ファイン・チューニングとは、AIモデルのパラメーターの一部を変更するのに十分な追加データをAIモデルに与えることを意味します。ファイン・チューニングはモデルの動作を永続的に変更し、特定のユースケースまたはコンテキストに適応させます。また、まったく新しいモデルをトレーニングするよりも速くて安価です。

「100の異なる層を持つニューラル・ネットワークがある場合、それをトレーニングするとは、100の層すべてを変更することになります」とChoie氏は説明します。「ファイン・チューニングとは、最後の層を実際に変更することを意味します。モデルはまだ修正中ですが、すでにパフォーマンスが優れているため、完全に変更する必要はありません」

ファイン・チューニングには、プロンプト・エンジニアリングやRAGよりも少し初期投資が必要です。小規模モデルを専門領域の専門家に変えるのに役立ちます。たとえば、保険会社は、新しい請求処理技術を習得するためにモデルをファイン・チューニングできます。

Varshney氏は、ファイン・チューニングされたモデルを、集中的に訓練された新入社員に例えています。彼らは、才能的なポリマトリックス（または巨大な汎用AIモデル）が持っているような幅広い知識を持っていないかもしれませんが、主張の処理においては、ポリマリティよりもはるかに優れています。

Varshney氏は次のように言います。「IBMは、税金の負担を軽減したり、法的な契約を結んだりすることはできません。しかし、請求の処理を頼めば、すぐに処理する方法が分かるはずです。」

このような方法で独自データを使用することで、AIモデルを企業固有のプロセス、製品、顧客、その他のニュアンスに精通させることで、大きな競争上の優位性を得ることができます。

「特定の企業が主なユーザーであるAIを使用している場合、そのAIもその企業のデータを使用することが重要です」とChoie氏は言います。

AIモデルが独自データにアクセスできる場合、そのモデルは特定のビジネス・コンテキストに基づいています。つまり、その出力もそのコンテキストに基づいています。

「オープンなAIモデルを採用し、独自のデータでファイン・チューニングすることができます。そのコピーは私たちの独自のデータです」とVarshney氏は言います。「その背後にあるIPは私が所有しています。自分のインフラストラクチャーで実行しています。」

その結果、これらのモデルは、一般的な公開データから取得した拡張されていない既製のモデルよりも、より正確で効果的な出力を生成できます。