この動画では、Martin Keenが、大規模言語モデルの基本、大規模言語モデルと基盤モデルとの関係性、動作原理、さまざまなビジネス上の問題に対処するための使用方法について、簡単に説明します。
独自のLLMは企業が所有しており、ライセンスを購入した顧客のみが使用できます。ライセンスにより、LLMの使用方法が制限される場合があります。一方、オープンソースLLMは無料で、あらゆる目的のあらゆるユーザーがアクセスでき、変更や配布も可能です。
「オープンソース」という用語は、LLMコードと基盤となるアーキテクチャーが一般に公開されていることを指し、開発者や研究者がモデルを自由に使用、改善、その他の変更を加えられることを意味します。
以前は、LLMが大規模であればあるほど良いとされていましたが、今では企業は、研究とイノベーションの点で法外なコストがかかる可能性があることを認識しています。これに応えて、オープンソース・モデル・エコシステムが将来性を示し、LLMのビジネス・モデルに挑み始めました。
社内に機械学習に精通した人材がいない企業でも、クラウドかオンプレミスかを問わず、自社のインフラ内で透明性と柔軟性を提供するオープンソースLLMを利用できます。これにより、データを完全に制御できるようになり、機密情報がネットワーク内にとどまることになります。こうしたすべての機能により、データ漏洩や不正アクセスのリスクが軽減されます。
オープンソースLLMは、LLMの仕組み、アーキテクチャー、トレーニング・データと方法論、ユースケースに関する透明性を提供します。コードを検査し、アルゴリズムを可視化することで、企業の信頼性が高まり、監査に役立ち、倫理的・法的コンプライアンスを確保できます。さらに、オープンソースLLMを効率的に最適化することで、レイテンシーを短縮し、性能を向上させることができます。
ライセンス料が不要であるため、一般に、長期的には独自のLLMよりもはるかに低コストになります。ただし、LLMの運用コストには、クラウドまたはオンプレミスのインフラストラクチャー・コストが含まれ、通常は多額の初期導入コストがかかります。
事前にトレーニングされたオープンソースLLMでは、ファイン・チューニングが可能です。企業は、特定の用途にメリットをもたらす主要な機能をLLMに追加できるほか、LLMを特定のデータセットでトレーニングすることもできます。独自のLLMに対してこうした変更や仕様を加えるには、ベンダーとの協力が必要となり、時間と費用がかかります。
独自のLLMでは、企業は単一のプロバイダーに依存する必要がありますが、オープンソースでは、企業はコミュニティーの助力、複数のサービス・プロバイダー、場合によっては社内チームを利用して、更新、開発、保守、サポートに対応することができます。オープンソースの場合、企業はさまざまな視点を持つ人々からの助力を得て、利用することができます。これにより、企業が最先端のテクノロジーを維持できるソリューションが実現します。また、オープンソースLLMを使用する企業は、テクノロジーとその使用方法に関する意思決定をより詳細に制御できるようになります。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
組織は、オープンソースのLLMモデルを使用して従業員に役立つ事実上あらゆるプロジェクトを作成することができるほか、オープンソース・ライセンスの許可があれば、商用製品として提供することもできます。それには、以下が含まれます。
オープンソースLLMモデルを使用すると、Eメール、ブログ記事、クリエイティブなストーリーの作成など、言語生成機能を備えたアプリを作成できます。Apache 2.0ライセンスの下で提供されているFalcon-40BのようなLLMは、プロンプトに応答して高品質のテキスト提案を生成でき、そのテキストにユーザーが変更を加えて洗練させることができます。
既存のコードとプログラミング言語でトレーニングされたオープンソースLLMは、開発者がアプリケーションを構築し、エラーやセキュリティー関連の障害を発見するのに役立ちます。
オープンソースLLMを使用すると、特定の学習スタイルに合わせてカスタマイズしたりファイン・チューニングしたりできる、パーソナライズされた学習体験を提供するアプリケーションを作成できます。
長文記事、ニュース記事、研究レポートなどを要約するオープンソースLLMツールを使用すると、主要なデータを簡単に抽出できます。
これらは、質問を理解して回答し、提案し、自然言語で会話を行うことができます。
多言語データセットでトレーニングするオープンソースLLMは、多くの言語で正確で流暢な翻訳を提供できます。
LLMはテキストを分析して、感情やセンチメントのトーンを判断できるため、ブランドの評判管理や顧客フィードバックの分析に役立ちます。
LLMは、不適切または有害なオンライン・コンテンツを特定して除外するのに有用なため、より安全なオンライン環境を維持する上で大きく役立ちます。
さまざまな種類の組織がオープンソースLLMを使用しています。例えば、IBMとNASAは、科学者とその組織が気候変動に立ち向かうのを支援するために、地理空間データに基づいてトレーニングされたオープンソースLLMを開発しました。
出版社とジャーナリストは、ニュースルームの外部に独自のデータを共有することなく、オープンソースLLMを社内で使用して情報を分析、識別、要約します。
一部の医療機関は、診断ツール、治療の最適化、患者情報や公衆衛生などを扱うツールを含むヘルスケア・ソフトウェアにオープンソースLLMを使用します。
オープンソースLLMのFinGPTは、金融業界向けに特別に開発されました。
オープンLLMリーダーボードは、さまざまなベンチマークに基づいてオープンソースのLLMとチャットボットを追跡、ランク付け、評価することを目的としています。
LLMの出力は流暢で説得力のあるものに聞こえますが、バイアス、同意、セキュリティーの問題だけでなく、「ハルシネーション」に基づいた情報の提供などのリスクが存在する可能性があります。これらのリスクについて教育することは、データとAIのこれらの問題に対する答えの1つです。
AIモデル、特にLLMは、今後10年間で最も変革をもたらすテクノロジーの1つになるでしょう。新しいAI規制によりAIの使用に関するガイドラインが課せられるようになるため、AIモデルの統制や管理だけでなく、AIに入力されるデータの統制も同様に重要になります。
組織がこれらのニーズに対応し、AIの影響を増大できるようにするために、IBMはエンタープライズ対応のAIおよびデータ・プラットフォームであるwatsonxを提供しています。watsonxは、組織に次の機能を提供します。
IBM watsonx Assistantの会話型検索機能は、事前に構築された統合、ローコード統合フレームワーク（ibm.com外部へのリンク）、およびノーコード・オーサリング・エクスペリエンスを基盤として構築されています。開発者もビジネス・ユーザーも、会話型検索を使用して質問への回答を自動化できるため、バーチャル・アシスタントを使用して、より価値の高いトランザクション・フローと統合されたデジタル・エクスペリエンスを構築できるようになります。
watsonx Assistantは、対話型検索だけでなく、IBM Researchとwatsonxと連携し、分類、推論、情報抽出、要約、その他の会話型ユースケースに特化したカスタマイズされたwatsonx LLMを開発し続けています。Watsonx Assistantは、大規模言語モデルを使用して、少ない労力で顧客を理解する能力においてすでに大きな進歩を達成しています。
IBM® Granite™をご紹介します。ビジネス向けに特化し、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能かつ信頼性の高いAIモデル・ファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
watsonxプラットフォームにある基盤モデルのIBMライブラリーを探索し、ビジネスに合わせて自信を持って生成AIを拡張します。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
ビジネスに合わせて生成AIを確実に拡張できるように、IBM watsonxプラットフォームにあるIBMライブラリーの基盤モデルの詳細を学びましょう。