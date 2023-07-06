3 つの中で最も広義の用語である人工知能 (AI) は、問題解決や学習などの人間の知能や認知機能を模倣する機械を分類するために使用されます。AIは予測と自動化を使用して、顔認識や音声認識、意思決定、翻訳など、これまで人間が行ってきた複雑なタスクを最適化し、解決します。

AIのカテゴリ



AIには主に次の3つのカテゴリーがあります。

狭い人工知能（ANI）

汎用人工知能（AGI）

人工超知能（ASI）

ANIは「弱い」AIと考えられていますが、他の2つのタイプは「強い」AIに分類されます。弱い AI とは、チェスに勝つことや、一連の写真の中から特定の人物を識別することといった特定のタスクを完了する能力によって定義するものです。企業がタスクを自動化し、Siri や Alexa などのチャットボットやバーチャル・アシスタントを支えることを可能にする自然言語処理とコンピューター・ビジョンは、ANI の例です。コンピューター・ビジョンは、自動運転車の開発の要因です。

AGIやASIのようなより強力な形式のAIでは、口調や感情を解釈する能力など、人間の行動がより顕著に組み込まれています。強力な AI は、人間と比較した能力によって定義されます。AGIは他の人間と同等の性能を発揮しますが、超知能としても知られるASIは人間の知能と能力を超えています。どちらの形式の強い AIもまだ存在しませんが、この分野での研究は継続中です。

ビジネスのためのAIを利用する



世界中で約35%の企業が AI を使用し、さらに 42% の企業がこの技術を検討しています。大量のラベルなしデータでトレーニングする強力な基礎モデルを使用する生成 AIの開発は、新しいユースケースに適応でき、柔軟性と拡張性をもたらし、AI の導入を大幅に加速させる可能性があります。IBMは、初期のテストでは、生成AIが従来型AIよりも価値実現までの時間を最大70％短縮するのを目の当たりにしています。

MLまたは基盤モデルにのどちらに基づいたAIアプリケーションを使用するかに関係なく、AIはビジネスに競争上の優位性をもたらすことができます。カスタマイズしたAIモデルをワークフローやシステムに統合し、カスタマー・サービスやサプライチェーン・マネジメント、サイバーセキュリティーなどの機能を自動化することで、現在そして将来的に高まる顧客の期待に、企業が応えることができます。

重要なのは、最初から適切なデータセットを特定し、高品質のデータを使用して最も大きな競争上の優位性を達成することです。また、メインフレーム、データセンター、プライベートクラウドやパブリッククラウド、エッジなど、データが存在する場所を問わず、データを効果的に利用できるハイブリッドなAI対応アーキテクチャーを構築する必要もあります。

AIは信頼されなければなりません。なぜなら、少しでも欠点があれば企業の評判を傷つけるリスクがあり、規制上の罰金を科せられることになるからです。誤解を招くモデルや、偏見や幻想を含むモデルは、顧客のプライバシー、データの権利、信頼に大きな損害を与える可能性があります。AI は説明可能で、公正で透明性がなければなりません。