PythonとRの違い

データサイエンスや分析に携わっている方なら、おそらくPythonとRの論争をよくご存知でしょう。どちらの言語も、人工知能、機械学習、データ駆動型イノベーションを通じて未来を実現していますが、それぞれ長所と短所があります。

多くの点で、この2つのオープンソース言語は非常に似ています。どちらの言語も、データ操作やオートメーションからビジネス分析やビッグデータの探索まで、データサイエンスのタスクに適しています。主な違いは、Pythonは汎用プログラミング言語であるのに対し、Rは統計分析にルーツがあることです。どちらを選ぶかではなく、特定のユースケースに合わせて両方のプログラミング言語を最大限に活用する方法がますます問題になっています。