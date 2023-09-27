以前は、LLMが大規模であればあるほど良いとされていましたが、今では企業は、研究とイノベーションの点で法外なコストがかかる可能性があることを認識しています。これに応えて、オープンソース・モデル・エコシステムが将来性を示し、LLMのビジネス・モデルに挑み始めました。

透明性と柔軟性

社内に機械学習に精通した人材がいない企業でも、クラウドかオンプレミスかを問わず、自社のインフラ内で透明性と柔軟性を提供するオープンソースLLMを利用できます。これにより、データを完全に制御できるようになり、機密情報がネットワーク内にとどまることになります。こうしたすべての機能により、データ漏洩や不正アクセスのリスクが軽減されます。

オープンソースLLMは、LLMの仕組み、アーキテクチャー、トレーニング・データと方法論、ユースケースに関する透明性を提供します。コードを検査し、アルゴリズムを可視化することで、企業の信頼性が高まり、監査に役立ち、倫理的・法的コンプライアンスを確保できます。さらに、オープンソースLLMを効率的に最適化することで、レイテンシーを短縮し、性能を向上させることができます。

コストの削減：

ライセンス料が不要であるため、一般に、長期的には独自のLLMよりもはるかに低コストになります。ただし、LLMの運用コストには、クラウドまたはオンプレミスのインフラストラクチャー・コストが含まれ、通常は多額の初期導入コストがかかります。

主要な機能の追加とコミュニティーの助力

事前にトレーニングされたオープンソースLLMでは、ファイン・チューニングが可能です。企業は、特定の用途にメリットをもたらす主要な機能をLLMに追加できるほか、LLMを特定のデータセットでトレーニングすることもできます。独自のLLMに対してこうした変更や仕様を加えるには、ベンダーとの協力が必要となり、時間と費用がかかります。

独自のLLMでは、企業は単一のプロバイダーに依存する必要がありますが、オープンソースでは、企業はコミュニティーの助力、複数のサービス・プロバイダー、場合によっては社内チームを利用して、更新、開発、保守、サポートに対応することができます。オープンソースの場合、企業はさまざまな視点を持つ人々からの助力を得て、利用することができます。これにより、企業が最先端のテクノロジーを維持できるソリューションが実現します。また、オープンソースLLMを使用する企業は、テクノロジーとその使用方法に関する意思決定をより詳細に制御できるようになります。