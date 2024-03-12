2つのアプローチの主な違いは、ラベル付きデータ・セットの使用です。簡単に言うと、教師あり学習では、ラベル付きのインプットとアウトプットを使用しますが、教師なし学習アルゴリズムでは使用しません。

教師あり学習では、アルゴリズムは、データに対して予測を繰り返し行い、正しい答えに向けて調整することにより、トレーニング用データ・セットから「学習」します。教師あり学習アルゴリズムは教師なし学習モデルよりも正確である傾向がありますが、データに適切なラベルを付けるには事前に人間による介入が必要です。たとえば、教師あり学習モデルは、時間帯や気象条件などに基づいて、通勤にかかる時間を予測できます。しかし、その前に、雨天候によって運転時間が延長されることを理解するようトレーニングする必要があります。

対照的に、教師なし学習モデルは独自に動作し、ラベルのないデータの固有の構造を発見します。出力変数を検証するには、ある程度の人間の介入が必要であることに注意してください。たとえば、教師なし学習モデルは、オンライン ショッパーが複数の商品をまとめて購入することが多いことを識別できます。ただし、データ アナリストは、ベビー服をおむつ、アップルソース、ストロー付きカップの注文と一緒にグループ化することが推奨エンジンにとって合理的であることを検証する必要があります。