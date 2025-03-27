AIへの準備には、一連の機能と同じくらいマインドセットが必要です。これには以下が含まれます。



-ITを成長とイノベーションの推進要因として扱う

-IT と LOB ストラテジーを連携させる

-AI の導入と利用に必要なスキルを備えた労働力を育成する

これらにより、他の新しい機能や課題が発生した場合でも、AIやその他のイノベーションに対応するための準備の態勢が整います。



こうした要素の一部をうまく実行している企業は、すべてうまくいく傾向があります。AIのデプロイメントと、AI対応の技術とストラテジーには強い相関関係があります。ただし、必要なスキルセットがある限りです。