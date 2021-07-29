オープンソース・ソフトウェア（OSS）とは

1970年代半ばまで、コンピューター・コードはコンピューターのハードウェアの動作に事実上組み込まれたものと見なされ、著作権保護の対象となる独自の知的財産とはみなされていませんでした。組織は独自のソフトウェアをプログラムし、コードを共有することが一般的でした。

新技術による著作物の使用に関する国家委員会は1974年に設立され、ソフトウェア・コードは著作権保護に適した創作物のカテゴリーであると結論付けました。これにより、独自のソースコードが主な収入源となる、独立系ソフトウェア発行業界が成長しました。パソコンが台頭し、企業のあらゆるデスクや多くの家庭にアプリケーションが普及するにつれて、ソフトウェア市場の競争は激化し、ソフトウェア発行者は財産権の侵害に対してますます神経を尖らせるようになりました。

1983年には、プロプライエタリー・ソフトウェアの制約や制限に対する一種の反乱が始まりました。プログラマーのRichard Stallmanは、ユーザーが各自の目的のために独自仕様のソフトウェアをカスタマイズできないという考え方に憤慨し、「ソフトウェアはビールではなく言論のように無料であるべきだ」と考え、自由にカスタマイズできるソフトウェアという概念を支持しました。

こうしてStallmanはFree Software財団を設立し、AT&T社が所有するUnixオペレーティング・システムに代わるオープンソースのアプリケーションの開発を推進しました。また、世界初のコピーレフト・ソフトウェア・ライセンスであるGNU一般公衆ライセンス（GPL）を作成しました。このライセンスでは、Stallmanが作成したソースコードをカスタマイズした人は誰でも、同様に編集したバージョンをすべての人に無料で公開することが義務付けられました。

Eric S. Raymondが1997年に発表したエッセイ「伽藍とバザール」は、フリー・ソフトウェア運動のもう1つの分水嶺とみなされています。Raymondは、すべての開発がコア・グループ（Raymond氏は「伽藍」と呼んでいました）によって処理される、プロプライエタリー・ソフトウェア開発に典型的なクローズドでトップダウンのアプローチと、インターネット上で自由に共有されるオープンなパブリック開発（同、「バザール」）を対比しました。その後まもなく、Netscape社がMozillaブラウザーのコードをオープンソースとしてリリースし、オープンソース運動が本格化しました。

Stallmanの「フリー・ソフトウェア」という用語は、ソフトウェアの主な価値として「無料」を強調しすぎていると多くの人が感じたため、1999 年に「オープンソース」という言葉に置換されました。これを推進するために設立されたOpen Source Initiativeは、オープンソースの定義を通じて業界の基本ルールを確立し、準拠したオープンソース・ライセンスをホストしています。現在、フリー・ソフトウェア、オープンソース・ソフトウェア、フリーおよびオープンソース・ソフトウェア、フリーまたはリブレ・オープンソース・ソフトウェアという用語は、すべて同じもの、つまり、一般に使用およびカスタマイズできるソースコードを備えたソフトウェアを指します。