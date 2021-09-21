データサイエンスは学術分野で、データサイエンティストはこの学術分野における実践者であると考えられています。 データサイエンティストは必ずしも、データサイエンスのライフサイクルに伴うすべてのプロセスに直接的な責任を負うわけではありません。例えば、データ・パイプラインは通常、データ・エンジニアが処理します。しかし、データサイエンティストがどのような種類のデータが便利であるか、あるいは必要であるかについて提案する場合があります。データサイエンティストは機械学習モデルを構築できる一方、こうした取り組みを大規模なレベルで拡張するには、プログラムを最適化してより迅速に実行できるようにするためのソフトウェア・エンジニアリング・スキルがさらに求められます。 そのため、データサイエンティストが機械学習エンジニアと協力して機械学習モデルを拡張するのは珍しいことではありません。

データサイエンティストの責任は通常、特に予備的なデータ分析とデータの可視化に関して、データ・アナリストの責任と重複します。ただし、データサイエンティストのスキルセットは通常、平均的なデータ・アナリストよりも広範囲に及びます。比較すると、データサイエンティストは、RやPythonなどの一般的なプログラミング言語を活用して、より多くの統計的推論とデータの可視化を行います。

これらのタスクを実行するために、データサイエンティストは、一般的なビジネス・アナリストやデータ・アナリスト以上のコンピューター・サイエンスと純粋な科学のスキルを必要とします。 データサイエンティストは、自動車製造、eコマース、ヘルスケアなど、ビジネスの詳細も理解する必要があります。

つまり、データサイエンティストは次のことができる必要があります。

適切な質問をし、ビジネスの問題点を特定するために、ビジネスを十分に知る。

統計とコンピューター・サイエンスをビジネス感覚とともにデータ分析に適用する。

データの準備と抽出のために、データベースとSQL、データ・マイニング、データ統合の手法まで、あらゆるツールと手法を使用する。

予測分析と 機械学習モデル、 自然言語処理、 ディープラーニングを含む人工知能（AI）を使用してビッグデータから洞察を抽出します。

データ処理と計算を自動化するプログラムを作成する。

あらゆる技術的な理解レベルを持つ意思決定者と利害関係者に対して、結果の意味を明確に伝えるためのストーリーを話し、説明する。

ビジネスの問題を解決するためにそれらの結果をどのように利用できるか、説明する。

データ・アナリスト、ビジネス・アナリスト、ITアーキテクト、データ・エンジニア、アプリケーション開発者など、他のデータサイエンス・チームのメンバーと協力する。

このようなスキルは需要が高いため、データサイエンスのキャリアに踏み出そうとしている多くの人が、教育機関が提供する認定プログラム、データサイエンス・コース、学位プログラムなど、さまざまなデータサイエンス・プログラムの受講を検討しています。