
全体像： 特にAIの時代において、企業は変化し続けるテクノロジーや状況に適応する必要があるため、デジタル・トランスフォーメーションは依然として戦略上の最優先事項です。しかし、自社のテクノロジー機能でこうした戦略的ニーズを満たすのに十分であると考察する企業は、約4分の1に過ぎません。
米国の小売業者
私たちは、これらのレガシー・アプリケーションをより最新の技術スタックに移行することを優先しています。そして、それを行うことで、定義上は統合やAIなど最新のものにアクセスできるようになります ”
今日、AIは準備のための究極のテストを行っています。AIで、現在では想像もできないような新しい働き方が可能になるので、この新しいテクノロジーによって想像を絶する変化と混乱が生じるでしょう。そして、それは迅速に起こります。
2023年には、回答者の37％が少なくとも週に1回は生成AIを使用していると回答しました。2024年には、その数は72％に急増しました。 2
数年後には、AIが登場する前のビジネスを想像することは、インターネットが登場する前のビジネスを想像するようなものになるでしょう。そして、AIなしで競争しようとするのは、Wi-Fiが常にダウンしている悪夢のようなものになるでしょう。
AIへの準備には、一連の機能と同じくらいマインドセットが必要です。これには以下が含まれます。
-ITを成長とイノベーションの推進要因として扱う
-IT と LOB ストラテジーを連携させる
-AI の導入と利用に必要なスキルを備えた労働力を育成する
これらにより、他の新しい機能や課題が発生した場合でも、AIやその他のイノベーションに対応するための準備の態勢が整います。
こうした要素の一部をうまく実行している企業は、すべてうまくいく傾向があります。AIのデプロイメントと、AI対応の技術とストラテジーには強い相関関係があります。ただし、必要なスキルセットがある限りです。
私たちの調査では、AI に対応している企業もあれば、そうでない企業もありました。AIに対応できる企業は、2026年までにAIを企業全体にデプロイする準備が完全にできていると感じる可能性が10倍高くなります。
結論：強力なストラテジーと完全に準備されたテクノロジーの機能を持たない企業は、AIの導入で苦労する可能性が高くなります。足場を改善するための意図的な措置を講じない限り、AI対応の競合他社に追い越される危険があります。
最新のテクノロジーニュース、洞察、教育プログラムは、Thinkをご覧ください。または、IBM ConsultingのエキスパートとのAIディスカバリー・セッションをご予約ください。
1 特に明記されていない限り、統計と引用はIBM独自の調査から引き出されたものです。2024年3月から6月までに米国、カナダ、英国、フランス、ドイツ、イタリア、中国、インド、日本、オーストラリアで行った98件のインタビューと1204件の回答者を対象に実施しました。回答者の役割には、AIサービスやソリューションの評価や選択に影響力を持つ主要な意思決定者が含まれます。主に従業員数が1,000人を超える企業（n=1,082人）で、一部は中規模市場（従業員500〜999人、n=122）の企業です。金融・銀行、製造、小売、エネルギー・公益事業、公共、通信業種に焦点を当てた業界横断的なミックス。
2 WhartonのAI、成長:生成AIの黎明期を乗り越える (2024年10月)