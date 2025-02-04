進歩により大規模なAIモデルの構築が容易になっても、競争力を維持するために膨大なコンピューティング能力が必要だという、より大きな課題が依然として存在します。ライス大学のコンピュータ・サイエンス准教授であるXia “Ben” Huu氏は、DeepSeekがAI開発においてより効率的な前進であることを認めています。ただし同氏は、AIインフラストラクチャーにおける全体的なパワー・ダイナミクスが根本的に変化するわけではなく、膨大なコンピューティング・リソースへのアクセスが、誰が競争をリードするかを依然として決定していると指摘しています。

「DeepSeekは中国の大手ベンチャーファンドに支援されており、何万ものGPUにアクセスできます」とHu氏は言います。「これは依然として、多くの小規模スタートアップにとって大きな障壁です。」

しかしHu氏は、最も重要な変化はエンタープライズ向けAIの導入になる可能性が高いと予測しています。「石油・ガス、製造などの従来の業種は、独自のAIソリューションを開発することに躊躇していました」と彼は言います。「コストが低下し、オープンソース・モデルが改善されたことで、かつては外部のAIサービスに依存していた企業が、特定のニーズに合わせた社内モデルの構築を検討し始めています。」

この暗示は1つのモデルにとどまりません。オープンソースのAIプロジェクトが増加する中、小規模なスタートアップ企業は、かつては大規模なデータセンターと膨大な予算を必要としていたツールにアクセスできるようになりました。Coxは、OpenAIやそれに類するものは長い間、「避けられない空気」を予測してきたと述べました。つまり、AIをリードできるのは資金の豊富な企業だけだということです。しかし、DeepSeekやその他のモデルが登場するにつれて、その概念は崩壊し始めています。

「この分野では、より幅広い範囲のプレーヤーが競争できる変化が見られます」とCoxは言います。「500万米ドルを持つ人が一夜にしてトップレベルのモデルを構築できるということではありません。資金が豊富なスタートアップ企業や中堅企業でそれが可能だということでしょうか？そのとおりです。」

研究者たちは、生のコンピューティング能力ではなく、効率性にも焦点を当てています。Coxと彼の研究チームは、AIが処理リソースの使用方法をより選択できるようにするMixture of Expertsアプローチに狙いを絞りました。

「Mixture of Expertsはパズルの一部にすぎません。もっと多くのことが起きます」と彼は言い、AIの将来は、高度なチップへのアクセスよりも、既存のハードウェアをよりスマートに利用するかどうかにかかっているとのことです。

Sattigeriは、そのようなイノベーションの1つである、合成データ、つまり現実世界のデータを模倣する人工的に生成された情報の台頭について強調しました。「DeepSeekのようなモデルでは、AIが生成した合成データを使用して、モデルをより効率的に洗練しトレーニングする方向への移行が見られます」と彼は言います。「これにより、コストが大幅に削減され、より多くのプレーヤーが高品質のAIを利用できるようになります。」

AI開発へのアクセシビリティーが高まることで、競争の将来に関する新たな疑問が生じています。インフラストラクチャーとコンピューティング能力がそれでも勝者を決めるのでしょうか、それとも迅速なイノベーションの能力が最も価値ある資産になるのでしょうか。Coxによると、両方を混合させたものだそうです。

「それでも、本格的なインフラストラクチャーと優れた人材が必要ですが、OpenAIとGoogleが設定している領域は、人々に信じられているほど深くはありません」と彼は言います。「この分野では、秘密は秘密として留まらないのです。アイデアが広がり、人々が動きます。そこには急速な収束が見られます。」

Hu氏は、AI開発には依然として4つの重要なコンポーネントが必要であると付け加えています。「私はそれをABCDモデルと呼んでいます。アルゴリズム、ビッグデータ、コンピュート、配布です」と彼は言います。「最高のAI企業は、この4つすべてを備えています。DeepSeekは最初の2つで大きな成果を上げていますが、コンピューティングと配布は依然として主要なプレーヤーに競争力を与えています。」